Bộ Y tế yêu cầu các địa phương, bệnh viện và doanh nghiệp dược khẩn trương rà soát, dự trữ và xây dựng phương án đảm bảo nguồn cung thuốc, trong bối cảnh xung đột quốc tế diễn biến phức tạp, đe dọa chuỗi cung ứng.

Cảnh báo nguy cơ thiếu thuốc trước biến động toàn cầu

Trước nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng dược phẩm do căng thẳng địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông, chiều nay, 20/3, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ đạo các địa phương, bệnh viện và doanh nghiệp dược chủ động đảm bảo nguồn cung thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Ông Lê Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, nhấn mạnh yêu cầu các Sở Y tế, bệnh viện và đơn vị liên quan phải khẩn trương rà soát tồn trữ thuốc và nguyên liệu làm thuốc, đánh giá năng lực cung ứng từ các nhà cung cấp, đồng thời xây dựng kế hoạch dự trữ phù hợp. Đặc biệt, yêu cầu tập trung vào các thuốc thiết yếu phục vụ cấp cứu và điều trị, nhằm tránh tình trạng thiếu thuốc trong mọi tình huống.

Đối với các cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu thuốc, cơ quan quản lý yêu cầu chủ động lập kế hoạch sản xuất, nhập khẩu và dự trữ nguyên liệu, sẵn sàng ứng phó khi thị trường hoặc chuỗi cung ứng có biến động.

Bên cạnh đó, Sở Y tế các tỉnh, thành phố cần tăng cường theo dõi sát tình hình cung ứng thuốc trên địa bàn, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để tổng hợp báo cáo về cơ quan quản lý.

Trong trường hợp phát sinh nguy cơ thiếu thuốc hoặc gián đoạn nguồn cung, các đơn vị phải báo cáo ngay về Cục Quản lý Dược để được xem xét, tham mưu cho Bộ Y tế chỉ đạo xử lý kịp thời.

Động thái này nhằm đảm bảo hệ thống y tế không bị động trước những biến động toàn cầu, duy trì nguồn thuốc ổn định phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.