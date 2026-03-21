Cháu bé 5 tuổi thủng ruột vì nam châm đồ chơi

Những viên nam châm nhỏ trong đồ chơi có thể trở thành “bẫy nguy hiểm” khi trẻ nhỏ nuốt phải. Trường hợp cháu bé 5 tuổi bị thủng ruột là lời cảnh báo rõ ràng về rủi ro nhiều phụ huynh đang xem nhẹ.

Nhập viện vì tiểu buốt, phát hiện dị vật nguy hiểm

Trao đổi với VietTimes, TS Phan Hữu Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết các bác sĩ của Bệnh viện vừa phẫu thuật cứu một bé trai 5 tuổi (Hà Tĩnh) bị nhiều viên nam châm trong ổ bụng gây thủng ruột.

Trước đó cháu bé chỉ có biểu hiện tiểu buốt. Khi đi khám tại cơ sở y tế địa phương, bé được chẩn đoán viêm bàng quang và điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, sau nhiều ngày dùng thuốc không cải thiện, cháu được chụp X-quang và phát hiện có dị vật trong bụng.

​Điều đáng nói, gia đình hoàn toàn không biết con đã nuốt nam châm từ khi nào. Hoá ra, những khối đồ chơi nam châm xếp hình tưởng chừng an toàn lại có thể tách rời thành các viên nhỏ, đủ để trẻ đưa vào miệng mà không bị phát hiện.

Các viên nam châm dính nhau gây thủng ruột cháu bé

​Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ nhận thấy dị vật không di chuyển theo nhu động tiêu hóa – dấu hiệu bất thường. Dựa trên thông tin đồ chơi có từ tính, ê-kíp xác định trẻ đã nuốt nhiều viên nam châm ở các thời điểm khác nhau.

​Xác định dị vật có từ tính và không thể tự đào thải ra ngoài, các bác sĩ đã phẫu thuật cho trẻ.

​Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện các viên nam châm đã kết dính lại thành chuỗi, hút nhau qua thành ruột, gây tổn thương nghiêm trọng và dẫn tới thủng ruột. Các bác sĩ đã lấy các viên nam châm ra, rồi khâu lỗ thủng ruột lại cho cháu.

​Theo ThS.BS Vũ Thanh Tú, khi trẻ nuốt từ hai viên nam châm trở lên, chúng có thể nằm ở các đoạn ruột khác nhau nhưng vẫn hút dính với nhau. Lực hút này tạo áp lực liên tục lên thành ruột, gây thiếu máu cục bộ, hoại tử và cuối cùng là thủng ruột.

​Nếu không phát hiện kịp thời, tình trạng có thể tiến triển thành viêm phúc mạc, tắc ruột hoặc sốc nhiễm trùng – những biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

​Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhi đã ổn định, ăn uống được và dự kiến sớm xuất viện.

​Nguy cơ bị bỏ sót vì triệu chứng “đánh lừa”

​Các bác sĩ cảnh báo nuốt dị vật là tai nạn rất phổ biến ở trẻ nhỏ. Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận nhiều cháu nhỏ nuốt phải đồng xu, cúc áo, tăm hoặc các chi tiết đồ chơi.

Tuy nhiên, dị vật có từ tính là nhóm nguy hiểm đặc biệt vì có thể gây tổn thương âm thầm. Triệu chứng ban đầu thường không điển hình, dễ nhầm với các bệnh lý tiêu hóa hoặc tiết niệu thông thường như đau bụng nhẹ, nôn, rối loạn tiêu hóa, thậm chí chỉ là tiểu buốt như trường hợp trên.

​Chính sự “đánh lừa” này khiến nhiều gia đình chủ quan, bỏ qua thời điểm vàng để xử trí.

Đồ chơi có nam châm đã khiến cháu bé gặp nguy hiểm

​Đừng để đồ chơi trở thành “bẫy” trong nhà

​Từ ca bệnh trên, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt thận trọng khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ, nhất là trẻ nhỏ.

​– Tránh các loại đồ chơi có chi tiết nhỏ, dễ tháo rời

– Không cho trẻ chơi các vật có từ tính mạnh như nam châm bi, nam châm xếp hình

– Quan sát môi trường sinh hoạt, loại bỏ các vật dễ nuốt

– Theo dõi sát các biểu hiện bất thường của trẻ

Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật hoặc xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng, nôn, thay đổi thói quen ăn uống, rối loạn tiêu hóa… cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được kiểm tra.

​