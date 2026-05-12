Khai trừ Đảng cựu Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt

Quỳnh An
Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Văn Bường, Vũ Thế Phiệt, Lê Văn Hà.

Ngày 12/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy:

Các ông Nguyễn Văn Bường - nguyên Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Vũ Thế Phiệt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Lê Văn Hà - nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lê Hồ (tỉnh Ninh Bình) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Các ông này đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng với các ông Nguyễn Văn Bường, Vũ Thế Phiệt, Lê Văn Hà.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Ông Vũ Thế Phiệt. Ảnh: ACV.

Trước đó, đầu tháng 4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp phiên thứ 5 để xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm tại Đảng bộ địa phương Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định một số cá nhân thuộc ACV gồm: Chủ tịch HĐQT ACV Vũ Thế Phiệt; cựu Chủ tịch HĐQT ACV Lại Xuân Thanh; Phó Tổng Giám đốc phụ trách ACV Nguyễn Tiến Việt, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Những cá nhân này cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng ông Lại Xuân Thanh và Nguyễn Tiến Việt, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các ông Vũ Thế Phiệt.

Đầu tháng 3, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ông Phiệt, Phó Tổng Giám đốc ACV Nguyễn Tiến Việt cũng bị khởi tố với cùng tội danh.

Thông tin trên được ACV công bố, đồng thời đơn vị cho biết thêm 2 cá nhân trên bị bắt tạm giam do nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu được trúng thầu.

Trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực ở nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trọng yếu, đặc biệt bảo đảm nguồn dầu thô cung cấp cho các nhà máy lọc dầu trong nước, cùng nguồn cung các sản phẩm xăng dầu, khí... góp phần quan trọng ổn định thị trường, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Chỉ từ những nốt phỏng nước tưởng như "bệnh trẻ con", bé trai 6 tuổi ở Lai Châu đã rơi vào nguy kịch vì suy hô hấp nặng, nhiễm khuẩn huyết. Các bác sĩ cảnh báo thủy đậu không hề là bệnh lành tính như nhiều người nghĩ.

Hàng loạt thủ tục trong cấp phép khám chữa bệnh sẽ được cắt giảm, số hóa và phân cấp mạnh về địa phương. Đây là cuộc "đại phẫu" hành chính lớn nhất của ngành y, chuyển tư duy quản lý từ "siết để an toàn" sang hậu kiểm để vận hành nhanh hơn.