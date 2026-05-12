CMC sẽ làm gì khi tái cơ cấu khối công nghệ?

Tập đoàn CMC vừa tái cấu trúc Khối công nghệ và Giải pháp, hợp nhất năng lực tư vấn vào CMC TS và nâng vốn điều lệ CMC TS lên 350 tỷ đồng, đặt mục tiêu phục vụ hơn 20.000 doanh nghiệp trên toàn quốc trong chiến lược tăng tốc AI-X.

Thông tin từ CMC cho biết Tập đoàn tái cấu trúc Khối công nghệ và giải pháp, đồng thời hợp nhất năng lực tư vấn của CMC Consulting vào CMC TS.

Sau tái cấu trúc, CMC TS đảm nhận vai trò kết nối các mảng tư vấn, triển khai, tích hợp hệ thống, phát triển sản phẩm AI và bảo mật. Việc hợp nhất này nhằm hình thành chuỗi dịch vụ từ tư vấn chiến lược chuyển đổi số, ERP đến triển khai hạ tầng công nghệ, vận hành và tối ưu hệ thống.

Ông Nguyễn Hải Sơn nhận quyết định bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc CMC TS.

Theo đại diện CMC, mô hình mới hướng tới việc tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi AI của doanh nghiệp, từ xây dựng lộ trình đến triển khai và đánh giá hiệu quả.

CMC TS sẽ tập trung vào các nhóm khách hàng thuộc khối Chính phủ, doanh nghiệp lớn, ngân hàng - tài chính, sản xuất, bán lẻ, viễn thông và các lĩnh vực có nhu cầu cao về chuyển đổi AI. Sau sáp nhập, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng và mở rộng năng lực phục vụ hơn 20.000 doanh nghiệp trên toàn quốc.

Ông Nguyễn Hải Sơn, người có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, từng làm việc tại một số doanh nghiệp và tổ chức như EVN, Harvey Nash, Techcombank và Oracle được bổ nhiệm giữ vị trí quyền Tổng giám đốc CMC TS.

“Mục tiêu của CMC là trở thành tập đoàn số, tập đoàn công nghệ AI toàn cầu Trong hệ sinh thái CMC, CMC TS đóng vai trò quan trọng để dẫn dắt và tạo ra giá trị chuyển đổi AI cho các doanh nghiệp trên thị trường. Tôi sẽ trực tiếp nhận trách nhiệm với 6.000 cán bộ nhân viên Tập đoàn để cùng cả tập thể CMC TS ghi dấu mô hình tư vấn công nghệ Việt Nam trên bản đồ thế giới", ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC - nói.

Theo định hướng mới, CMC TS sẽ không chỉ là đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, mà trở thành đầu mối đưa năng lực AI-X của CMC vào các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp. Trọng tâm là các chương trình giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả vận hành, nâng cao năng lực quản trị, khai thác dữ liệu, tự động hóa quy trình và xây dựng năng lực cạnh tranh dựa trên AI.

Chiến lược của CMC đổi trục thế nào?

Tái cấu trúc CMC TS diễn ra trong bối cảnh CMC công bố định hướng chuyển đổi lần 2 giai đoạn 2026 - 2030 lấy AI-X làm động lực cốt lõi. Theo cách tiếp cận của CMC, AI-X không chỉ là ứng dụng AI vào một số quy trình riêng lẻ, mà là quá trình đưa AI vào hạ tầng, dữ liệu, nền tảng, sản phẩm, vận hành, quản trị và trải nghiệm khách hàng.​

Toàn cảnh chương trình công bố tái cấu trúc CMC TS, ngày 12/5.

Từ năm 2026 đến 2028, CMC tập trung xây dựng nền tảng, hoàn thiện C-OpenAI và ra mắt các sản phẩm chủ lực. Giai đoạn 2028-2030 là thời kỳ mở rộng quy mô, nhân rộng thị phần và chiếm lĩnh thị trường nội địa. Từ 2030 trở đi, Tập đoàn hướng tới đưa một số sản phẩm, nền tảng và mô hình dịch vụ AI ra thị trường quốc tế.

Chiến lược 2026-2030 của CMC được tổ chức quanh 5 khối kinh doanh chính: Hạ tầng số; công nghệ và giải pháp; công nghệ mới - công nghệ chiến lược; kinh doanh toàn cầu; giáo dục và phát triển nguồn lực.

Khối hạ tầng số tiếp tục phát triển các năng lực data center, cloud, connectivity và managed services, tạo nền móng cho những bài toán AI có yêu cầu cao về dữ liệu, tính toán và an toàn vận hành.

Khối công nghệ & giải pháp, với hạt nhân là CMC TS, đảm nhận vai trò đưa công nghệ vào thực tiễn doanh nghiệp thông qua tư vấn, tích hợp hệ thống, sản phẩm số, hạ tầng và an ninh mạng.

Khối công nghệ mới - Công nghệ chiến lược tập trung phát triển các năng lực lõi như AI, computer vision, agentic AI, blockchain, bảo mật IoT và các nền tảng công nghệ mới. Đây là khu vực tạo năng lực cạnh tranh dài hạn cho CMC.

Khối kinh doanh toàn cầu tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế, phát triển các dịch vụ AI-X, chuyển đổi số, phân tích dữ liệu, cloud, tự động hóa và các dịch vụ công nghệ cho khách hàng tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, châu Âu và APAC.

Khối giáo dục & phát triển nguồn lực, với vai trò trung tâm của CMC University, tham gia xây dựng nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, dữ liệu, an toàn thông tin và quản trị số.

Theo mục tiêu đến năm 2030, CMC hướng tới trở thành tập đoàn số toàn cầu, dẫn đầu chuyển đổi AI, với AI, Cloud và Security là các công nghệ chiến lược trên nền tảng mở. Tập đoàn đặt mục tiêu tăng tỷ trọng doanh thu từ các mảng AI và sản phẩm công nghệ lõi, đồng thời hình thành các sản phẩm có khả năng mở rộng ra khu vực và quốc tế.

​