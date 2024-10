1.300 người dân ở Ba Bể bị bão lũ được 60 bác sĩ khám bệnh, phát thuốc miễn phí

Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn dẫn đầu đã đến 2 xã vùng cao khó khăn là Cao Thượng và Khang Ninh (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn). Đây là 2 xã bị sạt lở, lũ lụt nặng nề, đang được địa phương kêu gọi ủng hộ và là chăm sóc y tế cho nhân dân

Khám bệnh cho người dân tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Cùng đi có hơn 60 bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, Bệnh viện Giao thông vận tải, Bệnh viện E, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cùng Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn. Các bác sĩ đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân, nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh cho hơn 1.300 người dân, trong đó có hơn 300 cháu nhỏ.

Người dân 2 xã được đoàn cán bộ y tế có chuyên môn cao, trang thiết bị và vật tư đầy đủ khám bệnh (tổng quát, chuyên khoa tiêu hóa, da liễu) và xét nghiệm máu tầm soát, siêu âm, điện tim và phát thuốc.

Theo Bộ Y tế, mỗi suất khám bệnh, phát thuốc và quà cho người dân tham gia khám bệnh trị giá hơn 1 triệu đồng, tổng trị giá là 1,8 tỷ đồng. Trong đó, riêng khám bệnh và tặng quà cho 1.000 người dân trị giá 1 tỷ đồng; khám bệnh và tặng quà cho 300 trẻ em trị giá 300 triệu đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tặng quà cho các cháu bé đến khám bệnh

Đoàn cũng trao 550 triệu đồng tiền mặt và quà tặng cho các cơ sở y tế, cán bộ y tế và người dân (bao gồm cả 260 triệu đồng và quà tặng do Công đoàn Y tế Việt Nam huy động, trao tặng).

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Y tế đã tặng 7 suất quà trị giá 10 triệu đồng/suất cho 7 cán bộ y tế bị mất nhà do bão lũ; 50 suất quà (1 triệu/suất) cho 50 cán bộ y tế bị thiệt hại nặng do bão lũ; tặng 50 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho 50 hộ dân bị thiệt hại nặng do bão lũ.

Đoàn cũng tặng thiết bị khám bệnh công nghệ cao cho Trung tâm Y tế huyện Ba Bể; vật tư, thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Cao Thượng và Khang Ninh, trị giá gần 100 triệu đồng; tặng 500 áo mưa và 1.500 cơ số thuốc cho Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Kạn.

Đặc biệt, Bệnh viện Việt Đức đã trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật đối với một số ca bệnh khó ngay tại BVĐK tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thăm hỏi, động viên cán bộ y tế và người dân tại Ba Bể

Việc tổ chức các chương trình tầm soát và chăm sóc sức khỏe cộng đồng không chỉ giúp cán bộ y tế và người dân sớm ổn định, khắc phục hậu quả sau bão lũ, mà còn tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tỉnh Bắc Kạn.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết: Hoạt động khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện vùng cao không chỉ là một chương trình y tế hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ, mà còn thể hiện ý nghĩa nhân văn, sự quan tâm, chia sẻ của toàn xã hội, một cam kết sâu sắc trong nỗ lực không ngừng nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, sức khỏe cho bà con dân tộc thiểu số, những người thường xuyên phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng. Vì sức khỏe là yếu tố then chốt không chỉ giúp mỗi cá nhân phát triển toàn diện mà còn góp phần vào sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội.”