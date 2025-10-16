Khám bệnh miễn phí cho 1.000 người dân vùng bão lũ Nghệ An

1.000 người dân vùng bão lũ ở xã Anh Sơn (Nghệ An) đã được khám, tư vấn sức khỏe và tặng quà. Chương trình do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp Bộ Y tế, Tỉnh đoàn Nghệ An và các bệnh viện trên địa bàn Nghệ An vừa tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe, khám bệnh và tặng quà hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Chương trình mang đậm ý nghĩa nhân văn này được triển khai ngay sau khi địa phương chịu thiệt hại nặng nề do hai cơn bão số 10 và số 11, mở đầu cho chuỗi hoạt động khắc phục hậu quả bão 10 và 11 của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao quà cho địa phương

Chung tay vì sức khỏe cộng đồng

Hơn 50 bác sĩ, dược sĩ và tình nguyện viên y tế từ các bệnh viện trung ương và địa phương đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân, trong đó, ưu tiên các hộ nghèo, gia đình chính sách, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và trẻ em.

Người dân đến khám được thăm khám tổng quát và theo các chuyên khoa nội, tim mạch, tiêu hóa, mắt, da liễu, tai mũi họng. Bên cạnh đó, các bác sĩ còn tư vấn cách chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và phòng bệnh sau bão, giúp bà con chủ động bảo vệ mình trong điều kiện thời tiết, môi trường còn nhiều nguy cơ. Mỗi người dân đều được tặng thuốc và những phần quà thiết thực.

1.000 người dân đã được khám bệnh miễn phí

Bên cạnh hoạt động khám, chữa bệnh, đoàn công tác đã trao tặng 1.000 phần quà cho người dân, hỗ trợ hai trạm y tế xã bằng các thiết bị y tế cơ bản như máy siêu âm cầm tay, máy điện tim, máy đo huyết áp, tủ thuốc… Đồng thời, nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng được hỗ trợ sinh kế, giúp ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Tổng giá trị nguồn lực huy động trong chương trình hơn 730 triệu đồng. Nguồn lực quý giá ấy không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là biểu tượng của tinh thần “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng” — nơi y đức hòa cùng tấm lòng nhân ái, cùng nhau giúp dân khắc phục khó khăn sau thiên tai.

Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá cao tinh thần xung kích, nhân ái của đội ngũ thầy thuốc trẻ và nhấn mạnh: “Những hành động hôm nay không chỉ mang đến thuốc men, thiết bị và quà tặng, mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, giúp bà con thêm niềm tin và nghị lực để vươn lên sau thiên tai”.

Theo đại diện Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, hoạt động tại Nghệ An là điểm mở đầu trong chuỗi chương trình “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng – chung tay khắc phục hậu quả bão lũ” do Hội phát động, hướng tới các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thăm và tặng quà bệnh nhân vùng lũ Anh Sơn

Mục tiêu của chuỗi hoạt động là tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của ngành y tế đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt tại những vùng còn nhiều khó khăn sau thiên tai.