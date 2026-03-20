Biến dạng hộp sọ: Nguy cơ sau chấn thương sọ não

Thoát chết sau chấn thương sọ não, người đàn ông 40 tuổi phải sống với vùng đầu lõm nguy hiểm suốt 3 tháng. Ca phẫu thuật tạo hình hộp sọ mới đây là lời cảnh báo về biến chứng âm thầm nhưng đe dọa tính mạng

Sau hơn 3 tháng sống trong mặc cảm với phần đầu biến dạng và những cơn yếu liệt tay phải, anh T.V.C (40 tuổi, Ninh Bình) đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) phẫu thuật tạo hình hộp sọ thành công, mở ra cơ hội trở lại cuộc sống bình thường.

Tháng 12/2025, sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, anh C. bị chấn thương sọ não nặng. Để giữ lại tính mạng, các bác sĩ buộc phải thực hiện phẫu thuật mở hộp sọ giải áp khẩn cấp.

Dù thoát khỏi cửa tử, anh C. lại rơi vào một “bi kịch khác”. Vùng đầu bên trái lõm sâu, biến dạng rõ rệt. Không chỉ chịu áp lực tâm lý, anh còn xuất hiện tình trạng yếu dần tay phải, sinh hoạt khó khăn.

Ca mổ hồi sinh cho anh C.

“Suốt 3 tháng, tôi luôn đội mũ khi ra ngoài vì tự ti. Mỗi lần chạm vào vùng đầu lõm xuống, tôi thấy mình như không còn là chính mình”, anh chia sẻ.

Khuyết sọ không chỉ là vấn đề thẩm mỹ

Theo các chuyên gia, nhiều người lầm tưởng khuyết xương sọ sau mổ chỉ ảnh hưởng ngoại hình. Tuy nhiên, thực tế đây là tình trạng tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng.

TS.BS Phạm Duy, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân, cho biết khi mất đi lớp xương bảo vệ, nhu mô não bên dưới trở nên cực kỳ dễ tổn thương trước các va chạm. Đồng thời, sự thay đổi áp lực nội sọ có thể gây ra hàng loạt biến chứng như hội chứng vạt da chìm hay não úng thủy.

“Đây là những biến chứng không chỉ ảnh hưởng chức năng thần kinh mà còn có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử lý kịp thời”, bác sĩ cảnh báo.

Ngày 19/3/2026, ekip đã tiến hành phẫu thuật tạo hình hộp sọ cho anh C. Trong gần 90 phút, các bác sĩ bóc tách mô, bộc lộ vùng khuyết và đặt vật liệu nhân tạo vào đúng vị trí, căn chỉnh chính xác để khôi phục gần như hoàn toàn hình dáng hộp sọ.

Ca mổ không chỉ giúp “lấp đầy khoảng trống” trên đầu, mà còn khôi phục lại sự ổn định áp lực nội sọ, yếu tố quan trọng để cải thiện các triệu chứng thần kinh.

“Thời điểm vàng” để phục hồi chức năng

Sau phẫu thuật, bệnh nhân bước vào giai đoạn hồi phục mang tính quyết định. Các bác sĩ nhấn mạnh, chăm sóc hậu phẫu đúng cách là chìa khóa để mảnh ghép ổn định và chức năng não phục hồi.

Trong những ngày đầu, người bệnh cần tránh nằm đè lên vùng mổ, hạn chế tối đa va chạm. Chế độ dinh dưỡng phải giàu đạm, vitamin C và kẽm để thúc đẩy liền thương. Đồng thời, việc tập vật lý trị liệu sớm, đặc biệt với chi yếu, là yếu tố then chốt giúp phục hồi vận động.

“Việc vá lại hộp sọ giúp ổn định áp lực nội sọ. Đây chính là thời điểm vàng để bệnh nhân tập luyện, phục hồi cơ lực và giảm di chứng”, TS.BS Phạm Duy nhấn mạnh.

Ngoài ra, người bệnh cần theo dõi sát các dấu hiệu nguy hiểm như đau đầu dữ dội, nôn vọt, co giật để xử trí kịp thời, đồng thời tuân thủ lịch tái khám và chụp CT định kỳ.

Trường hợp của anh C. là minh chứng rõ ràng: thoát chết sau tai nạn chưa phải là kết thúc. Những “khoảng trống” trên hộp sọ nếu không được xử lý đúng lúc có thể trở thành nguy cơ tiềm ẩn, âm thầm đe dọa sức khỏe và tính mạng người bệnh.