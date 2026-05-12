Khám phá Audi S6 Sportback e-tron giá hơn 4 tỷ đồng vừa ra mắt

Thượng Tâm
Audi S6 Sportback e-tron vừa ra mắt tại Việt Nam có công suất tối đa 543 mã lực, tầm vận hành lên tới 678 km sau mỗi lần sạc đầy.

Audi vừa giới thiệu S6 Sportback e-tron, mẫu sedan thuần điện hiệu suất cao đầu tiên thuộc dòng Audi S tại Việt Nam.
Audi S6 Sportback e-tron mang kiểu dáng Sportback đặc trưng, với phần mui vuốt thấp dần về phía sau nhằm tạo dáng vẻ thể thao và cải thiện tính khí động học. Theo Audi, xe có hệ số cản gió 0,21 Cd, thuộc nhóm thấp nhất trong các mẫu xe thương mại của hãng.
Ở phía trước, S6 Sportback e-tron sử dụng lưới tản nhiệt kín, logo bốn vòng tròn phát sáng, cụm đèn pha đặt thấp và dải LED định vị ban ngày có thể thay đổi giao diện chiếu sáng. Phía sau xe là cụm đèn hậu OLED, cũng hỗ trợ tùy biến giao diện hiển thị.
Bên cạnh dáng coupe 4 cửa, xe dùng thiết kế Sportback liftback với cửa hậu mở rộng. Cách bố trí này giúp khoang hành lý linh hoạt hơn so với sedan truyền thống, phù hợp cho cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn những chuyến đi xa.
Bên trong khoang lái, điểm nhấn là hệ thống Audi MMI Panoramic Display với màn hình đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch và màn hình trung tâm 14,5 inch, đều dùng công nghệ OLED. Trước ghế phụ còn có thêm màn hình 10,9 inch, tích hợp Active Privacy Mode để hạn chế gây xao nhãng cho người lái.
Danh sách trang bị đáng chú ý gồm màn hình hiển thị kính lái AR Head-up Display, trần kính chỉnh độ mờ, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 16 loa công suất 705 W, cùng hàng ghế trước có massage, sưởi và làm mát.
S6 Sportback e-tron sử dụng 2 mô-tơ điện, gồm một mô-tơ đặt ở cầu trước và một mô-tơ đặt ở cầu sau. Mô-tơ trước đạt mô-men xoắn 275 Nm, trong khi mô-tơ sau đạt 580 Nm.
Hệ truyền động điện này cho công suất tiêu chuẩn 496 mã lực và có thể tăng lên 543 mã lực khi kích hoạt Launch Control. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 240 km/h.
Bộ pin lithium-ion của xe có dung lượng sử dụng 94,9 kWh, cho phạm vi hoạt động 639-678 km theo chuẩn WLTP. Mức tiêu thụ điện kết hợp được công bố ở mức 15,7-16,8 kWh/100 km.
Nhờ kiến trúc điện 800 V, S6 Sportback e-tron hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 270 kW. Trong điều kiện tối ưu, xe có thể sạc từ 10% lên 80% pin trong khoảng 21 phút.
Mẫu xe này cũng được trang bị hệ thống treo khí nén thích ứng Adaptive S Air Suspension, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái và hỗ trợ đỗ xe. Trọng lượng không tải của xe ở mức 2.325 kg.
Audi S6 Sportback e-tron được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Tại Việt Nam, mẫu sedan điện này có giá khởi điểm 4,2 tỷ đồng, nằm trong nhóm xe điện hạng sang cùng BMW i4 (3,8 tỷ đồng), Mercedes EQS 580 4Matic (4,8 tỷ đồng) và Porsche Taycan (từ 4,6 tỷ đồng).

VinFast mang dải ô tô điện đến Nghệ An, VF 6 thành tâm điểm hút khách tại “Hào khí sông Lam”

Trong ba ngày từ 24–26/4, sự kiện trưng bày và lái thử xe điện “Hào khí sông Lam” tại Vincom Plaza Vinh (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) do VinFast tổ chức đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Trong dải sản phẩm ấn tượng của VinFast, VF 6 là một trong những “ngôi sao” thu hút đông đảo khách hàng trải nghiệm và “chốt” xe tại chỗ.