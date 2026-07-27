close Đăng nhập

Ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương nắm gần 10% vốn LPBank

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương hiện nắm hơn 294 triệu cổ phiếu LPB, tương đương gần 10% vốn điều lệ LPBank.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - Mã: LPB) vừa cập nhật danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên.

Cụ thể, bà Phạm Thu Hương sở hữu hơn 148 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 4,965% vốn điều lệ ngân hàng. Bà Hương là vợ của ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup, tổng sở hữu của hai cá nhân này tại LPBank là gần 10% vốn điều lệ.

anh-chup-man-hinh-2026-07-27-luc-092738.png
Nguồn: LPBank.

Trước đó, trong danh sách được LPBank cập nhật ngày 23/6, ông Phạm Nhật Vượng lần đầu xuất hiện với tư cách cổ đông sở hữu trên 1% vốn. Ông nắm 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn và người có liên quan chưa sở hữu cổ phần LPB.

Chủ tịch Vingroup thực hiện thương vụ này với mục đích đầu tư tài chính cá nhân do còn tiền nhàn rỗi, không có ý định tham gia vào lĩnh vực ngân hàng.

Ngoài hai cá nhân trên, trong danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn của LPBank còn có Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), đơn vị nắm hơn 195,2 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 6,537% vốn điều lệ và hiện là cổ đông lớn duy nhất của LPBank.

Trong một diễn biến liên quan, trong phiên 21/7, cổ phiếu LPB ghi nhận 20 giao dịch thỏa thuận với tổng khối lượng sang tay gần 130 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 4,3% vốn ngân hàng. Với mức giá giao dịch thỏa thuận 50.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị các giao dịch đạt gần 6.500 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, LPBank công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm đạt 5.973 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ (6.163 tỷ đồng). Nguyên nhân đến từ việc chi phí dự phòng rủi ro tăng lên 1.551 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của LPBank vượt 615.000 tỷ đồng, tăng 1,6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 429.000 tỷ đồng, tăng 9,6%, tiền gửi khách hàng hơn 350.000 tỷ đồng tăng 4,7% so với cuối năm ngoái.

LPBank, tên cũ là Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt, được đổi tên như hiện tại vào giữa tháng 7/2025. Ở thời điểm cuối năm ngoái, tổng tài sản nhà băng này đạt hơn 600.000 tỷ đồng và dự kiến tăng thêm 1,6% trong năm nay. Ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thuỵ) từng làm Chủ tịch LPBank giai đoạn 2022-2025.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Phạm Nhật Vượng #chủ tịch vingroup #Phạm Thu Hương #LPBank #LPB

Đừng bỏ lỡ

Kinh tế số

Vinamilk: Khi chất lượng sản phẩm trở thành đạo đức nghề nghiệp

Vinamilk: Khi chất lượng sản phẩm trở thành đạo đức nghề nghiệp

Tối 23/7 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “50 năm – Phụng sự khát vọng Việt”, đánh dấu cột mốc đặc biệt: 50 năm hình thành và phát triển của Vinamilk nói riêng và ngành sữa Việt Nam nói chung.

1 chạm mở tài khoản doanh nghiệp: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

1 chạm mở tài khoản doanh nghiệp: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có NFC, doanh nghiệp giờ đây có thể mở tài khoản thanh toán và đăng ký các dịch vụ của VietinBank ngay trong lúc di chuyển, giữa giờ họp hay khi đang chờ chuyến bay. Đó là trải nghiệm mà VietinBank eFAST mang đến cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN) với tính năng mở tài khoản online (eKYC).

T&T Group và lời giải đô thị tri thức cho chu kỳ phát triển mới của Vĩnh Long

T&T Group và lời giải đô thị tri thức cho chu kỳ phát triển mới của Vĩnh Long

Khi động lực tăng trưởng của các địa phương không còn đến từ mở rộng không gian đô thị, Vĩnh Long đang đứng trước yêu cầu định hình một mô hình phát triển mới. Trong bối cảnh đó, T&T Group lựa chọn phát triển Khu dân cư Phước Thọ theo định hướng đô thị tri thức nhằm tạo thêm động lực phát triển cho địa phương.