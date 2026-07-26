Tin nóng công nghệ 26/7: Bị phản ứng, Meta chưa thu phí tính năng mới trên kính thông minh

Meta tạm dừng kế hoạch thu phí một tính năng trên kính thông minh, Nvidia tin nhu cầu chip AI còn tăng mạnh, còn công ty đào hầm của Elon Musk muốn huy động thêm 4 tỷ USD là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 26/7.

1. Jensen Huang: Cơn sốt chip AI còn kéo dài nhiều năm

CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo chưa sớm hạ nhiệt, dù cổ phiếu các hãng bán dẫn gần đây biến động mạnh. Theo ông, đây không chỉ là một cơn sốt ngắn hạn, bởi doanh nghiệp trên toàn cầu đang đầu tư lớn để xây dựng lại hạ tầng máy tính cho AI.

CEO Nvidia Jensen Huang dự báo nhu cầu chip AI sẽ tiếp tục tăng trong nhiều năm tới. Ảnh: Getty.

Chip AI là bộ xử lý chuyên dụng, dùng để huấn luyện và vận hành các hệ thống như ChatGPT. Jensen Huang dự báo quy mô hạ tầng này có thể tăng gấp 5-10 lần trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, nhận định trên cũng cần được nhìn nhận thận trọng vì Nvidia là doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư AI.

2. Công ty đào hầm của Elon Musk muốn gọi thêm 4 tỷ USD

The Boring Company, doanh nghiệp do Elon Musk sáng lập chuyên xây đường hầm giao thông và phát triển máy đào hầm, đang đàm phán huy động khoảng 4 tỷ USD. Nếu thành công, công ty có thể được định giá 20 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 5,7 tỷ USD vào năm 2022.

Xe Tesla chở khách trong đường hầm do The Boring Company xây dựng tại Las Vegas. Ảnh: The Boring Company.

The Boring Company hiện vận hành hệ thống đường hầm chở khách bằng xe Tesla tại Las Vegas, đồng thời dự kiến mở rộng sang Nashville và Dubai. Khoản vốn mới sẽ giúp công ty phát triển thêm các dự án, song cuộc đàm phán chưa hoàn tất và các điều khoản vẫn có thể thay đổi.

3. DeepSeek bất ngờ tạm dừng kế hoạch gọi vốn

DeepSeek, startup AI Trung Quốc nổi tiếng với các mô hình có chi phí vận hành thấp, đã thông báo tạm hoãn vòng gọi vốn mới. Trước đó, công ty được cho là muốn huy động thêm tiền để mở rộng hoạt động, đổi lại nhà đầu tư sẽ nhận cổ phần trong doanh nghiệp.

DeepSeek tạm dừng vòng gọi vốn mới nhưng chưa loại trừ khả năng nối lại kế hoạch sau này. Ảnh: Reuters.

Theo Bloomberg, DeepSeek từng đặt mục tiêu định giá khoảng 74 tỷ USD sau khi huy động 7,4 tỷ USD ở vòng trước. Quyết định tạm dừng được cho là liên quan đến những thông tin xuất hiện trên mạng về cuộc trao đổi giữa nhà sáng lập Liang Wenfeng và các nhà đầu tư.

4. Meta hoãn thu phí tính năng giúp nghe rõ trên kính thông minh

Meta đã tạm dừng kế hoạch thu phí Conversation Focus sau khi nhận nhiều phản ứng từ người dùng. Đây là tính năng trên kính thông minh Ray-Ban Meta, có khả năng làm nổi bật giọng nói của người đối diện, giúp người đeo nghe rõ hơn tại quán cà phê, sự kiện hoặc nơi đông người.

Conversation Focus giúp người đeo kính thông minh Meta nghe rõ người đối diện trong môi trường nhiều tiếng ồn. Ảnh: The Verge.

Trước đó, Meta dự kiến giới hạn thời gian sử dụng miễn phí và thu 20 USD mỗi tháng với người dùng thường xuyên. Trong thời gian công ty tìm phương án mới, những người tham gia chương trình thử nghiệm sớm vẫn được tiếp tục sử dụng miễn phí.

Theo Fortune, TechCrunch, Reuters, The Verge