Tin không vui với mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple trước "giờ G"

Mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple đang gặp một sự cố trong giai đoạn hoàn thiện, làm dấy lên nguy cơ thiết bị tiếp tục lỡ hẹn sau nhiều năm được chờ đợi.

Theo PhoneArena, rắc rối mới xuất hiện đúng lúc iPhone Ultra tiến gần hơn tới giai đoạn sản xuất. Đây là vấn đề đủ nhạy cảm để khiến Apple phải cân nhắc kỹ lưỡng, nhất là với một sản phẩm được kỳ vọng mở ra danh mục iPhone hoàn toàn mới.

iPhone gập của Apple gặp trục trặc ngay trước "giờ G"

Sau nhiều năm trì hoãn, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, thường được gọi là iPhone Ultra, tưởng như đã tiến rất gần ngày ra mắt. Nhiều báo cáo trước đó cho rằng thiết bị có thể được giới thiệu cùng dòng iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, PhoneArena cho biết Apple đang gặp rắc rối mới và lần này vấn đề đến từ bản lề.

iPhone Ultra có thể sở hữu thiết kế cao cấp, nhưng vẫn đang đối mặt nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Ảnh: Ben Geskin.

Cụ thể, nguyên mẫu iPhone Ultra bắt đầu phát ra tiếng lạch cạch sau khi được gập mở nhiều lần. Với lỗi này, bản lề của iPhone gập chưa thể đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định khắt khe của Apple.

Đáng chú ý, Apple có thể đang dùng bản lề in 3D kết hợp vật liệu phủ để che khuyết điểm gia công. Giải pháp này giúp giảm chi phí sản xuất, qua đó giữ giá iPhone Ultra thấp hơn dự đoán ban đầu.

Nhưng chính lựa chọn này lại có thể trở thành điểm yếu lớn nhất của thiết bị. Sau nhiều chu kỳ gập mở, bản lề bắt đầu phát tiếng động, tạo cảm giác thiếu chắc chắn trên một sản phẩm được kỳ vọng thuộc nhóm đắt đỏ nhất của Apple.

Với một chiếc iPhone thông thường, lỗi nhỏ trong hoàn thiện đã có thể tạo ra tranh cãi lớn. Với iPhone gập thế hệ đầu tiên, tiếng lạch cạch từ bản lề còn nhạy cảm hơn nhiều vì đây là bộ phận quyết định độ bền, cảm giác cao cấp và niềm tin của người dùng vào sản phẩm.

Thiết kế cao cấp của iPhone Ultra đang bị lu mờ bởi sự cố không ai mong đợi. Ảnh: Talks Tech Newz.

Apple rõ ràng không muốn mẫu iPhone gập đầu tiên bị gắn với hình ảnh ọp ẹp hay kém bền. Nếu lỗi này chưa được xử lý kịp thời, khả năng iPhone Ultra bị lùi lịch ra mắt là rất lớn, thậm chí có thể không còn kịp xuất hiện cùng iPhone 18 Pro như kế hoạch được đồn đoán.

Màn hình vẫn còn nếp gấp, Apple phải hạ tiêu chuẩn sau nhiều năm chờ đợi

Bản lề không phải vấn đề duy nhất xuất hiện trên mẫu điện thoại này. Theo PhoneArena, màn hình của iPhone Ultra cũng chưa đạt tới mức mà Apple từng mong muốn.

Nếp gấp trên màn hình iPhone Ultra sẽ khó nhận ra trong điều kiện sử dụng thông thường. Ảnh: FPT.

Trong nhiều năm, Apple chần chừ với smartphone gập vì muốn giải quyết 2 điểm yếu lớn nhất của dòng sản phẩm này là độ bền và nếp gấp màn hình. Hãng muốn một thiết bị có khung máy chắc chắn, bản lề bền bỉ và màn hình gần như không để lộ vết gấp khi sử dụng.

Tuy nhiên, thực tế có vẻ không diễn ra đúng như kỳ vọng. Dường như, Apple phải chấp nhận màn hình vẫn có nếp gấp, dù mức độ "lộ" được giảm đáng kể. Khi nhìn trực diện trong điều kiện ánh sáng thông thường, nếp gấp gần như khó nhận ra.

Đây là chi tiết rất quan trọng, bởi nếp gấp màn hình luôn là một trong những yếu tố khiến nhiều người dùng còn e ngại smartphone gập. Nếu iPhone Ultra không thể tạo ra khác biệt rõ rệt so với Galaxy Z Fold, Huawei Mate X hay các mẫu máy gập cao cấp khác, Apple sẽ khó thuyết phục người dùng rằng họ đã chờ đợi nhiều năm để mang tới một sản phẩm vượt trội.

iPhone gập là sản phẩm được người dùng chờ đợi suốt nhiều năm qua. Ảnh: FPT.

Dù vậy, Apple khó có thể trì hoãn iPhone gập vô thời hạn khi Samsung, Huawei, Honor và Oppo đã liên tục cải thiện smartphone gập về thiết kế, độ mỏng, trọng lượng và độ bền.

Nếu ra mắt quá sớm, iPhone Ultra có nguy cơ bị soi kỹ vì bản lề phát tiếng động và màn hình còn nếp gấp. Nhưng nếu tiếp tục lùi lịch, Apple sẽ càng bị xem là chậm chân trong phân khúc đang có nhiều đối thủ lớn.