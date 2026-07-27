"Ông lớn" chip nhớ Trung Quốc bùng nổ sau IPO, vốn hóa vọt lên gần 500 tỷ USD

ChangXin Memory Technologies (CXMT), nhà sản xuất chip nhớ DRAM lớn nhất Trung Quốc, đã tạo địa chấn khi cổ phiếu tăng tới 472% ngay trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn STAR Market.

Nhà sản xuất chip nhớ ChangXin Memory Technologies (CXMT) - doanh nghiệp DRAM lớn nhất Trung Quốc - đã tạo nên một trong những màn chào sàn ấn tượng nhất lịch sử thị trường chứng khoán nước này. Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn STAR Market (Sàn Giao dịch Sáng tạo Khoa học và Công nghệ) của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải sáng 27/7, cổ phiếu CXMT tăng tới 472%, đưa giá trị vốn hóa doanh nghiệp lên khoảng 3.310 tỷ nhân dân tệ (489 tỷ USD).

Thương vụ IPO của CXMT cũng trở thành đợt phát hành cổ phiếu lớn nhất từng diễn ra trên STAR Market, phản ánh kỳ vọng rất lớn của giới đầu tư vào ngành bán dẫn Trung Quốc trong bối cảnh nhu cầu chip AI và bộ nhớ đang bùng nổ trên toàn cầu.

Đợt IPO lớn nhất lịch sử STAR Market

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, cổ phiếu CXMT mở cửa ở mức 49,5 nhân dân tệ, cao gấp hơn 5 lần mức giá IPO 8,66 nhân dân tệ/cổ phiếu.

Đợt phát hành huy động tối đa 66,6 tỷ nhân dân tệ (khoảng 9,3 tỷ USD), vượt kỷ lục trước đó của Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) - hãng đúc chip lớn nhất Trung Quốc - khi huy động 53,2 tỷ nhân dân tệ vào năm 2020.

Quy mô thương vụ lớn đến mức Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) phải tổ chức nhiều cuộc họp với các công ty niêm yết, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư và giới học giả nhằm trấn an thị trường trước lo ngại dòng tiền sẽ bị hút khỏi các cổ phiếu công nghệ khác.

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Trung Quốc như Shanghai Securities News và Securities Daily cho rằng những lo ngại này đã bị phóng đại và thị trường hoàn toàn có khả năng hấp thụ thương vụ IPO quy mô lớn.

Sức nóng của AI đẩy giá chip nhớ tăng vọt

Theo hãng nghiên cứu Omdia, CXMT hiện chiếm khoảng 7,67% doanh thu DRAM toàn cầu (quý IV/2025), đứng sau ba "ông lớn" là Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology.

Được thành lập năm 2016 tại thành phố Hợp Phì (tỉnh An Huy), CXMT ban đầu tập trung vào DRAM tiêu thụ điện năng thấp dành cho smartphone và thiết bị điện tử tiêu dùng.

Trong vài năm gần đây, công ty đã mở rộng sang dòng DDR5 - loại bộ nhớ tốc độ cao được sử dụng trong máy chủ AI, trung tâm dữ liệu và máy tính hiệu năng cao.

Theo báo cáo tài chính, doanh thu từ dòng DDR đã tăng từ 13,26% năm 2024 lên 31,87% năm 2025, sau khi DDR5 được sản xuất hàng loạt cuối năm 2024.

Sự chuyển dịch này giúp CXMT hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu.

Theo TrendForce, các nhà sản xuất chip nhớ quốc tế đã ưu tiên năng lực sản xuất cho HBM (High Bandwidth Memory) - loại bộ nhớ dùng trong GPU AI của Nvidia và AMD - khiến nguồn cung DRAM truyền thống trở nên khan hiếm.

Hệ quả là giá DRAM thông thường đã tăng 93-98% chỉ trong quý I/2026, kéo doanh thu toàn ngành tăng 81%, lên khoảng 97 tỷ USD.

Doanh thu tăng hơn 700% chỉ sau một năm

Đà tăng của thị trường cũng giúp kết quả kinh doanh của CXMT bứt phá mạnh.

Theo bản cáo bạch IPO, doanh thu quý I/2026 của công ty đạt 50,8 tỷ nhân dân tệ, tăng 719% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận thuộc về cổ đông đạt 24,76 tỷ nhân dân tệ, cho thấy doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất kể từ khi thành lập.

Nhu cầu đầu tư cũng cực kỳ lớn.

Theo dữ liệu từ CSRC, lượng đăng ký mua cổ phiếu của nhà đầu tư cá nhân cao gấp 244 lần số lượng chào bán, khiến tỷ lệ phân bổ cuối cùng chỉ còn 0,4714%. Nói cách khác, cơ hội trúng mua chỉ khoảng 1/200.

Danh sách nhà đầu tư chiến lược cũng có nhiều tên tuổi đáng chú ý như Alibaba Cloud, Alibaba (China) Network Technology và hãng xe điện Nio.

Trước IPO, các công ty thuộc Alibaba đã sở hữu gần 5% cổ phần của CXMT.

Tham vọng phá thế thống trị của "Big Three"

Số vốn huy động được sẽ giúp CXMT tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất và đầu tư vào công nghệ DRAM thế hệ mới.

Tuy nhiên, theo Counterpoint Research, việc chen chân vào nhóm ba nhà sản xuất DRAM lớn nhất thế giới (Big Three) vẫn là thách thức rất lớn.

Ông MS Hwang, Giám đốc nghiên cứu của Counterpoint, nhận định khoảng cách giữa CXMT với Samsung, SK Hynix và Micron vẫn còn đáng kể về quy mô sản xuất, công nghệ cũng như mạng lưới khách hàng.

"Khoảng cách hiện vẫn rất lớn. Câu hỏi quan trọng nhất là CXMT sẽ mất bao lâu để thu hẹp khoảng cách đó sau khi có thêm nguồn vốn khổng lồ từ IPO", ông Hwang đánh giá.

Trong bối cảnh Mỹ tiếp tục siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ bán dẫn sang Trung Quốc, Bắc Kinh đang coi việc phát triển ngành chip nhớ nội địa là một trong những ưu tiên chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài.

CXMT hiện được xem là doanh nghiệp chip nhớ có tốc độ phát triển nhanh nhất của Trung Quốc và có thể đóng vai trò then chốt trong chiến lược tự chủ bán dẫn của nước này trong những năm tới.

Theo Reuters, SCMP