Tin nóng công nghệ 27/7: AI giá rẻ của Trung Quốc khiến các ông lớn Mỹ dè chừng

Các mô hình AI giá rẻ từ Trung Quốc ngày càng thu hút người dùng Mỹ còn Apple cân nhắc làm kính thông minh không camera để giảm nỗi lo quay lén là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 27/7.

1. AI Trung Quốc giá rẻ khiến các ông lớn Mỹ dè chừng

Thời gian gần đây, các mô hình AI Trung Quốc như Kimi K3 của Moonshot, GLM-5.2 của Z.AI và DeepSeek thu hút người dùng quốc tế nhiều hơn nhờ giá thấp. Giám đốc công nghệ Mozilla cho biết đã dùng Kimi K3 và GLM-5.2 cho các công việc hằng ngày như quản lý lịch, email và tài liệu.

Các mô hình AI Trung Quốc đang thu hút người dùng nhờ giá thấp và khả năng ngày càng cạnh tranh. Ảnh: Getty.

Theo một lãnh đạo công nghệ được AP dẫn lời, một số mô hình Trung Quốc chỉ tốn vài xu cho mỗi triệu token đầu ra, trong khi sản phẩm Mỹ có thể từ 30 đến 50 USD. Nhiều mô hình còn cho phép doanh nghiệp tải về, tùy chỉnh và vận hành trên máy chủ riêng, qua đó giảm chi phí và kiểm soát dữ liệu tốt hơn.

2. Nvidia rót 1 tỷ USD vào "Google của Hàn Quốc"

Nvidia sẽ mua 1 tỷ USD cổ phiếu mới phát hành của Naver, tập đoàn vận hành công cụ tìm kiếm, dịch vụ thanh toán và nhiều nền tảng số lớn tại Hàn Quốc. Khoản đầu tư nằm trong thỏa thuận hợp tác xây dựng một trung tâm dữ liệu mới, nơi đặt hệ thống máy chủ và chip phục vụ việc huấn luyện, vận hành AI.

Nvidia đầu tư vào Naver để mở rộng hợp tác xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo tại Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

"Cổ phiếu mới phát hành" có nghĩa Naver tạo thêm cổ phần và bán trực tiếp cho Nvidia, thay vì hãng chip mua lại cổ phiếu từ nhà đầu tư trên thị trường. Nhờ đó, tiền sẽ được đưa vào Naver để phục vụ hoạt động kinh doanh, còn Nvidia trở thành cổ đông và tăng sự hiện diện trong hệ sinh thái AI Hàn Quốc.

3. Apple tính bỏ camera trên kính thông minh vì lo quay lén

Apple được cho là đang cân nhắc một phiên bản kính thông minh không có camera, hoặc chỉ trang bị cảm biến không thể quay video. Sản phẩm dự kiến được giới thiệu vào tháng 6/2027 và bán ra vào cuối năm đó, với quyền riêng tư trở thành điểm khác biệt chính so với những mẫu kính có khả năng ghi hình trên thị trường.

Apple có thể làm kính thông minh không camera nhằm hạn chế nguy cơ người xung quanh bị ghi hình mà không biết. Ảnh: The Verge.

Kính thông minh là thiết bị đeo có thể nghe lệnh, phát âm thanh, nhận diện môi trường và hỗ trợ AI ngay trước mắt người dùng. Tuy nhiên, camera nằm kín trên gọng kính dễ gây lo ngại quay lén. Apple được cho là muốn tránh nhận diện khuôn mặt, ghi hình liên tục và ưu tiên xử lý dữ liệu ngay trên thiết bị thay vì gửi lên máy chủ.

4. Tắt nguồn, điện thoại vẫn âm thầm mất pin

Ngay cả khi đã tắt nguồn, điện thoại vẫn có thể hao pin theo thời gian. Nguyên nhân là các phản ứng hóa học bên trong pin lithium-ion vẫn tiếp diễn, khiến năng lượng tự suy giảm dù thiết bị không hoạt động. Mức hao hụt thường khá chậm, nhưng nếu cất máy trong thời gian dài mà không sạc lại, pin vẫn có thể cạn hoàn toàn.

Pin điện thoại vẫn tự hao hụt theo thời gian, ngay cả khi thiết bị đã được tắt nguồn. Ảnh: Shutterstock.

Khi không dùng điện thoại trong thời gian dài, người dùng nên sạc pin khoảng 50%, tắt máy rồi cất ở nơi khô ráo, thoáng mát. Không nên để pin đầy 100% hoặc cạn kiệt quá lâu vì cả hai trạng thái đều có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa. Thiết bị cũng cần được kiểm tra và sạc bổ sung định kỳ.

Theo AP, Reuters, The Verge, Engadget