Ông Trump dọa “thổi bay” Iran, giao tranh nổ ra tại eo biển Hormuz

Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran sẽ bị “thổi bay” nếu tấn công tàu Mỹ tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh hai bên đấu hỏa lực và lệnh ngừng bắn đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Tổng thống Donald Trump hôm đầu tuần đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn với lực lượng Iran, tuyên bố họ sẽ bị “thổi bay khỏi bề mặt Trái Đất” nếu cố gắng nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ tại eo biển Hormuz hoặc Vịnh Ba Tư.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News, ông Trump cũng cho biết các nhà đàm phán Iran đang trở nên “linh hoạt hơn nhiều” so với trước đây. Tuy nhiên, ông đồng thời nhấn mạnh rằng Washington đang đứng trước hai lựa chọn: đạt được một thỏa thuận thiện chí hoặc nối lại các hoạt động quân sự.

Những tuyên bố cứng rắn này không phải lần đầu xuất hiện. Trước đó, ông Trump từng viết trên mạng xã hội rằng “cả một nền văn minh sẽ bị hủy diệt”. Tuy nhiên, lần này, các phát biểu đi kèm với động thái quân sự cụ thể, làm dấy lên lo ngại về tính bền vững của lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai nước.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social vào chiều 4/5, ông Trump cho biết quân đội Mỹ đã “bắn hạ” 7 tàu của Iran tại eo biển Hormuz, sau khi Tehran nhắm mục tiêu vào các tàu khác đang tìm cách đi qua tuyến hàng hải này. Thông tin sau đó bị phía Iran bác bỏ.

Căng thẳng leo thang khi cả hai bên được cho là đã nổ súng vào nhau tại khu vực eo biển, khiến giới quan sát đặt câu hỏi liệu thỏa thuận ngừng bắn kéo dài gần một tháng có còn được duy trì hay không.

Khi được người dẫn chương trình phát thanh Hugh Hewitt hỏi liệu lệnh ngừng bắn đã chấm dứt hay chưa và liệu các cuộc không kích có thể nối lại ngay trong đêm hay không, ông Trump từ chối đưa ra câu trả lời rõ ràng.

“Nếu tôi trả lời câu hỏi đó, bạn sẽ nói người này không đủ thông minh để làm Tổng thống,” ông nói.

Dù vậy, trong cùng cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump vẫn khẳng định rằng chiến tranh với Iran “về mặt quân sự… về cơ bản là đã kết thúc”.

Ở chiều ngược lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Mỹ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) không nên bị cuốn vào một “vũng lầy”, cho rằng những diễn biến gần đây tại eo biển Hormuz cho thấy “không có giải pháp quân sự cho một cuộc khủng hoảng chính trị”.

Trong bài đăng trên nền tảng X, ông Araghchi cho biết các cuộc đàm phán đang “có tiến triển với nỗ lực thiện chí của Pakistan”, đồng thời cảnh báo Washington “cần thận trọng để không bị kéo trở lại vũng lầy bởi những thế lực có ý đồ xấu. UAE cũng vậy”.

Ông cũng bác bỏ kế hoạch “Dự án Tự do” của Mỹ nhằm dẫn dắt các tàu thương mại rời khỏi eo biển, gọi đây là “Dự án Bế tắc”.

Những phát biểu của ông Araghchi được đưa ra sau khi quân đội Mỹ và Iran đấu hỏa lực tại eo biển Hormuz, làm gia tăng nghi ngờ về khả năng duy trì lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh giữa hai bên.

Theo CNN