Trung Quốc ra mắt xe tải mỏ “đi ngang như cua”, không người lái đầu tiên thế giới

Trung Quốc giới thiệu xe tải mỏ Shuanglin K7 có thể di chuyển ngang, xoay tại chỗ và hoạt động không người lái 24/7, mở ra bước ngoặt cho ngành khai khoáng.

Xe tải mỏ Shuanglin K7 là phương tiện đầu tiên trên thế giới có khả năng di chuyển ngang và xoay tại chỗ, cho phép hoạt động trong các hố khai thác chật hẹp.

Trung Quốc vừa ra mắt một mẫu xe tải khai thác mỏ không người lái cỡ lớn có thể “di chuyển ngang như cua” trên địa hình khó khăn, cho thấy nỗ lực hiện đại hóa ngành khai khoáng bằng công nghệ.

Dù có trọng lượng không tải gần 100 tấn, mẫu xe tiên tiến này sở hữu khả năng cơ động vượt trội – có thể di chuyển ngang và xoay tại chỗ, cho phép vận hành trong các hố khai thác hẹp và trên các tuyến đường dốc, phức tạp.

Đồng thời, xe vẫn đảm bảo khả năng chuyên chở và công suất cần thiết cho hoạt động liên tục 24/7, theo báo cáo ngày 19/4 của Nhật báo Khoa học và Công nghệ – tờ báo thuộc sở hữu nhà nước.

Phương tiện có chiều cao và chiều rộng đều hơn 5 m và dài 13,79 m, được giới thiệu tại Thượng Hải ngày 18/4. Mang tên “Shuanglin K7”, mẫu xe được phát triển thông qua sự hợp tác giữa Tập đoàn Shuanglin – có trụ sở tại Thượng Hải – và Đại học Thanh Hoa.

Các xe tải khai thác truyền thống thường mất nhiều thời gian để quay đầu trong khu vực bốc dỡ chật hẹp, thao tác dễ tạo ra điểm mù nguy hiểm. Ngược lại, K7 có thể thực hiện các chuyển động phức tạp như di chuyển ngang và xoay tại chỗ.

Điều này có được nhờ công nghệ gọi là mô-đun góc dẫn động điện phân tán điều khiển bằng tín hiệu điện tử. K7 là xe tải khai thác không người lái đầu tiên trên thế giới ứng dụng công nghệ này.

Mỗi bánh xe được trang bị một cụm nhỏ gọn riêng biệt đảm nhiệm truyền động, lái và phanh. Các mô-đun này được điều khiển bằng điện tử thay vì cơ khí, giúp nâng cao khả năng kiểm soát.

“Điều này có thể cải thiện đáng kể tính linh hoạt vận hành và khả năng thích ứng tại công trường trong môi trường phức tạp,” ông Huang Jin, giáo sư tại Khoa Phương tiện và Di động của Đại học Thanh Hoa, cho biết trong cuộc phỏng vấn với Khoa học và Công nghệ Nhật báo.

Ông Huang lưu ý rằng hệ thống đánh lái toàn bánh kết hợp với cơ chế dự phòng điện – điện tử cho phép phương tiện vẫn duy trì tới 70% công suất vận chuyển ngay cả khi một phần hệ thống gặp sự cố.

Ông nói thêm rằng điều này tạo nền tảng an toàn quan trọng cho việc triển khai quy mô lớn các xe tải không người lái trong các mỏ lộ thiên.

Chiếc xe cũng có hiệu suất cao. Được trang bị thùng chứa dung tích 100 mét khối, xe có tải trọng định mức 158 tấn và tốc độ tối đa khi chở hàng là 29 km/h.

Mẫu xe hỗ trợ thay pin nhanh trong 5 phút và có thể thu hồi tới 85% năng lượng động học thông qua phanh tái sinh, cho phép vận hành không cần nhân sự suốt 24 giờ.

Dữ liệu mô phỏng cho thấy các đội xe sử dụng mẫu này có thể tăng hiệu suất vận chuyển lên 35% đồng thời giảm khoảng 90% nguy cơ các sự cố an toàn thông thường.

Vào tháng 12 năm ngoái, các nhà nghiên cứu của Đại học Thanh Hoa đã công bố một thiết kế tương tự: một phương tiện hạng nặng chạy điện hoàn toàn theo mô-đun, có thể vận chuyển các tải trọng lớn như thân tên lửa, máy biến áp và tuabin gió.

Giống như K7, nguyên mẫu này đạt được khả năng “tách rời hoàn toàn” giữa các bánh xe và liên kết cơ khí, cho phép di chuyển chéo và ngang. Hoạt động điện êm ái của nó cũng khiến công nghệ này phù hợp cho vận tải quân sự hoặc đô thị.

Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình điện khí hóa và tự động hóa ngành khai khoáng. Chính phủ nước này đang thúc đẩy chuyển đổi sang các mô hình vận hành giảm nhân lực hoặc hoàn toàn không người nhằm hạn chế rủi ro an toàn nghiêm trọng.

Theo một tài liệu năm 2024 do Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc và các cơ quan khác ban hành, ngành khai khoáng Trung Quốc đặt mục tiêu tích hợp đầy đủ công nghệ thông minh, thiết bị và quản lý tự động vào năm 2030.

Tiến triển đã bắt đầu rõ rệt. Tháng 5 năm ngoái, tập đoàn năng lượng nhà nước Tập đoàn Hoa Năng Trung Quốc đã triển khai đội xe tải khai thác điện không người lái lớn nhất thế giới tại Nội Mông, với 100 phương tiện được trang bị hệ thống lái tự động của Huawei Technologies.

Tương tự, vào cuối tháng 4, tại một mỏ than lộ thiên lớn ở sa mạc Gobi thuộc khu tự trị Tân Cương phía bắc, gần 300 xe tải điện không người lái đã được ghi nhận đang hoạt động. Khoảng 70% thiết bị tại khu mỏ này hiện đã được điện khí hóa, với mục tiêu đạt 90% vào cuối năm.

Theo SCMP