Xuất hiện thông tin tàu Mỹ trúng tên lửa Iran, giá dầu tăng 5%

Giá dầu đã tăng khoảng 5% trong hôm 4/5 sau khi hãng tin Fars của Iran đưa tin về một sự cố liên quan đến tàu chiến của Mỹ tại eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn kéo dài đối với tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng này.

Hợp đồng dầu Brent tăng 5,52 USD, tương đương 5,1%, lên mức 113,69 USD/thùng, sau khi đã giảm 2,23 USD vào thứ Sáu tuần trước. Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 5,10 USD, tương đương 5%, lên 107,04 USD/thùng, sau khi giảm 3,13 USD vào thứ Sáu.

Một tàu chiến Mỹ có ý định đi qua eo biển đã bị buộc quay đầu sau khi phớt lờ cảnh báo của Iran, hãng Fars đưa tin hôm đầu tuần dẫn nguồn địa phương, đồng thời cho biết 2 tên lửa đã bắn trúng con tàu khi nó di chuyển gần khu vực Jask.

Hải quân Iran cũng tuyên bố đã ngăn chặn các tàu chiến Mỹ tiến vào khu vực eo biển Hormuz. Hiện các thông tin này vẫn chưa được xác minh.

Phía Mỹ chưa có phản hồi ngay lập tức, nhưng Axios dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ phủ nhận việc tàu Mỹ bị trúng đạn.

Giá dầu đã tăng ngay từ đầu phiên do tình trạng gián đoạn nguồn cung qua eo biển vẫn tiếp diễn.

“Xu hướng giá vẫn nghiêng về phía tăng miễn là dòng chảy qua eo biển còn bị hạn chế,” ông Giovanni Staunovo, nhà phân tích của UBS, nhận định.

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ bắt đầu các nỗ lực hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz, nhưng giá dầu vẫn duy trì trên mức 100 USD/thùng, khi chưa có dấu hiệu đạt được thỏa thuận hòa bình và hoạt động vận chuyển qua tuyến đường chiến lược này vẫn bị hạn chế.

Đáp lại, hôm đầu tuần, quân đội Iran cảnh báo các lực lượng Mỹ không nên tiến vào eo biển, đồng thời nhấn mạnh sẽ “đáp trả mạnh mẽ” trước bất kỳ mối đe dọa nào.

Ông Trump coi việc đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Tehran là ưu tiên, nhưng Iran muốn trì hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân cho đến sau khi chiến tranh kết thúc và trước tiên phải dỡ bỏ các lệnh phong tỏa đối với hoạt động vận chuyển tại Vịnh Ba Tư.

Trong khi đó, Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải của Anh cho biết một tàu chở dầu đã báo cáo bị trúng các vật thể chưa xác định khi đi qua khu vực gần Fujairah thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Hôm Chủ nhật vừa qua, OPEC+ cho biết sẽ tăng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 188.000 thùng/ngày trong tháng 6 đối với 7 thành viên, đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp.

Mức tăng này tương đương với tháng 5, ngoại trừ phần đóng góp của UAE – nước đã rời OPEC vào ngày 1/5. Tuy nhiên, lượng dầu bổ sung này được dự báo chủ yếu chỉ tồn tại trên giấy, trong bối cảnh cuộc chiến với Iran vẫn tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz.

Theo Reuters