Đòn tấn công bằng UAV của Iran gây ra "vụ cháy lớn" tại cơ sở lọc dầu

Ít nhất ba công dân Ấn Độ đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một khu công nghiệp dầu khí lớn tại Tiểu vương quốc Fujairah, thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), theo thông báo của nhà chức trách. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng nước này cho biết đã đánh chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV từ Iran.

Cuộc tấn công nhằm vào Khu Công nghiệp Dầu khí Fujairah và gây ra một “đám cháy lớn” tại hiện trường, văn phòng truyền thông của tiểu vương quốc cho biết trong một tuyên bố đăng trên Facebook hôm 4/5. Theo nhà chức trách, các công dân Ấn Độ bị ảnh hưởng đã bị thương ở mức độ trung bình và được đưa tới bệnh viện.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng UAE cho biết ba tên lửa hành trình của Iran đã bị bắn hạ thành công trên vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia Arab này. Một tên lửa hành trình khác đã rơi xuống biển, theo thông báo của bộ này trên X.

Một quan chức quân sự cấp cao của Iran cho biết Tehran không có kế hoạch nhắm mục tiêu vào UAE, theo IRIB News. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao UAE lên án điều mà họ gọi là “hành động gây hấn mới của Iran”.

Trước đó, hãng thông tấn Fars News của Iran đưa tin quân đội nước này đã tấn công một tàu tuần tra của Hải quân Mỹ gần eo biển eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã bác bỏ thông tin này, cho biết không có tàu hải quân nào bị trúng đòn.

Diễn biến này xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật tuần trước cam kết sẽ “giải phóng” các tàu đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải chiến lược này, chiếm khoảng 20% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển toàn cầu, trên thực tế đã bị đóng lại sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran vào cuối tháng 2.

Sự gián đoạn này đã khiến giá dầu tăng vọt, với giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ vượt mức 4,40 USD/gallon.

Bất chấp chi phí tiêu dùng gia tăng và tỷ lệ không ủng hộ ở mức cao kỷ lục, ông Trump vẫn quyết định duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran nhằm gây áp lực buộc Tehran chấp nhận một thỏa thuận hòa bình theo điều kiện của Washington.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã gọi hành động phong tỏa này là một “hành động chiến tranh” vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào đầu tháng 4.

Theo RT