Ấn Độ chi 1,2 tỷ USD mua “sát thủ bầu trời” Nga, tăng gấp ba tầm đánh Su-30MKI

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ký hợp đồng mua 300 tên lửa không đối không tầm xa R-37M của Nga, với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ USD, theo nhiều báo cáo từ truyền thông địa phương. Thương vụ này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước nhảy vọt về hiệu năng cho các tiêm kích Su-30MKI thế hệ “4+” – lực lượng xương sống của không quân Ấn Độ. Động thái này diễn ra sau các báo cáo hồi đầu tháng 3 từ nhiều nguồn Ấn Độ cho biết nước này đang cân nhắc mua số lượng lớn, lên tới hàng trăm tên lửa R-37M.

R-37M hiện là loại tên lửa không đối không có tầm bắn xa nhất từng được xuất khẩu, chỉ có thể so sánh với PL-17 của Trung Quốc và AIM-174 của Mỹ về tầm bắn. Các tên lửa này sẽ gần như tăng gấp ba tầm tác chiến của tiêm kích Su-30MKI của Ấn Độ, trong bối cảnh các kế hoạch nâng cấp toàn diện dòng máy bay này đang được xem xét.

Các báo cáo về quyết định mua R-37M trùng thời điểm với việc Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận vào cuối tháng 2 rằng họ sẽ triển khai chương trình nâng cấp toàn diện Su-30MKI với sự hỗ trợ của Nga, trước mắt tập trung vào 84 máy bay. Gói nâng cấp được cho là bao gồm tích hợp radar mới, các pod tác chiến điện tử và tên lửa không đối không tầm trung R-77M.

R-37M là loại tên lửa cỡ lớn được phát triển cho tiêm kích đánh chặn MiG-31BM – loại máy bay chiến đấu không đối không nặng nhất thế giới. Su-30MKI cũng là một tiêm kích hạng nặng, cho phép tích hợp loại tên lửa này mà không làm suy giảm đáng kể hiệu suất bay.

R-37M chỉ là một trong nhiều khí tài chiến tranh trên không hiện đại mà Ấn Độ dự kiến mua sắm nhằm tăng cường năng lực không quân. Cuối tháng 3, Bộ Quốc phòng nước này đã phê duyệt thỏa thuận mua 10 tiểu đoàn hệ thống phòng không tầm xa S-400. Trước đó, vào tháng 1/2026, Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận các cuộc đàm phán mua tiêm kích thế hệ 5 Su-57 đã đạt đến giai đoạn kỹ thuật nâng cao, sau khi phía Nga được cho là đưa ra đề nghị chưa từng có tiền lệ: cung cấp toàn bộ quyền truy cập mã nguồn của máy bay vào tháng 6/2025.

Các khoản đầu tư nhằm nâng cấp đáng kể năng lực của Su-30MKI, cùng với việc mua sắm tiêm kích thế hệ mới và hệ thống phòng không tầm xa tiên tiến, được kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi mang tính bước ngoặt đối với sức mạnh không chiến của Ấn Độ.

Sự kết hợp giữa tầm bắn 350–400 km, đầu đạn lớn 61 kg và tốc độ cực cao Mach 6 giúp R-37M nâng cao đáng kể năng lực chiến đấu của Su-30MKI. Dù các tiêm kích này không sở hữu radar mạnh tương đương MiG-31 – yếu tố hạn chế khả năng khai thác tối đa tầm bắn khi chỉ sử dụng cảm biến trên máy bay – nhưng kế hoạch nâng cấp radar mới, cùng dữ liệu chỉ thị mục tiêu từ hệ thống S-400 và trong tương lai có thể từ Su-57, sẽ giúp gia tăng đáng kể hiệu quả của R-37M.

Quyết định mua R-37M được cho là chịu ảnh hưởng từ việc sử dụng tên lửa phòng không 40N6 tầm bắn 400 km thuộc hệ thống S-400 để gây gián đoạn các hoạt động hỗ trợ của Pakistan trong các cuộc đối đầu giữa hai nước, qua đó cho thấy giá trị của khả năng tiêu diệt mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương, đặc biệt là các máy bay tác chiến điện tử hoặc máy bay cảnh báo sớm có giá trị cao ở khoảng cách cực xa.

Việc Ấn Độ gia tăng đầu tư vào các hệ thống và khí tài của Nga cũng diễn ra trong bối cảnh Pháp gặp khó khăn trong việc thúc đẩy tiêm kích Rafale trong các cuộc đàm phán với Bộ Quốc phòng Ấn Độ, một phần do không sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu chuyển giao công nghệ của New Delhi.

