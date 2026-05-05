Máy bay lao vào khu dân cư Brazil, 3 người thiệt mạng, 2 người sống sót kỳ diệu

Ba người đã thiệt mạng và hai người sống sót một cách kỳ diệu trong vụ rơi máy bay tại Belo Horizonte.

Một chiếc máy bay cánh quạt một động cơ Embraer 721C đã lao vào một tòa nhà dân cư tại thành phố Belo Horizonte của Brazil hôm đầu tuần, theo giới chức địa phương và lực lượng cứu hỏa.

Chiếc máy bay, chở theo 5 người, được cho là đã cất cánh từ Sân bay Pampulha lúc 12 giờ 16 phút trưa và rơi chỉ vài phút sau đó tại khu dân cư Silveira. Lực lượng cứu hộ được điều động tới hiện trường vào khoảng 12 giờ 25 phút.

Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy máy bay bay ở độ cao thấp qua khu vực, dường như cố tránh các tòa nhà cao tầng, trước khi đâm vào bên hông một tòa nhà dân cư 4 tầng.

Máy bay đã va vào khu cầu thang giữa tầng 3 và tầng 4, tránh được các căn hộ bên trong.

Không có cư dân nào trong tòa nhà bị thương. Theo một đoạn video khác, những người có mặt đã cố gắng hỗ trợ một người sống sót bị gãy chân nghiêm trọng.

Các nạn nhân thiệt mạng bao gồm phi công, được Globo News xác định là ông Wellington Oliveira, 34 tuổi, và hành khách Fernando Moreira Souto, 36 tuổi, con trai của thị trưởng thành phố Jequitinhonha. Ba người sống sót được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, nhưng một người trong số đó sau đó đã không qua khỏi.

Chiếc máy bay được xác định là mẫu EMB-721C sản xuất năm 1979, theo các hồ sơ được truyền thông Brazil dẫn lại. Phi công được cho là đã thông báo với tháp kiểm soát không lưu tại Sân bay Pampulha rằng gặp khó khăn khi cất cánh trước khi xảy ra tai nạn.

Các cơ quan điều tra tai nạn hàng không của Brazil, bao gồm Trung tâm Điều tra và Phòng ngừa Tai nạn Hàng không và các điều tra viên khu vực từ SERIPA III, đã được điều tới hiện trường. Cảnh sát Dân sự bang Minas Gerais cũng đã mở cuộc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân vụ rơi máy bay.

Theo RT