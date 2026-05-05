Thảm họa nổ nhà máy pháo hoa tại Hồ Nam, Trung Quốc: 87 người chết và bị thương

Vụ nổ tại nhà máy pháo hoa Hồ Nam khiến 87 người chết và bị thương, lực lượng cứu hộ khẩn cấp, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thảm họa gây thiệt hại nghiêm trọng

Theo Tân Hoa Xã, chiều ngày 5/5, chính quyền thành phố Trường Sa (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) đã tổ chức họp báo về vụ nổ tại Công ty pháo hoa Hoa Thịnh ở thị xã Lưu Dương, thông báo tình hình liên quan: tính đến thời điểm họp báo, vụ nổ nhà máy pháo hoa tại Lưu Dương đã khiến 26 người thiệt mạng, 61 người bị thương, nhà máy bị biến thành bình địa; hiện toàn bộ các doanh nghiệp sản xuất pháo hoa trong thành phố đã bị dừng hoạt động để chỉnh đốn.

Trước khi họp báo, mọi người đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân. Ông Trần Bác Chương – Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng Trường Sa – phát biểu bày tỏ thương tiếc các nạn nhân, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành tới gia đình các nạn nhân, những người bị thương, người dân bị ảnh hưởng và toàn xã hội...

Chính quyền tổ chức họp báo chiều 5/5. Ảnh: HK01.

Ông cam kết chính quyền sẽ “tích cực phối hợp điều tra vụ tai nạn, kiên định nguyên tắc tôn trọng sự thật, điều tra toàn diện, sâu sắc và triệt để, khôi phục đầy đủ toàn bộ diễn biến và chuỗi nguyên nhân của vụ việc, tuyệt đối không làm mờ sự thật, không né tránh vấn đề”.

Sau khi vụ nổ xảy ra, chính quyền thành phố đã thành lập bộ chỉ huy xử lý khẩn cấp, huy động hơn 1.500 người từ các lực lượng cứu hỏa, ứng phó khẩn cấp, cảnh sát, y tế… để triển khai dập lửa, cứu hộ cứu nạn, xử lý hiện trường và điều trị y tế.

Vụ nổ khi vừa xảy ra tạo thành cột khói lớn. Ảnh: HK01.

Lực lượng cứu hỏa tỉnh Hồ Nam thông báo đã điều động 5 đội cứu hỏa, 116 xe và 482 lính cứu hỏa. Đồng thời sử dụng các máy bay không người lái, robot và chó robot để tiến vào khu vực thảm họa, thực hiện tìm kiếm cứu nạn, khống chế đám cháy và dập tắt các điểm cháy. Hiện công tác tìm kiếm tại hiện trường cơ bản đã hoàn tất.

Lính cứu hỏa phun nước dập lửa. Ảnh: HK01.

Tại khu vực thảm họa, cách hiện trường trung tâm vụ nổ khoảng 1000 mét, thậm chí 2000 mét, cửa kính của một số ngôi nhà dân cũng bị sóng xung kích từ vụ nổ làm vỡ.

Nhà cách trung tâm vụ nổ 1km bị vỡ kính. Ảnh: NDNB

Trong khu vực nhà máy xảy ra sự cố có hai kho chứa thuốc nổ đen với mức độ rủi ro cao. Bộ chỉ huy cứu hộ đã thiết lập vùng cứu hộ lõi bán kính 1 km và vùng kiểm soát 3 km, đồng thời sơ tán người dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Để ngăn ngừa tai nạn thứ cấp trong quá trình cứu hộ, lực lượng cứu nạn đã thiết lập các vành đai cách ly, vành đai chống cháy xung quanh nhà máy, đồng thời áp dụng các biện pháp như phun nước, tăng độ ẩm để loại bỏ nguy cơ.

Vụ nổ lớn đầu tiên gây ra nhiều vụ nổ thứ cấp, Ảnh: CCTV.

Được biết, tại hiện trường cứu hộ đã bố trí 20 vị trí cứu nạn. Các đội cứu hộ mang theo 3 robot cứu hộ, triển khai phương thức phối hợp giữa người và máy trong công tác cứu nạn. Cơ quan công an đã áp dụng biện pháp khống chế đối với người phụ trách doanh nghiệp này, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết hồi tháng 2/2026 công ty Hoa Thịnh đã bị xử phạt hành chính vì vi phạm quy định an toàn cháy nổ.

Tuy nhiên, việc xử lý sự cố gặp nhiều khó khăn: khó kiểm soát, khó dập lửa, khó cứu nạn. Tại hiện trường vẫn còn tồn đọng số lượng lớn thành phẩm và bán thành phẩm, liên tục bị kích nổ trở lại, gây ra các vụ nổ nhỏ rải rác; đồng thời một lượng lớn thuốc nổ trong kho khó di chuyển. Khu nhà xưởng bị sập tường, dầm, cột và mái, tạo thành nhiều đống đổ nát, khiến người bị vùi lấp và lối đi bị chặn, điều kiện cứu hộ bị hạn chế.

Nhà máy bị san phẳng. Ảnh: CCTV.

Người phụ trách lực lượng cứu hỏa cho biết: “Trong bước tiếp theo, sẽ tập trung lực lượng bảo vệ khu vực nguy hiểm, sử dụng xe cứu hỏa phun cao và vòi rồng điều khiển từ xa để bảo vệ kho thuốc nổ, đồng thời tăng cường đánh giá rủi ro nhằm ngăn chặn các thảm họa thứ cấp xảy ra”.

Lưu Dương thường xuyên xảy ra tai nạn lớn về pháo hoa

Trước đó, tại Lưu Dương đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ pháo hoa; trong đó vụ nổ tháng 12/2019 nghiêm trọng nhất. Theo China Daily, ngày 4/12/2019 xảy ra vụ nổ làm 13 người chết, 13 bị thương. Nguyên nhân chính do sản xuất trái phép, vi phạm quy định an toàn, lại che giấu thông tin sau tai nạn. Sau vụ này có tới 29 quan chức bị xử lý.

Hiện trường vụ nổ, các kiến trúc bị san phẳng. Ảnh: CCTV.

Lưu Dương là trung tâm sản xuất pháo hoa lớn nhất Trung Quốc và thế giới. Tại đây có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cơ sở sản xuất pháo hoa với chuỗi cung ứng dày đặc trong cùng một khu vực. Khi mật độ cao, chỉ cần một sự cố nhỏ cũng có thể lan thành tai nạn dây chuyền.

Sản xuất pháo hoa mang tính thủ công; dù có công nghiệp hóa, nhiều khâu vẫn làm bằng tay (trộn thuốc, nhồi pháo…), phụ thuộc vào tay nghề công nhân, chỉ cần sai sót nhỏ của con người có thể gây kích nổ ngay lập tức.

Nhiều cơ sở quy mô nhỏ, đầu tư hạn chế cho an toàn sản xuất nên dễ xảy ra tình trạng thiết bị cũ, quy trình không chuẩn hóa hoàn toàn.

Ảnh chụp từ trên không cho thấy khu trung tâm nhà máy về cơ bản đã bị phá hủy. Ảnh: Dongfang.

Trong khi đó nhu cầu pháo hoa tăng mạnh vào các dịp Tết, lễ hội, xuất khẩu. Khi đó các cơ sở tăng ca, sản xuất gấp, dễ bỏ qua quy trình an toàn để kịp đơn hàng.

Mặc dù chính quyền Trung Quốc đã siết chặt nhiều năm, nhưng giám sát không đồng đều giữa các cơ sở, một số nơi “lách quy định”, tạo ra khoảng trống an toàn.

Mặt khác, đặc thù tai nạn cháy nổ pháo hoa dễ trở thành thảm họa. Khác ngành khác, khi sự cố xảy ra không chỉ cháy mà nổ liên hoàn, khó tiếp cận cứu hộ, dễ gây sập công trình. vì vậy số thương vong thường rất cao trong thời gian ngắn.

Theo CCTV, Xinhua, HK01