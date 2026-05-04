Tổng thư ký NATO nói châu Âu đã "nhận được thông điệp" từ ông Trump

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết châu Âu đã “lắng nghe” Mỹ và đang thực hiện các thỏa thuận quân sự trong bối cảnh chiến tranh Iran.

Các quốc gia châu Âu “đã hiểu thông điệp” từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và hiện đang đảm bảo rằng các thỏa thuận về việc sử dụng căn cứ quân sự được thực thi, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết hôm 4/5.

Ông Trump đã cáo buộc một số quốc gia NATO không làm đủ để hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Trong một dấu hiệu khác cho thấy sự không hài lòng của ông với các đồng minh châu Âu, Mỹ hôm thứ Sáu tuần trước đã công bố kế hoạch rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức.

“Đúng là đã có một số thất vọng từ phía Mỹ, nhưng người châu Âu đã lắng nghe,” ông Rutte nói với các phóng viên tại hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Armenia. “Họ hiện đang đảm bảo rằng tất cả các thỏa thuận song phương về việc sử dụng căn cứ quân sự đều được thực hiện,” ông nói.

Một thành viên NATO là Tây Ban Nha cho biết các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình không thể được sử dụng cho cuộc chiến với Iran. Tuy nhiên, ông Rutte cho biết các quốc gia NATO khác như Montenegro, Croatia, Romania, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Italy, Anh, Pháp và Đức đang thực hiện các yêu cầu liên quan đến việc sử dụng căn cứ và hỗ trợ hậu cần khác.

Ông Rutte cũng cho biết ngày càng có nhiều quốc gia châu Âu triển khai trước các khí tài như tàu săn mìn và tàu quét mìn gần khu vực Vịnh Ba Tư để sẵn sàng cho “giai đoạn tiếp theo”.

Nhiều quốc gia châu Âu cũng đã tuyên bố sẵn sàng tham gia một nhiệm vụ nhằm đảm bảo tự do hàng hải qua eo biển Hormuz sau khi cuộc chiến kết thúc.

Theo Reuters