Nhà Trắng phong tỏa khẩn cấp sau tiếng súng gần Đài tưởng niệm Washington

Sở Mật vụ Mỹ cho biết một người đã bị bắn tại khu vực ngay phía nam Đài tưởng niệm Washington ở thủ đô Washington, D.C.

Nhà Trắng đã bị phong tỏa trong lúc diễn ra một sự kiện có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, sau khi xuất hiện các báo cáo về tiếng súng nổ gần đó, các nhà báo của Newsmax và Al Jazeera đưa tin hôm 4/5. Sở Mật vụ Mỹ cho biết một cá nhân đã bị lực lượng thực thi pháp luật bắn tại khu vực lân cận.

Tiếng súng nổ ra ở khu vực ngay phía nam Đài tưởng niệm Washington, văn phòng truyền thông của Sở Mật vụ Mỹ cho biết trong một tuyên bố đăng trên nền tảng X.

“Một cá nhân đã bị lực lượng thực thi pháp luật bắn; tình trạng hiện chưa rõ. Vui lòng tránh xa khu vực khi các đội phản ứng khẩn cấp đang có mặt,” thông báo nêu rõ.

“Vụ việc xảy ra do sự đối đầu giữa một cá nhân có vũ trang và lực lượng Mật vụ,” Sở Mật vụ Mỹ cho biết thêm trong một tuyên bố tiếp theo.

Các nhà báo tham dự sự kiện cho biết họ ngay lập tức được dẫn ra khỏi bãi cỏ phía bắc Nhà Trắng và bị giữ lại trong phòng báo chí.

Tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ khoảng 20 phút sau đó, theo phóng viên James Rosen của Newsmax.

Vụ việc xảy ra chỉ hơn một tuần sau một âm mưu ám sát nhằm vào ông Trump xảy ra.

Cole Allen, một giáo viên đến từ bang California, đã bị truy tố vì cố gắng sát hại Tổng thống Mỹ sau khi bị cáo buộc xâm nhập an ninh tại Dạ tiệc Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng khi mang theo súng và dao.

Trong bản tuyên ngôn được cho là của mình, Allen – không nêu đích danh ông Trump – đã chỉ trích các chính sách của ông và mô tả ý định hành động chống lại “một kẻ phản quốc.”

Theo RT