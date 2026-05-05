Nga và Ukraine tuyên bố ngừng bắn nhân Ngày Chiến thắng

Ngày 4/5 theo giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chính thức tuyên bố trên mạng xã hội: Ukraine sẽ thực hiện ngừng bắn kể từ 0h ngày 6/5.

Ông Zelensky cho biết phía Ukraine sẽ thực hiện nghiêm chỉnh từ thời điểm này và, tuân thủ nghiêm nguyên tắc hành động tương xứng (đối đẳng). Ông Zelensky tuyên bố rằng các bài đăng trên mạng xã hội của Nga cho thấy Nga sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn trong các lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, nhưng Ukraine vẫn chưa nhận được bất kỳ lời kêu gọi chính thức nào từ Nga về việc ngừng các hành động thù địch.

Tuy nhiên, Ukraine đã quyết định thực hiện ngừng bắn bắt đầu từ nửa đêm ngày 6/5 và sẽ có những hành động "đáp trả" từ thời điểm đó. Ông nói, đã đến lúc các nhà lãnh đạo Nga phải có những bước đi cụ thể để chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, trong tuyên bố ông Zelensky không nêu rõ khi nào lệnh ngừng bắn của Ukraine sẽ kết thúc.

Theo các thông tin trước đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 4/5 cũng thông báo rằng theo quyết định của Tổng thống Vladimir Putin, để kỷ niệm 81 năm chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Nga sẽ thực hiện ngừng bắn trong hai ngày 8–9/5/2026. Phía Nga cũng bày tỏ hy vọng Ukraine sẽ có hành động tương ứng.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết đã lưu ý đến phát biểu của ông Zelensky tại Hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Yerevan, trong đó ông được cho là đã đe dọa tấn công Moscow vào ngày 9/5. Quân đội Nga sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm.

Quảng trường Đỏ được trang trí chuẩn bị cho lễ kỉ niệm Ngày Chiến thắng. Ảnh: CCTV.

Bộ Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh rằng nếu Ukraine cố tình phá hoại các hoạt động kỷ niệm, quân đội Nga sẽ tiến hành các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn mang tính đáp trả nhằm vào trung tâm thủ đô Kiev.

Hồi cuối tháng 4, Điện Kremlin tuyên bố rằng cuộc duyệt binh vẫn sẽ được tổ chức tại Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5, nhưng với quy mô thu nhỏ; vì lý do an ninh, sẽ không có thiết bị quân sự nào được diễu hành.

Trước đó , vào tháng 4/2026 Nga và Ukraine cũng đã thực hiện lệnh ngừng bắn 32 giờ nhân dịp Lễ Phục Sinh của Chính thống giáo, nhưng hai bên đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn và tiến hành các cuộc tấn công.

