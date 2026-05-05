IAEA: UAV làm hư hại thiết bị tại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia

IAEA xác nhận thiết bị giám sát khí tượng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị UAV phá hủy, làm dấy lên lo ngại an toàn hạt nhân giữa chiến sự Nga–Ukraine.

Cơ quan Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm 4/5 cho biết thiết bị giám sát khí tượng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát ở đông nam Ukraine đã bị hư hại do một máy bay không người lái.

Nhà máy Zaporizhzhia, lớn nhất châu Âu với 6 lò phản ứng, đã nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng Nga trong những tuần đầu của chiến dịch quân sự của Moscow vào tháng 2/2022 tại Ukraine. Kể từ đó, mỗi bên thường xuyên cáo buộc bên còn lại tiến hành các hoạt động quân sự có thể làm suy giảm an toàn tại nhà máy, vốn nằm gần tiền tuyến của cuộc chiến.

Đăng trên nền tảng X, IAEA cho biết một nhóm chuyên gia của họ đã đến thăm Phòng thí nghiệm Kiểm soát Bức xạ Bên ngoài của nhà máy (ERCL), một ngày sau khi ban quản lý phía Nga tại nhà máy thông báo cơ sở này đã bị UAV tấn công.

“Nhóm chuyên gia quan sát thấy một số thiết bị giám sát khí tượng của phòng thí nghiệm đã bị hư hại và hiện không còn hoạt động,” IAEA – cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc – cho biết trong tuyên bố.

Tuyên bố cũng cho biết Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đã đưa ra lời kêu gọi mới về “kiềm chế quân sự tối đa xung quanh tất cả các cơ sở hạt nhân nhằm tránh các rủi ro an toàn”.

Nhà máy hiện không sản xuất điện đã nhiều lần bị UAV tấn công kể từ khi xung đột bắt đầu. Ban quản lý nhà máy hôm Chủ nhật tuần trước cho biết thiệt hại là nhỏ và các hoạt động khác không bị ảnh hưởng.

Một trong các đường dây điện bên ngoài của nhà máy – cần thiết để làm mát nhiên liệu hạt nhân – đã bị gián đoạn từ cuối tháng Ba, và IAEA cho biết vào tuần trước rằng họ đang cố gắng thu xếp một lệnh ngừng bắn cục bộ để tiến hành công tác sửa chữa.

Ông Grossi đã nhiều lần tới thăm nhà máy Zaporizhzhia kể từ khi cơ sở này nằm trong tầm kiểm soát của Nga, và IAEA đã triển khai các quan sát viên thường trực tại Zaporizhzhia cũng như ba nhà máy điện hạt nhân khác của Ukraine vẫn đang hoạt động.

Theo Reuters