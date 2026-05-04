UAV Ukraine tấn công tòa nhà 52 tầng nằm gần trung tâm Moscow

Một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã đánh trúng một tòa nhà dân cư cao tầng không xa khu tài chính của Moscow, Thị trưởng Sergey Sobyanin cho biết.

Chiếc UAV đã đánh trúng tòa nhà dân cư 52 tầng được gọi là tòa nhà Mosfilmovskaya – một công trình kiến trúc hiện đại mang tính biểu tượng được xây dựng vào đầu những năm 2010. Cú va chạm được cho là xảy ra ở khoảng tầng 36. Ông Sobyanin cho biết không có thương vong.

Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy mặt ngoài tòa nhà bị hư hại và các mảnh vỡ vương vãi trên đường phố.

Một tòa nhà chọc trời ở Moscow bị hư hại do UAV của Ukraine gây ra vào ngày 4/5. Ảnh: RT.

Vụ tấn công xảy ra trước Ngày Chiến thắng 9/5 – một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Nga, được đánh dấu bằng lễ duyệt binh quân sự tại Quảng trường Đỏ.

Hàng chục xe cảnh sát và xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường.

Một số nhân chứng nói rằng họ nghe thấy một tiếng nổ lớn, một số người cho biết đã nhìn thấy ánh chớp trên bầu trời và khói bốc lên từ tòa nhà.

Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga trong những tuần gần đây, triển khai hàng trăm drone cảm tử mỗi ngày. Dù các cuộc tấn công thành công vào Moscow là hiếm, drone Ukraine từng gây hư hại các tòa nhà cao tầng tại khu Moscow City – khu tài chính biểu tượng của thủ đô – vào năm 2023.

