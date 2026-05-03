Ukraine tấn công sâu 1.700 km, tiêm kích Su-57 Nga bị phá hủy tại căn cứ Shagol

Một cuộc tấn công thành công của Ukraine nhằm vào sân bay Shagol ở vùng Chelyabinsk của Nga, cách tiền tuyến hơn 1.700 km, đã được xác nhận qua ảnh vệ tinh là gây thiệt hại cho các tiêm kích thế hệ 5 Su-57 và tiêm kích tấn công Su-34 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Đây được xem là một trong những cuộc tấn công đáng kể và hiệu quả nhất từng nhằm vào các căn cứ không quân Nga.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận vụ tấn công, cho biết lực lượng chịu trách nhiệm là Các lực lượng Hệ thống Không người lái, đồng thời khẳng định nhiều chiếc Su-57 và một chiếc Su-34 đã bị đánh trúng tại sân bay Shagol. Bộ Tổng tham mưu cũng cho biết mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá, đồng thời cảnh báo: “Sẽ còn cập nhật thêm.”

Các bức ảnh do các nhà phân tích tình báo nguồn mở công bố đã cung cấp bằng chứng trực quan về thiệt hại đối với cả hai loại máy bay tại căn cứ này, trong đó có dấu hiệu cho thấy một chiếc Su-57 đã bị phá hủy.

Máy bay chiến đấu Su-57 với ba khoang chứa vũ khí mở và tên lửa chống bức xạ Kh-58 tại Triển lãm Hàng không Dubai năm 2025. Ảnh: MW.

Tiêm kích Sukhoi Su-57 là loại máy bay chiến đấu chiến thuật có giá trị cao nhất của Nga, với chi phí sản xuất được ước tính cao hơn gấp đôi so với tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-35 và gần gấp ba so với tiêm kích tấn công Sukhoi Su-34.

Việc một số máy bay loại này bị phá hủy đặc biệt đáng chú ý do số lượng chúng trong biên chế rất hạn chế, ước tính chỉ khoảng 40 chiếc. Tuy nhiên, quy mô sản xuất của Su-57 đang tăng nhanh, với kế hoạch trang bị cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga 6 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn 12 máy bay, cùng thêm bốn máy bay huấn luyện, tổng cộng 76 chiếc trước cuối năm 2027.

Tuy nhiên, vào giữa tháng 4, một vụ hỏa hoạn lớn tại nhà máy sản xuất máy bay Komsomolsk-on-Amur đã làm dấy lên nghi ngại về tương lai sản xuất Su-57 và khả năng ngành công nghiệp này bù đắp tổn thất trong thời chiến.

Sản xuất máy bay Su-57 tại Nhà máy sản xuất máy bay Komsomolsk-on-Amur. Ảnh: MW.

Cuộc tấn công mới nhất đánh dấu lần thứ hai Ukraine nhắm vào các tiêm kích Su-57, trong bối cảnh loại máy bay này đóng vai trò đáng kể trong chiến dịch quân sự tại Ukraine dù số lượng hạn chế. Cuộc tấn công trước đó chỉ gây hư hại một chiếc, và theo các báo cáo chưa xác nhận, chiếc máy bay này đã có thể quay trở lại hoạt động.

Các quan chức phương Tây từ lâu đã thúc đẩy mạnh mẽ việc Ukraine tấn công các sân bay trong lãnh thổ Nga, cho rằng đây là biện pháp quan trọng nhằm làm suy yếu năng lực tấn công của Moscow. Để phục vụ mục tiêu này, các công nghệ drone, tên lửa hành trình và tình báo vệ tinh đã được cung cấp cho Ukraine trên quy mô lớn, trong khi các cố vấn phương Tây tại thực địa đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cuộc tấn công.

Các vụ nổ xảy ra sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào căn cứ không quân Engels vào giữa năm 2025. Ảnh: MW.

Cuộc tấn công vào sân bay Shagol đặc biệt đáng chú ý do vị trí của nó tại vùng Chelyabinsk, thuộc khu vực Nam Ural, với tầm bắn thể hiện một bước tiến mới trong năng lực tấn công tầm xa của Ukraine.

Là một trung tâm công nghiệp lớn, việc các mục tiêu tại Chelyabinsk bị tổn thương đã đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về khả năng Nga bảo vệ cơ sở công nghiệp của mình, khi các mục tiêu khác trong khu vực này cũng có thể trở thành mục tiêu trong các đợt tấn công tiếp theo.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu hồi giữa tháng 3 đã xác nhận rằng các drone tầm xa của Ukraine bắt đầu gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với các khu vực sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả khu công nghiệp chiến lược tại vùng Ural.

Ông cảnh báo rằng tốc độ phát triển và sử dụng các hệ thống không người lái của Ukraine đã làm thay đổi môi trường an ninh, và kết luận: “Trước đây, vùng Ural nằm ngoài tầm tấn công từ lãnh thổ Ukraine, nhưng hiện nay đã nằm trong vùng đe dọa trực tiếp.”

Các vụ cháy xảy ra sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào Tuapse hồi tháng 4. Ảnh: MW.

Trước các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng trên lãnh thổ Nga, nhiều nguồn tin trong chính phủ Nga vào tháng 4 đã đưa ra cảnh báo rõ ràng liên quan đến việc các nước châu Âu sản xuất và cung cấp máy bay không người lái cho Ukraine.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết các cơ sở liên quan đến sản xuất drone có thể bị coi là “mục tiêu tiềm năng” của lực lượng vũ trang Nga. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố danh sách các công ty và cơ sở tại châu Âu tham gia sản xuất drone hoặc linh kiện, đồng thời cảnh báo rằng việc cung cấp drone cho Ukraine đang “kéo châu Âu ngày càng lún sâu vào cuộc chiến.”

Cuộc tấn công vào các tiêm kích giá trị cao tại Chelyabinsk là diễn biến mới nhất cho thấy quy mô và phạm vi các cuộc tấn công đang tiếp tục mở rộng. Số lượng lớn máy bay không người lái được triển khai đang tạo ra thách thức lớn đối với hệ thống phòng thủ của Nga, trong khi tầm hoạt động ngày càng tăng khiến mối đe dọa trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Theo MW