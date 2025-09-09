Israel không kích Hamas tại Qatar: Trung Đông đứng trước "bão lửa"

Israel đã mở rộng phạm vi tấn công quân sự ra khắp Trung Đông sau khi tiến hành một cuộc không kích nhằm vào các thủ lĩnh Hamas tại Qatar, quốc gia vùng Vịnh vốn lâu nay là căn cứ chính trị của phong trào Hồi giáo Palestine.

Qatar – quốc gia đóng vai trò trung gian cùng với Ai Cập trong các cuộc đàm phán ngừng bắn cho cuộc chiến Gaza kéo dài gần 2 năm – lên án vụ tấn công là “hèn hạ” và “vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế”.

Hai nguồn tin từ Hamas nói với Reuters hôm 9/9 rằng các quan chức Hamas trong nhóm đàm phán ngừng bắn đã sống sót sau vụ tấn công. Mục tiêu được cho là các thủ lĩnh cấp cao, bao gồm Khalil al-Hayya – lãnh đạo lưu vong của Hamas tại Gaza kiêm trưởng đoàn đàm phán.

Đòn tấn công diễn ra chỉ ít giờ sau khi cánh vũ trang của Hamas, Lữ đoàn al-Qassam, thừa nhận gây ra vụ xả súng ở ngoại ô Jerusalem hôm thứ Hai, khiến 6 người thiệt mạng tại một trạm xe buýt.

Hành động này nhiều khả năng sẽ giáng một đòn nặng nề, thậm chí là chí mạng, vào nỗ lực đạt thỏa thuận ngừng bắn, đặc biệt khi vòng đàm phán diễn ra tại Qatar.

Các phản ứng khu vực lập tức bùng phát. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), quốc gia đã bình thường hóa quan hệ với Israel theo Thỏa thuận Abraham năm 2020, gọi cuộc tấn công ở Doha là “hèn hạ và trắng trợn”. Abu Dhabi vốn đã tức giận với kế hoạch sáp nhập vùng Bờ Tây bị chiếm đóng của một bộ trưởng Israel, coi đó là “lằn ranh đỏ không thể vượt qua”.

Arab Saudi, cường quốc khu vực, cũng lên án “hành động xâm lược tàn bạo” của Israel đối với chủ quyền Qatar.

Khói bốc lên sau nhiều vụ nổ được nghe thấy ở Doha, Qatar, ngày 9/9. Ảnh: Reuters.

Qatar bốc cháy trong khói lửa

Các nhân chứng Reuters tại Doha cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, cột khói đen bốc lên từ trạm xăng Legtifya. Ngay cạnh đó là khu nhà ở nhỏ vốn được Lực lượng Cận vệ Emiri bảo vệ nghiêm ngặt suốt 24 giờ kể từ khi xung đột Gaza bùng phát.

Hàng chục xe cứu thương cùng ít nhất 15 xe cảnh sát và xe chính phủ không biển số đã tràn ngập khu vực. Các vụ nổ gây ra hoảng loạn tại thủ đô Qatar, nơi hiếm khi chứng kiến chiến sự lan tới.

Song song với đó, quân đội Israel ra lệnh sơ tán toàn bộ dân thường ở Thành phố Gaza, nơi từng có khoảng 1 triệu người sinh sống. Chính quyền Israel tuyên bố chuẩn bị “xóa sổ” khu vực này nhằm tiêu diệt tận gốc Hamas.

Trong các trại tị nạn tạm bợ dành cho bệnh nhân ung thư ở Gaza City, bầu không khí căng thẳng bao trùm. “Không còn nơi nào để đi, không nam, không bắc, chẳng còn gì cả. Chúng tôi bị mắc kẹt hoàn toàn”, Bajess al-Khaldi, một bệnh nhân ung thư phải sơ tán, cay đắng nói khi nhìn vào đống đổ nát từ những tòa nhà vừa bị oanh kích.

Israel mở rộng mặt trận Trung Đông

Kể từ sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào tháng 10/2023 khiến 1.200 người Israel thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin, Tel Aviv đã ám sát nhiều thủ lĩnh hàng đầu của nhóm này.

Israel cũng đã tiến hành hàng loạt không kích tại Lebanon nhằm vào Hezbollah, tại Syria, Iran và Yemen nhắm vào lực lượng Houthi thân Tehran – những nhóm vốn đã đáp trả bằng nhiều cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel trong suốt cuộc chiến Gaza.