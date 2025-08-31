Houthi thề sẽ trả đũa sau đòn không kích táo bạo của Israel ở Yemen

Lực lượng Houthi ở Yemen thề sẽ trả đũa, sau khi Israel thực hiện đòn không kích nhằm vào Sanaa, tiêu diệt nhiều nhân vật cấp cao của tổ chức này.

Lực lượng Houthi ở Yemen hôm 30/8 đã thề sẽ trả thù cho cái chết của Thủ tướng cùng nhiều lãnh đạo chính trị cấp cao trong cuộc không kích của Israel trước đó.

Theo xác nhận từ Houthi, Thủ tướng chính phủ do Houthi lãnh đạo, ông Ahmed al-Rahawi, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào thủ đô Sanaa hôm thứ Năm, khiến nhiều người khác bị thương nặng.

Ông Mahdi al-Mashat, Chủ tịch Hội đồng Chính trị Tối cao của Houthi, tuyên bố trong một đoạn video: “Chúng tôi thề trước Thượng đế, trước nhân dân Yemen thân yêu và gia đình các liệt sĩ cũng như người bị thương rằng chúng tôi sẽ trả thù, và sẽ biến đau thương thành chiến thắng”.

Ông Al-Rahawi là nhân vật cấp cao nhất của Houthi được Iran hậu thuẫn bị Israel tiêu diệt trong chiến dịch quân sự chống lại nhóm này.

Theo tuyên bố trên kênh truyền hình do Houthi điều hành, các bộ trưởng đã trở thành mục tiêu khi đang tham dự một “hội thảo thường niên nhằm đánh giá hoạt động và hiệu quả của chính phủ”. Buổi họp được cho là diễn ra cùng lúc với một bài phát biểu của thủ lĩnh tối cao Houthi, tạo điều kiện để Israel thực hiện đòn tấn công chớp nhoáng vào nhiều lãnh đạo cấp cao.

Ngay sau khi thông tin được công bố, Bộ trưởng Quốc phòng của Houthi, Thượng tướng Mohammad Nasser al-Atifi, khẳng định lực lượng này “sẵn sàng ở mọi cấp độ để đối đầu với kẻ thù Zionist được Mỹ hậu thuẫn”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, hôm thứ Bảy cũng xác nhận vụ tập kích. Ông cho biết quân đội Israel đã “giáng một đòn chí tử chưa từng có” vào bộ máy lãnh đạo của Houthi.

“Thủ tướng Houthi, phần lớn các bộ trưởng và nhiều quan chức cấp cao khác đã bị tiêu diệt hoặc trọng thương”, ông Katz tuyên bố.

Trong nhiều tháng qua, Houthi đã liên tục tấn công tàu hàng trên Biển Đỏ để bày tỏ sự ủng hộ với Palestine kể từ sau sự kiện ngày 7/10/2023, đồng thời phóng nhiều tên lửa về phía Israel, nhưng phần lớn đã bị đánh chặn.

Sự thay đổi trong chiến lược của Israel

Kể từ khi chiến tranh ở Gaza bùng nổ gần 2 năm trước, Israel đã tận dụng ưu thế tình báo để ám sát hàng loạt thủ lĩnh của các nhóm vũ trang thân Iran tại Trung Đông.

Năm ngoái, Israel đã ám sát lãnh đạo chính trị Hamas, Ismail Haniyeh, ngay tại thủ đô Tehran (Iran). Hai tháng sau, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cũng bị giết trong một vụ không kích ở Beirut. Tháng 10 năm ngoái, Israel tiêu diệt Yahya Sinwar – thủ lĩnh Hamas ở Gaza.

Đến tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Israel công khai đe dọa sẽ “truy quét tận gốc” các lãnh đạo Houthi.

“Chúng tôi sẽ tấn công hạ tầng chiến lược của tổ chức khủng bố Houthi và chặt đầu ban lãnh đạo của chúng – giống như đã làm với Haniyeh, Sinwar và Nasrallah – ở Tehran, Gaza và Lebanon. Và chúng tôi sẽ làm điều đó ở Hodeida và Sanaa”, ông Katz nhấn mạnh.

Đòn không kích hôm thứ Năm đánh dấu lần đầu tiên Israel thành công trong việc trực tiếp nhắm vào giới lãnh đạo Houthi.

Trước đây, các cuộc tấn công của Israel chủ yếu nhắm vào cơ sở quân sự tại Yemen hoặc hạ tầng dân sự bị cáo buộc được Houthi sử dụng. Tuy nhiên, trong đợt tấn công mới, không quân Israel đã nhắm thẳng vào căn cứ quân sự nơi đặt dinh tổng thống, đồng thời phá hủy hai nhà máy điện và một kho nhiên liệu.

Hiện Houthi đang kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen sau khi chiếm thủ đô Sanaa năm 2014 và lật đổ chính phủ được quốc tế công nhận. Bất chấp nhiều năm giao tranh, liên minh do Arab Saudi dẫn đầu vẫn chưa thể đánh bật Houthi, trong khi nhóm này ngày càng củng cố quyền lực.