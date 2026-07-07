Trải nghiệm VinFast VF 3, người dùng Việt thừa nhận: Xe cỡ nhỏ nhưng trang bị “không hề mini”, tiện lợi như xe máy

Đủ nhỏ gọn để len lỏi mọi ngõ phố nhưng vẫn đủ rộng cho cả gia đình, đi kèm khả năng tiết kiệm chi phí sử dụng vượt trội, VinFast VF 3 đang là lời giải thuyết phục cho nhu cầu đi lại linh hoạt của các gia đình trẻ.

Xe nhỏ nhưng không gian đủ đầy cho cả gia đình

Không ít người từng cho rằng một mẫu xe dài chỉ khoảng 3m sẽ phải đánh đổi nhiều về không gian sử dụng. Tuy nhiên, sau quá trình đồng hành cùng VinFast VF 3, anh Trần Đăng Chính Trí (kênh AutoVietnam) cho biết thực tế hoàn toàn khác.

Trong chuyến đưa cả gia đình gồm hai người lớn và một trẻ nhỏ từ Hà Nội về Lâm Thao (Phú Thọ), chiếc xe cỡ nhỏ vẫn đáp ứng thoải mái nhu cầu di chuyển cũng như hành lý của cả nhà. Theo anh, khoang cabin rộng hơn nhiều so với ngoại hình nhỏ gọn, đủ để cả gia đình ngồi dễ chịu trong suốt hành trình khoảng 70 km.

Không chỉ vậy, người dùng có thể gập hàng ghế sau, mở thêm không gian khi cần chở thêm đồ. Từ quà quê, thực phẩm cho tới những vật dụng cồng kềnh đều có thể được sắp xếp gọn gàng trong xe nhờ cách bố trí không gian thông minh. “VF 3 đáp ứng tốt nhu cầu của gia đình có hai người lớn và trẻ em”, anh Trí khẳng định.

Trong khi đó, reviewer của kênh Vchannel nhìn nhận VF 3 như một “chiếc xe thứ hai” lý tưởng trong gia đình. Mẫu xe này là lựa chọn “che chắn trước nắng mưa” thay thế xe hai bánh để đi làm, đưa con đi học hay mua sắm, nhưng vẫn giữ được tính linh hoạt. Theo reviewer này, kích thước nhỏ gọn giúp VF 3 dễ dàng xoay trở trong những con hẻm hẹp, quay đầu nhanh hay lùi xe vào nhà ngay cả khi mặt tiền chỉ khoảng 3,5 m.

“Nếu dùng để đi nội thành thì VF 3 cực kỳ lanh lẹ, tiện lợi. Kể cả những ngõ hẻm rất nhỏ ở TP.HCM, chúng ta vẫn có thể quay đầu được”, người này nói.

Anh cũng đánh giá cao cách bố trí nội thất trong xe. Việc đưa cần số lên vô lăng kết hợp phanh tay điện tử giúp giải phóng hoàn toàn khu vực giữa hai ghế trước, tạo cảm giác rộng rãi và thuận tiện hơn khi sử dụng. Người lái thậm chí có thể di chuyển sang ghế phụ để xuống xe ở những nơi chật hẹp, trong khi trần xe cao giúp không gian luôn thông thoáng.

Chưa hết, dù là mẫu minicar nhưng VF 3 có trang bị không hề “mini” với hệ thống điều hòa hai chiều tích hợp lọc bụi, màn hình giải trí lớn có thể kết nối Apple CarPlay/Android Auto (bản Plus), đủ đáp ứng nhu cầu của các gia đình trẻ.

Tăng trải nghiệm, giảm chi phí

Ở khía cạnh vận hành, reviewer kênh Vchannel đánh giá mẫu xe điện cỡ nhỏ vẫn mang đến cảm giác lái vượt ngoài kỳ vọng. Động cơ tăng tốc nhanh, vô lăng trợ lực nhẹ giúp việc xoay trở trong phố trở nên nhàn hơn rất nhiều. Thậm chí, mẫu xe này hoàn toàn dư sức leo đèo, đi phượt Đà Lạt hay Vũng Tàu thoải mái mà không hề hụt hơi.

“Công suất rất mạnh, chạy xe rất thoáng và cực kỳ bốc. Từ khi có xe, tôi thường xuyên ra đường hơn. Với cá nhân tôi, VF 3 đã thay thế luôn cho xe máy”, anh nhận định.

Không chỉ phù hợp cho nhu cầu sử dụng hằng ngày, VF 3 còn ghi điểm ở bài toán chi phí - vấn đề nhiều gia đình trẻ mua xe lần đầu đặc biệt quan tâm.

Sau chuyến đi từ Hà Nội về Phú Thọ, anh Trần Đăng Chính Trí cho biết gần như chỉ phát sinh tiền phí cầu đường, còn tiền điện cho cả hành trình gần như không đáng kể. Lý do là tất cả chủ xe điện VinFast đang được miễn phí sạc tại các trạm công cộng của V-Green lên tới 3 năm (áp dụng 10 lần/tháng đến 10/2/2029 nếu mua xe từ 10/2/2026).

Với quãng đường di chuyển khoảng 215 km mỗi lần sạc đầy, chính sách trên đồng nghĩa chủ xe có thể di chuyển tới hơn 2.000 km mỗi tháng mà không cần lo lắng về chi phí. Đây là tầm di chuyển thừa sức đáp ứng nhu cầu của đại đa số người dùng. Cùng đó, xe điện cũng “xóa” nỗi băn khoăn về chi phí bảo dưỡng định kỳ cho người dùng ô tô lần đầu nhờ cấu tạo động cơ đơn giản và danh sách hạng mục cần kiểm tra, thay thế “khiêm tốn”.

“Xe điện là tiết kiệm nhất, tối ưu nhất”, anh Trí đánh giá khả năng tiết kiệm chi phí là lợi thế rất lớn của xe điện so với xe động cơ đốt trong nói chung.

Trải nghiệm sạc xe theo reviewer này cũng rất đơn giản. Trong chuyến đi về huyện Lâm Thao, anh Trí ghi nhận khu vực này đã có nhiều điểm sạc với đa dạng công suất. Cả gia đình chỉ cần nghỉ ngơi khoảng 10-15 phút là xe đã có thể tiếp tục hành trình. “Ngay tại khu vực tuyến huyện như Lâm Thao đã có tới 10 điểm sạc, đủ công suất từ 60 kW tới 120 kW”, anh cho hay.

Nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày cũng như các chuyến du lịch ngắn ngày, VF 3 được coi là người bạn đồng hành phù hợp với nhịp sống năng động của nhiều gia đình trẻ Việt.

VF 3 đang được niêm yết tại thị trường Việt từ mức giá 285 triệu đồng, dễ tiếp cận bậc nhất thị trường. Riêng khách hàng đã mua xe xăng trực tiếp từ VinFast được áp dụng voucher lên tới 80 triệu đồng, đưa mức giá thực tế về chỉ còn hơn 200 triệu đồng. Khách hàng cũng có thể dễ dàng sở hữu xe theo hình thức trả góp với 0 đồng vốn đối ứng ban đầu.