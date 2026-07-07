Xe tiền tỷ châu Âu mất gần 50% giá trị sau 3 năm bán ở Việt Nam

Chiếc Volkswagen T-Cross đời 2022 chạy 14.000 km đang được rao bán với giá 659 triệu đồng, giảm gần một nửa so với giá mua mới khoảng 1,3 tỷ đồng. Mức khấu hao này cho thấy xe châu Âu khó giữ giá tại thị trường Việt Nam.

Ở nhóm SUV đô thị đã qua sử dụng, các mẫu xe Nhật, Hàn như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta hay Kia Sonet thường chiếm ưu thế nhờ phổ biến và dễ mua bán lại. Volkswagen T-Cross là lựa chọn ít gặp hơn, phù hợp với người mua muốn tìm một mẫu xe gầm cao nhỏ gọn mang thương hiệu châu Âu.

Volkswagen T-Cross Luxury đời 2023 được rao bán với giá 659 triệu đồng sau khoảng 14.000 km sử dụng. Ảnh: Đăng Nguyên.

Một showroom xe cũ đang rao bán chiếc Volkswagen T-Cross Luxury đời 2023 với giá 659 triệu đồng. So với giá mua mới khoảng 1,3 tỷ đồng, mẫu SUV đô thị này đã giảm khoảng 641 triệu đồng sau 3 năm sử dụng, tương đương mức khấu hao gần 50% giá trị ban đầu.

Chiếc xe trong bài đã vận hành khoảng 14.000 km, mức được xem là "chạy lướt" với xe đã qua sử dụng. Trên thị trường xe cũ, Volkswagen T-Cross phiên bản Luxury vận hành dưới 20.000 km thường được rao bán trong khoảng 680-740 triệu đồng, tùy tình trạng xe.

Dù đã mất gần một nửa giá trị so với khi mua mới, Volkswagen T-Cross vẫn chưa phải lựa chọn rẻ trong nhóm SUV đô thị đã qua sử dụng.

Một số mẫu xe phổ biến hơn như Mitsubishi Xforce, Kia Seltos hay Hyundai Creta, có quãng đường vận hành tương đương, thường được rao bán khoảng 560-650 triệu đồng.

Phần đuôi Volkswagen T-Cross Luxury với cụm đèn hậu LED và thiết kế gọn gàng, phù hợp nhu cầu di chuyển trong đô thị. Ảnh: Đăng Nguyên.

Theo anh Nguyễn Đăng Nguyên, đại diện showroom, số lượng T-Cross trên thị trường xe cũ không nhiều. Riêng với showroom của anh, đây là chiếc T-Cross đầu tiên được giao dịch.

Thực tế, T-Cross chỉ được Volkswagen phân phối ở Việt Nam trong khoảng 2 năm. Ra mắt vào tháng 5/2022, mẫu SUV đô thị này được bán hết vào năm 2024. Mức giá 1,1-1,3 tỷ đồng ở thời điểm ra mắt khiến T-Cross khó tiếp cận tệp khách hàng phổ thông, nơi các mẫu xe Nhật, Hàn như Hyundai Creta, Kia Seltos hay Honda HR-V có giá dễ tiếp cận hơn.

Dù được định giá cao, T-Cross lại không vượt trội về trang bị so với các đối thủ rẻ hơn.

Ở cùng thời điểm, Hyundai Creta hay Honda HR-V đã có nhiều công nghệ dễ ghi điểm với khách hàng Việt hơn, như an toàn chủ động, phanh tay điện tử hoặc màn hình kỹ thuật số lớn. Điều này khiến lợi thế thương hiệu châu Âu của T-Cross chưa đủ để thuyết phục khách hàng.

Volkswagen T-Cross Luxury sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.0 lít TSI, 3 xy-lanh, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Động cơ này cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 178 Nm.

Khoang lái Volkswagen T-Cross Luxury có đồng hồ kỹ thuật số, màn hình trung tâm 10,1 inch và cần số cơ truyền thống. Ảnh: Đăng Nguyên.

Về trang bị, bản Luxury có màn hình giải trí 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, điều hòa tự động, ga tự động Cruise Control, sạc không dây, cảm biến gạt mưa, đèn pha tự động và cửa sổ trời chỉnh điện.

Nhìn chung, mức giá 659 triệu đồng cho một chiếc Volkswagen T-Cross đời 2022 không phải là lựa chọn quá rẻ nếu so với các đối thủ đến từ Nhật, Hàn. Tuy nhiên, với những ai thích thương hiệu xe châu Âu và cần một chiếc xe nhỏ gọn, hợp đi phố, đây vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.