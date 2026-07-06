Các hãng xe ồ ạt tung ưu đãi, SUV đô thị giảm giá gần 100 triệu đồng

Thị trường ô tô bước vào tháng 7 với ngập tràn ưu đãi, khi nhiều hãng đồng loạt kéo giá bán để kích cầu và giữ sức cạnh tranh ở các phân khúc chủ lực.

Vừa bước sang tháng 7, thị trường ô tô Việt Nam đã xuất hiện loạt chương trình giảm giá mới từ nhiều hãng phổ thông. Đợt giảm lần này không chỉ tập trung vào các mẫu xe bán chậm, mà còn lan sang những phân khúc đang hút khách như SUV đô thị, crossover cỡ B, MPV gia đình và sedan cỡ D.

Kia kéo giá SUV xuống sát nhóm xe phổ thông cỡ nhỏ

Kia mở đầu tháng 7 bằng chương trình khuyến mãi trên nhiều mẫu SUV và crossover. Kia Sonet là mẫu xe gây chú ý khi được ưu đãi cao nhất 42 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống từ 464 triệu đồng. Với mức này, Sonet trở thành một trong những mẫu xe gầm cao dễ tiếp cận nhất trên thị trường.

Kia Seltos được ưu đãi tối đa 43 triệu đồng trong tháng 7, đưa giá bán thực tế xuống từ 543 triệu đồng. Ảnh: Kia.

Kia Seltos được ưu đãi tối đa 43 triệu đồng, giá sau ưu đãi còn từ 543 triệu đồng. Kia Carens được hỗ trợ 35 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống từ 554 triệu đồng.

Ở nhóm cao hơn, Sportage, Sorento và Carnival có tổng giá trị ưu đãi lên tới 70 triệu đồng. Riêng Sportage sau ưu đãi có giá từ 749 triệu đồng. Một số phiên bản có thể được kèm bảo hiểm vật chất hoặc quà tặng theo chính sách bán hàng.

Hyundai giảm mạnh giá Creta và Tucson để đấu SUV Nhật

Nối dài nhịp ưu đãi từ đầu năm, Hyundai tiếp tục giảm giá trực tiếp cho Creta và Tucson trong tháng 7. Creta được giảm tối đa 79 triệu đồng, giúp mẫu crossover cỡ B này tăng sức cạnh tranh trước Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Honda HR-V và Kia Seltos.

Với mức giảm 85 triệu đồng, Hyundai Tucson có thêm lợi thế cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C. Ảnh: Hyundai.

Hyundai Tucson cũng được giảm trực tiếp tối đa 85 triệu đồng. Mức giảm này giúp mẫu SUV cỡ C của Hyundai có thêm lợi thế về giá trước Mazda CX-5, Ford Territory, Honda CR-V và Kia Sportage.

Ngoài ra, Hyundai còn công bố tổng ưu đãi cho Grand i10 50 triệu đồng, Accent 89 triệu đồng, Stargazer 117 triệu đồng và Santa Fe 220 triệu đồng. Tuy nhiên, đây là tổng giá trị gồm giảm giá, quyền lợi thẻ hội viên và gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km, không hoàn toàn là tiền giảm trực tiếp.

Honda HR-V G hạ niêm yết nhưng vẫn giữ giá cao

Honda có động thái rõ ràng hơn khi điều chỉnh trực tiếp giá niêm yết HR-V bản G. Từ tháng 7, phiên bản này giảm 30 triệu đồng, từ 699 triệu đồng xuống 669 triệu đồng. Đây là giảm giá bán lẻ đề xuất, không phải khuyến mãi ngắn hạn.

Honda HR-V G giảm giá niêm yết 30 triệu đồng, còn 669 triệu đồng từ tháng 7. Ảnh: Honda.

Cùng với HR-V G giảm giá niêm yết 30 triệu đồng, Honda còn áp dụng khuyến mãi trước bạ cho một số mẫu xe trong tháng 7. Tạm tính theo mức lệ phí trước bạ 10%, Honda City được hỗ trợ khoảng 49,9 đến 56,9 triệu đồng tùy phiên bản. BR-V L được hỗ trợ khoảng 70,5 triệu đồng.

Ở nhóm ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, BR-V G được giảm khoảng 31,5 triệu đồng, còn HR-V L giảm khoảng 37,5 triệu đồng.

Toyota Camry hybrid giảm 140 triệu đồng

Toyota tiếp tục ưu đãi Yaris Cross trong tháng 7 bằng hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ. Hai phiên bản xăng và hybrid được ưu đãi 50 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống khoảng 600-678 triệu đồng.

Đáng chú ý hơn là Toyota Camry hybrid. Bản HEV Premium được giảm 140 triệu đồng giá niêm yết, xuống còn 1,32 tỷ đồng.

Camry HEV Premium được điều chỉnh giá bán xuống còn từ 1,32 tỷ đồng, giảm 140 triệu đồng so với trước. Ảnh: Toyota.

Camry tại Việt Nam hiện chỉ còn cấu hình hybrid sau khi bản máy xăng 2.0Q bị loại khỏi danh mục. Xe dùng động cơ xăng 2.5 kết hợp mô-tơ điện, tổng công suất 224 mã lực, hộp số e-CVT và dẫn động cầu trước. Mức giá mới giúp Camry dễ tiếp cận hơn trong phân khúc sedan cỡ D, nơi sức mua đang chịu sức ép từ xu hướng chuộng xe gầm cao.

Mitsubishi Xforce được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ

Mitsubishi tiếp tục dùng khuyến mãi bán hàng trong tháng 7 với tâm điểm là Xforce, mẫu crossover cỡ B cạnh tranh trực tiếp với Yaris Cross và Creta.

Xforce GLX giá niêm yết 605 triệu đồng được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, khoảng 60 triệu đồng. Xforce Luxury giá 665 triệu đồng được ưu đãi khoảng 66 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce được hỗ trợ lệ phí trước bạ tới 66 triệu đồng trong tháng 7. Ảnh: Mitsubishi.

Ngoài Xforce, Xpander được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, tương đương 57-66 triệu đồng. Xpander Cross được ưu đãi khoảng 70 triệu đồng, trong khi Triton được hỗ trợ từ 39 đến 56 triệu đồng.

BYD tung ưu đãi hơn 100 triệu

Hãng xe Trung Quốc BYD cũng gia nhập đường đua với chương trình giảm giá kéo dài từ tháng 7 tới tháng 8.

Nhóm xe hybrid gồm BYD Seal 5 Premium đời 2025 được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, trị giá 69,6 triệu đồng. Bản đời 2026 được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương 34,8 triệu đồng. Sealion 6 được hỗ trợ lệ phí trước bạ khoảng 41,95 đến 46,8 triệu đồng tùy phiên bản.

BYD Seal 5 đời 2025 được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 69,6 triệu đồng. Ảnh: BYD.

Ở nhóm xe điện, Atto 2 Premium đời 2025 màu xám được ưu đãi tiền mặt 30 triệu đồng. Han và Sealion 8 Performance AWD đời 2025 được ưu đãi tiền mặt 20 triệu đồng.

Riêng trong chương trình dành cho khách hàng dịch vụ, BYD cho biết M6 có thể được ưu đãi tới 68 triệu đồng, còn Seal 5 lên tới 108 triệu đồng. Một số mẫu được tặng thêm thiết bị sạc, bảo hiểm vật chất hoặc phụ kiện.