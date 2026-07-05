Chi tiết mức tăng giảm giá 47 phiên bản xe máy Honda từ tháng 7/2026

Tổng số phiên bản 47 Được Honda công bố giá mới

Honda Việt Nam cho biết giá nguyên vật liệu trên toàn cầu biến động là nguyên nhân khiến hãng phải điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất, nhằm duy trì chất lượng sản phẩm.

Bảng đối chiếu giá trước và sau ngày 1/7/2026

Bảng dưới đây thể hiện giá bán lẻ đề xuất trước và sau điều chỉnh theo mức thuế tương ứng trong công bố của Honda.

Loại xe Giá cũ Giá mới Điều chỉnh Wave Alpha Tiêu chuẩn 17.859.273 17.957.455 +98.182 Wave Alpha Đặc biệt 18.448.363 18.841.091 +392.728 Wave Alpha Cổ điển 18.939.273 19.037.455 +98.182 Wave RSX Tiêu chuẩn 22.032.000 22.130.182 +98.182 Wave RSX Đặc biệt 23.602.909 23.701.091 +98.182 Wave RSX Thể thao 25.566.545 25.664.727 +98.182 Future 125 FI Tiêu chuẩn 30.524.727 30.622.909 +98.182 Future 125 FI Cao cấp 31.702.909 31.801.091 +98.182 Future 125 FI Đặc biệt 32.193.818 32.292.000 +98.182 Vision Tiêu chuẩn 31.310.181 31.506.545 +196.364 Vision Cao cấp 32.979.273 33.175.637 +196.364 Vision Đặc biệt 34.353.818 34.550.182 +196.364 Vision Thể thao 36.611.999 36.808.363 +196.364 LEAD Tiêu chuẩn 39.557.454 39.753.818 +196.364 LEAD Cao cấp 41.717.454 41.913.818 +196.364 LEAD Đặc biệt 45.644.727 45.841.091 +196.364 Air Blade 125 Tiêu chuẩn 42.208.363 42.404.727 +196.364 Air Blade 125 Đặc biệt 43.386.545 43.582.909 +196.364 Air Blade 125 Thể thao 47.804.727 48.001.091 +196.364 Air Blade 160 Tiêu chuẩn 56.890.000 57.090.000 +200.000 Air Blade 160 Đặc biệt 58.090.000 58.290.000 +200.000 Air Blade 160 Thể thao 58.590.000 58.790.000 +200.000 Sh mode 125 Tiêu chuẩn 57.131.999 57.328.363 +196.364 Sh mode 125 Cao cấp 62.139.273 62.335.637 +196.364 Sh mode 125 Đặc biệt 63.317.454 63.513.818 +196.364 Sh mode 125 Thể thao 63.808.363 64.004.727 +196.364 Vario 125 Đặc biệt 40.735.636 40.932.000 +196.364 Vario 125 Thể thao 41.226.545 41.422.909 +196.364 Vario 160 Thể thao 56.490.000 56.690.000 +200.000 SH125 Tiêu chuẩn 76.473.818 76.670.182 +196.364 SH125 Cao cấp 83.837.454 84.033.818 +196.364 SH125 Đặc biệt 85.015.636 85.212.000 +196.364 SH125 Thể thao 85.506.545 85.702.909 +196.364 SH160 Tiêu chuẩn 95.090.000 95.290.000 +200.000 SH160 Cao cấp 102.590.000 102.790.000 +200.000 SH160 Đặc biệt 103.790.000 103.990.000 +200.000 SH160 Thể thao 104.290.000 104.490.000 +200.000 WINNER R Tiêu chuẩn 46.160.000 46.360.000 +200.000 WINNER R Đặc biệt 50.060.000 50.260.000 +200.000 WINNER R Thể thao 50.560.000 50.760.000 +200.000 SH350i Cao cấp 151.190.000 151.390.000 +200.000 SH350i Đặc biệt 152.190.000 152.890.000 +700.000 SH350i Thể thao 152.690.000 152.390.000 -300.000 ADV350 — 165.990.000 166.190.000 +200.000 CT125 — 85.801.091 85.997.455 +196.364 Super Cub Tiêu chuẩn 86.291.999 86.488.363 +196.364 Super Cub Đặc biệt 87.273.818 87.470.182 +196.364

Ghi chú: Giá trong bảng là giá bán lẻ đề xuất; giá thực tế tại đại lý có thể cao hoặc thấp hơn tùy khu vực, nguồn cung và chính sách bán hàng.