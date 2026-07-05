Chi tiết mức tăng giảm giá 47 phiên bản xe máy Honda từ tháng 7/2026

Có 47 phiên bản xe máy Honda được điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất từ ngày 1/7/2026, với phạm vi điều chỉnh từ giảm 300.000 đồng đến tăng 700.000 đồng.
Honda Việt Nam cho biết giá nguyên vật liệu trên toàn cầu biến động là nguyên nhân khiến hãng phải điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất, nhằm duy trì chất lượng sản phẩm.
Nhóm xe đáng chú ý sau điều chỉnh
Bảng đối chiếu giá trước và sau ngày 1/7/2026
Bảng dưới đây thể hiện giá bán lẻ đề xuất trước và sau điều chỉnh theo mức thuế tương ứng trong công bố của Honda.
|Loại xe
|Giá cũ
|Giá mới
|Điều chỉnh
|Wave AlphaTiêu chuẩn
|17.859.273
|17.957.455
|+98.182
|Wave AlphaĐặc biệt
|18.448.363
|18.841.091
|+392.728
|Wave AlphaCổ điển
|18.939.273
|19.037.455
|+98.182
|Wave RSXTiêu chuẩn
|22.032.000
|22.130.182
|+98.182
|Wave RSXĐặc biệt
|23.602.909
|23.701.091
|+98.182
|Wave RSXThể thao
|25.566.545
|25.664.727
|+98.182
|Future 125 FITiêu chuẩn
|30.524.727
|30.622.909
|+98.182
|Future 125 FICao cấp
|31.702.909
|31.801.091
|+98.182
|Future 125 FIĐặc biệt
|32.193.818
|32.292.000
|+98.182
|VisionTiêu chuẩn
|31.310.181
|31.506.545
|+196.364
|VisionCao cấp
|32.979.273
|33.175.637
|+196.364
|VisionĐặc biệt
|34.353.818
|34.550.182
|+196.364
|VisionThể thao
|36.611.999
|36.808.363
|+196.364
|LEADTiêu chuẩn
|39.557.454
|39.753.818
|+196.364
|LEADCao cấp
|41.717.454
|41.913.818
|+196.364
|LEADĐặc biệt
|45.644.727
|45.841.091
|+196.364
|Air Blade 125Tiêu chuẩn
|42.208.363
|42.404.727
|+196.364
|Air Blade 125Đặc biệt
|43.386.545
|43.582.909
|+196.364
|Air Blade 125Thể thao
|47.804.727
|48.001.091
|+196.364
|Air Blade 160Tiêu chuẩn
|56.890.000
|57.090.000
|+200.000
|Air Blade 160Đặc biệt
|58.090.000
|58.290.000
|+200.000
|Air Blade 160Thể thao
|58.590.000
|58.790.000
|+200.000
|Sh mode 125Tiêu chuẩn
|57.131.999
|57.328.363
|+196.364
|Sh mode 125Cao cấp
|62.139.273
|62.335.637
|+196.364
|Sh mode 125Đặc biệt
|63.317.454
|63.513.818
|+196.364
|Sh mode 125Thể thao
|63.808.363
|64.004.727
|+196.364
|Vario 125Đặc biệt
|40.735.636
|40.932.000
|+196.364
|Vario 125Thể thao
|41.226.545
|41.422.909
|+196.364
|Vario 160Thể thao
|56.490.000
|56.690.000
|+200.000
|SH125Tiêu chuẩn
|76.473.818
|76.670.182
|+196.364
|SH125Cao cấp
|83.837.454
|84.033.818
|+196.364
|SH125Đặc biệt
|85.015.636
|85.212.000
|+196.364
|SH125Thể thao
|85.506.545
|85.702.909
|+196.364
|SH160Tiêu chuẩn
|95.090.000
|95.290.000
|+200.000
|SH160Cao cấp
|102.590.000
|102.790.000
|+200.000
|SH160Đặc biệt
|103.790.000
|103.990.000
|+200.000
|SH160Thể thao
|104.290.000
|104.490.000
|+200.000
|WINNER RTiêu chuẩn
|46.160.000
|46.360.000
|+200.000
|WINNER RĐặc biệt
|50.060.000
|50.260.000
|+200.000
|WINNER RThể thao
|50.560.000
|50.760.000
|+200.000
|SH350iCao cấp
|151.190.000
|151.390.000
|+200.000
|SH350iĐặc biệt
|152.190.000
|152.890.000
|+700.000
|SH350iThể thao
|152.690.000
|152.390.000
|-300.000
|ADV350—
|165.990.000
|166.190.000
|+200.000
|CT125—
|85.801.091
|85.997.455
|+196.364
|Super CubTiêu chuẩn
|86.291.999
|86.488.363
|+196.364
|Super CubĐặc biệt
|87.273.818
|87.470.182
|+196.364
Ghi chú: Giá trong bảng là giá bán lẻ đề xuất; giá thực tế tại đại lý có thể cao hoặc thấp hơn tùy khu vực, nguồn cung và chính sách bán hàng.
Bối cảnh thị trường
Honda vẫn là thương hiệu có quy mô lớn trên thị trường xe máy Việt Nam. Năm 2025, hãng công bố bán 2.245.562 xe máy, tăng 4,6% so với năm trước. Riêng tháng 5/2026, doanh số xe máy đạt 169.976 xe, giảm 3,9% so với cùng kỳ. Vì vậy, việc điều chỉnh giá lần này có thể tạo tác động tham chiếu lên mặt bằng giá bán tại đại lý.
Nguồn dữ liệu: Honda Việt Nam - tổng hợp và tính toán bởi VietTimes.