VinFast VF 9 và những trải nghiệm vượt tầm tiền khiến giới doanh nhân “thương nhớ”

Là mẫu SUV điện cao cấp đầu bảng của VinFast, VF 9 chinh phục người dùng nhờ không gian sang trọng, tiện nghi chuẩn doanh nhân cùng trải nghiệm vận hành êm ái trên những hành trình dài.

Trải nghiệm “hưởng thụ” cùng hàng ghế cơ trưởng

Theo anh Hoàng Phong, lãnh đạo một doanh nghiệp tại Hà Nội và cũng là chủ xe VF 9, thiết kế góc cạnh cùng vóc dáng bề thế của mẫu SUV đầu bảng VinFast giúp anh xây dựng hình ảnh chỉn chu trong mỗi chuyến công tác.

Không chỉ ghi điểm ở ngoại hình, VF 9 còn chinh phục vị doanh nhân bởi trải nghiệm trong khoang nội thất, từ chất liệu cao cấp cho cả 3 hàng ghế cho tới cửa hít và khả năng cách âm tốt.

“Mỗi khi đóng cửa, người ngồi trên xe không phải dùng lực quá mạnh, tiếng ồn cũng được giảm thiểu đáng kể. Những chi tiết nhỏ như vậy cũng thể hiện sự chuyên nghiệp khi đưa đón đối tác”, anh Phong cho biết.

Với anh Phong, hàng ghế thứ 2 là khu vực thể hiện trọn vẹn chất “doanh nhân” của VF 9 nhờ tùy chọn ghế cơ trưởng tách rời. Hàng ghế này có chức năng chỉnh điện, sưởi ấm, làm mát, massage và sạc không dây, mang lại trải nghiệm thường chỉ có ở những dòng xe sang.

Trải nghiệm này cũng là lý do khiến anh Phạm Minh Đức, một người dùng tại TP.HCM từng sở hữu nhiều mẫu SUV châu Âu, đánh giá cao VF 9. Với anh, hàng ghế thứ 2 đem lại cảm giác êm ái, yên tĩnh “sướng như tiên”.

“Ghế ngả điện sâu, có bệ đỡ chân, massage nhiều chế độ, bàn làm việc ẩn tinh tế. Cảm giác ấy không khác gì tôi đang trên ghế hạng thương gia máy bay”, anh Đức nhận định.

Cũng theo anh Đức, hàng ghế thứ hai của VF 9 đem tới cho anh những khoảng thời gian thư giãn trong quá trình di chuyển giữa các địa điểm làm việc. Đồng thời, khoang cabin của mẫu xe này cũng có thể biến thành một văn phòng di động, nhờ khả năng cách âm tốt cùng ổ cắm 90W có thể sạc laptop.

Bên cạnh nhu cầu công việc, VF 9 tiếp tục chứng minh giá trị trong các chuyến đi gia đình, đặc biệt là với những hành trình dài cần sự êm ái và yên tĩnh. Chị Mai Anh, nữ chủ nhân chuỗi cửa hàng tại TP.HCM cho biết bên cạnh công việc hằng ngày, VF 9 còn là người bạn đồng hành của gia đình chị trên những chuyến đi “phượt” khắp mọi miền Tổ quốc.

“Hàng ghế sau êm ái, không gian yên tĩnh giúp tôi và các con trải qua nhiều chuyến hành trình hàng trăm km nhẹ nhàng. Con tôi mới chỉ 4 tuổi nhưng đã có thể đi cùng bố mẹ qua những hành trình xuyên Việt đầy cảm xúc”, chị Mai Anh cho biết.

Khung gầm chắc, treo khí nén giúp đường dài nhàn tênh

Ngoài không gian nội thất được đánh giá cao, khả năng vận hành êm ái cùng hệ sinh thái xe điện ngày càng hoàn thiện cũng góp phần tạo nên sức hút lâu dài của VF 9 đối với nhiều doanh nhân.

Với VF 9, khối động cơ 402 mã lực và mô men xoắn cực đại 620 Nm tạo nền tảng sức mạnh cho một mẫu SUV điện cỡ lớn. Trong khi đó, theo chuyên gia Trịnh Lê Hùng (kênh Autodaily), hệ thống treo khí nén kết hợp khung gầm chắc chắn giúp VF 9 luôn ổn định khi chạy ở tốc độ cao, đồng thời xử lý tốt các đoạn đường đèo hay mặt đường không bằng phẳng. Sau hành trình hơn 200 km chinh phục cung đường lên Sa Pa, vị chuyên gia nhận xét: “Đi VF 9 đường dài đúng là sướng thật”.

Không chỉ đánh giá cao cảm giác lái, nhiều chủ xe còn cho rằng hạ tầng xe điện ngày càng hoàn thiện là yếu tố giúp mọi người tự tin sử dụng VF 9 cho những hành trình xuyên tỉnh. Anh Phạm Minh Đức cho biết trước đây nhiều người vẫn lo ngại việc tìm điểm sạc khi đi xa, nhưng trải nghiệm thực tế của anh hoàn toàn khác.

“Từ các tuyến cao tốc đến nhiều điểm du lịch, việc tìm trạm sạc giờ khá dễ dàng. Tôi từng chạy xe qua nhiều tỉnh thành mà gần như không phải lo chuyện tiếp năng lượng. Có những lúc dừng nghỉ, chỉ cần cắm sạc rồi tranh thủ ăn uống, nghỉ ngơi là xe đã sẵn sàng cho chặng tiếp theo”, anh Đức chia sẻ.

Theo anh, sự yên tâm còn đến từ hệ thống hậu mãi ngày càng rộng khắp. Hiện VinFast sở hữu mạng lưới xưởng dịch vụ ô tô lớn nhất Việt Nam với gần 450 xưởng tại 34 tỉnh, thành phố. Cùng với hệ thống trạm sạc V-Green liên tục được mở rộng trên khắp các tỉnh, thành, người dùng có thể an tâm đồng hành cùng xe trong cả nhu cầu đi làm hằng ngày lẫn những chuyến xuyên Việt.

Tổng kết về VF 9, theo chuyên gia Trịnh Lê Hùng, với mức giá niêm yết từ 1,348 tỷ đồng, VinFast VF 9 mang lại trải nghiệm không thua kém những mẫu xe sang có giá bán đắt gấp hai, thậm chí gấp ba lần. Bên cạnh đó, khách hàng mua ô tô điện VinFast còn được miễn phí sạc tại các trạm V-Green tối đa 10 lần mỗi tháng đến hết ngày 10/2/2029, giúp chi phí sử dụng trở nên nhẹ nhàng hơn trong nhiều năm và càng gia tăng giá trị sở hữu của mẫu SUV đầu bảng nhà VinFast.