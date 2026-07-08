Tin nóng công nghệ 8/7: Samsung chốt ngày ra mắt loạt điện thoại gập mới

Meta tung công cụ tạo ảnh AI mới có thể dùng tài khoản Instagram làm gợi ý, trong khi Samsung, iRobot, X và Anthropic cũng có những cập nhật sản phẩm đáng chú ý.

1. Meta cho phép AI tạo ảnh từ tài khoản người dùng

Meta vừa ra mắt Muse Image, mô hình tạo ảnh AI đầu tiên do bộ phận Meta Superintelligence Labs phát triển. Công cụ này hiện được tích hợp vào Meta AI, Instagram và WhatsApp, sau đó sẽ mở rộng sang Facebook và Messenger.

Meta ra mắt Muse Image, công cụ AI có thể dùng ảnh công khai từ tài khoản Instagram được nhắc tên để tạo hình mới. Ảnh: The Verge.

Điểm gây chú ý là người dùng có thể @ nhắc tên một tài khoản Instagram trong câu lệnh, để AI dùng ảnh công khai của tài khoản đó làm dữ liệu tạo hình.

Tính năng này giúp người dùng tạo ảnh minh họa, thiệp mời, ảnh đăng story hoặc chỉnh sửa ảnh nhanh hơn. Tuy nhiên, việc AI có thể lấy ảnh công khai của người khác làm gợi ý cũng dễ tạo tranh luận về quyền riêng tư. Meta nói người dùng có thể kiểm soát cách nội dung của mình được tái sử dụng cho AI, đồng thời Muse Image sẽ hỗ trợ hơn 30 hiệu ứng AI mới cho Instagram Stories.

2. Samsung chốt ngày ra mắt loạt điện thoại gập mới

Samsung xác nhận sự kiện Galaxy Unpacked tiếp theo sẽ diễn ra ngày 22/7 tại London. Theo Engadget, trọng tâm sự kiện nhiều khả năng là các mẫu điện thoại gập mới, trong đó Galaxy Z Flip 8 gần như chắc chắn xuất hiện, còn dòng Galaxy Z Fold 8 có thể lần đầu có tới 2 phiên bản.

Samsung sẽ ra mắt loạt điện thoại gập mới tại sự kiện Galaxy Unpacked ngày 22/7, trong đó Galaxy Z Fold 8 Ultra được kỳ vọng là điểm nhấn. Ảnh: Samsung.

Điểm đáng chờ đợi nhất là khả năng Samsung giới thiệu Galaxy Z Fold 8 Ultra, mẫu máy cao cấp hơn với nếp gập mờ hơn, chip mới, ba camera sau và tốc độ sạc nhanh hơn. Nếu đúng như các thông tin rò rỉ, đây sẽ là lần hiếm hoi Samsung làm mới mạnh dòng điện thoại gập dạng sách, trong bối cảnh thị trường thiết bị gập đang cạnh tranh ngày càng gay gắt.

3. iRobot ra máy lau sàn đầu tiên không phải robot

iRobot, thương hiệu nổi tiếng với robot hút bụi Roomba, vừa giới thiệu Roomba Electro Plus, thiết bị lau sàn cầm tay đầu tiên của hãng. Khác với Roomba truyền thống, sản phẩm này không tự chạy mà do người dùng điều khiển bằng tay. Bù lại, máy kết hợp hút bụi, lau sàn và khử khuẩn trong cùng một thiết bị.

Roomba Electro Plus là thiết bị lau sàn cầm tay đầu tiên của iRobot, có khả năng hút bụi, lau sàn và khử khuẩn bằng nước điện phân. Ảnh: iRobot.

Điểm công nghệ đáng chú ý là Roomba Electro Plus có thể biến nước máy thông thường thành dung dịch khử khuẩn bằng quá trình điện phân, giúp diệt vi khuẩn, nấm, virus và mầm bệnh mà không cần dùng chất tẩy rửa. iRobot cho biết thiết bị an toàn cho trẻ em và thú cưng, đồng thời dock sạc có thể tự rửa, sấy và khử khuẩn cây lau.

4. X thêm công cụ dựng video ngay trong ứng dụng iPhone

X vừa bổ sung bộ công cụ quay và chỉnh sửa video trực tiếp trong ứng dụng iOS. Theo The Verge, nền tảng này muốn khuyến khích người dùng tạo nội dung gốc, thay vì đăng lại các video cũ hoặc lấy từ nền tảng khác. Công cụ mới cho phép quay video, cắt đoạn, tự tạo phụ đề và chèn phụ đề nhiều ngôn ngữ.

X bổ sung công cụ quay, chỉnh sửa và tạo phụ đề video ngay trong ứng dụng iPhone để khuyến khích người dùng đăng nội dung gốc. Ảnh: The Verge.

X cũng thêm tính năng green screen, cho phép người dùng dùng bài đăng hoặc ảnh trong thư viện làm nền khi quay video. Đây là kiểu công cụ đã quen thuộc trên TikTok và Instagram, nhưng việc tích hợp trực tiếp vào X cho thấy nền tảng này đang muốn cạnh tranh mạnh hơn ở mảng video ngắn, nơi nội dung gốc quyết định khả năng giữ chân người dùng.

5. Claude cho phép điều khiển "đồng nghiệp AI" từ điện thoại

Anthropic đang đưa Claude Cowork lên điện thoại, giúp người dùng theo dõi và điều khiển các tác vụ AI đang chạy trên máy tính.

Theo Engadget, sau khi cập nhật ứng dụng Claude trên iOS hoặc Android, người dùng sẽ thấy tab Cowork mới để quản lý công việc từ xa.

Anthropic đưa Claude Cowork lên điện thoại, cho phép người dùng theo dõi và phê duyệt các tác vụ AI đang chạy trên máy tính. Ảnh: Alamy.

Điểm quan trọng là Claude Cowork không tự động làm mọi thứ trên điện thoại, mà đóng vai trò như một bảng điều khiển cho tác vụ đang chạy trên máy tính. Nếu AI cần quyền để tiếp tục, người dùng sẽ nhận thông báo trên điện thoại và có thể phê duyệt. Anthropic nhấn mạnh "không có gì được hoàn tất trước khi người dùng xem lại và chấp thuận", nhằm giảm rủi ro khi dùng AI agent trong công việc.

Theo Engadget, The Verge