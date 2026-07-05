Vinfast ra mắt ô tô điện rẻ nhất Việt Nam, chạy được 210 km

VinFast vừa giới thiệu VF 2, mẫu ô tô điện đô thị cỡ nhỏ được phát triển cho nhóm khách hàng cá nhân, hướng tới nhu cầu đi lại hằng ngày trong thành phố.

VF 2 là phiên bản được tinh chỉnh từ Minio Green, mẫu xe điện mini từng được VinFast giới thiệu cho nhóm khách hàng dịch vụ.

Tương tự Minio Green, VF 2 có cấu hình 2 cửa, 4 chỗ ngồi. Các số đo kích thước của xe lần lượt là dài 3.090 mm, rộng 1.496 mm và cao 1.663 mm, trục cơ sở 2.065 mm. Kích thước này giúp VF 2 phù hợp với nhu cầu di chuyển trong phố, nhất là ở các tuyến đường nhỏ, khu dân cư đông đúc hoặc những nơi khó tìm chỗ đỗ.

VinFast VF 2 có thiết kế 2 cửa, 4 chỗ ngồi, kích thước nhỏ gọn hướng tới nhu cầu di chuyển trong đô thị. Ảnh: VinFast.

Nhìn từ bên ngoài, VF 2 vẫn giữ phong cách nhỏ gọn và đơn giản của một mẫu xe điện mini. Phần đầu xe có cụm đèn tròn đặt hai bên, logo VinFast ở giữa và cản trước ốp nhựa đen.

Thân xe có nhiều góc bo mềm, đi kèm tay nắm cửa dạng cơ, gương chiếu hậu màu đen và bộ mâm 13 inch. Ở phía sau, xe có cửa kính lớn, cụm đèn hậu đặt dọc và mảng ốp đen trên cửa cốp.

Khoang lái của VF 2 được thiết kế tối giản, tập trung vào các chức năng cơ bản. Xe có vô lăng 2 chấu, bảng đồng hồ 7 inch đặt sau vô lăng, hệ thống điều hòa, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng, 2 loa và radio FM.

Khoang lái VF 2 thiết kế tối giản, trang bị màn hình thông tin 7 inch sau vô lăng, điều hòa chỉnh cơ, 2 loa và radio FM. Ảnh: VinFast.

Hàng ghế sau có 2 vị trí ngồi, tựa đầu liền khối và cửa sổ bên kích thước lớn. Không gian này phù hợp hơn với các quãng di chuyển ngắn trong đô thị, như đi làm, đưa đón con hoặc di chuyển trong khu vực nội thành.

So với Minio Green, VF 2 không thay đổi nhiều ở nền tảng kỹ thuật. Hai mẫu xe sử dụng chung động cơ điện mạnh 40 mã lực, mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Xe có tốc độ tối đa 80 km/h và 2 chế độ lái Eco, Normal.

Bộ pin dung lượng 18,3 kWh cho phép VF 2 di chuyển quãng đường tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy (chuẩn NEDC). Với công suất tối đa 24 kW, xe mất khoảng 34 phút để sạc từ 10% lên 70% pin.

Trang bị an toàn gồm túi khí cho người lái, phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS và phân phối lực phanh điện tử EBD. Xe dùng hệ thống treo MacPherson ở cả cầu trước và cầu sau, hướng tới khả năng vận hành ổn định trong điều kiện đi phố.

Phần đuôi VF 2 được tạo hình đơn giản với cửa kính lớn, cụm đèn hậu đặt dọc và mảng ốp đen trên cửa cốp. Ảnh: VinFast.

VF 2 có giá 188 triệu đồng, trở thành mẫu ô tô rẻ nhất của VinFast tại Việt Nam. Thậm chí, mẫu xe của VinFast còn thuộc nhóm ô tô rẻ nhất Việt Nam, bên cạnh Bestune Xiaoma (199 triệu đồng).

So với Minio Green (239 triệu đồng), VF 2 rẻ hơn khoảng 51 triệu đồng. Dù vậy, với những thông tin VinFast vừa công bố, chưa rõ 2 mẫu xe này có những khác biệt nào để tạo ra mức chênh giá như trên.

VinFast sẽ bắt đầu nhận đặt cọc VF 2 từ ngày 15/7 với phí đặt cọc 10 triệu đồng/xe. Theo kế hoạch, những chiếc VF 2 đầu tiên sẽ được bàn giao tới khách hàng vào tháng 9 tới.