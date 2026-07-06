Nhiều người bị đe dọa, quấy rối liên quan vay tài chính tiêu dùng

Thời gian qua, nhiều người thân, bạn bè của người vay tài chính tiêu dùng liên tục nhận được các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung đe dọa, quấy rối, làm phiền.

Ngày 6/7, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết thời gian gần đây, đơn vị ghi nhận nhiều phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến hành vi nhắc, thu hồi nợ.

Nổi lên là tình trạng nhiều người đi vay tài chính tiêu dùng, hoặc bạn bè, người thân của người đi vay liên tục nhận được các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung đe dọa, quấy rối, làm phiền. Đồng thời, khi có tranh chấp phát sinh, người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn trong quá trình phản ánh và làm việc với tổ chức tín dụng.

Nhằm phòng tránh tránh tình trạng bị quấy rối, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống hàng ngày, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia lưu ý người tiêu dùng cần chủ động tìm hiểu thật kỹ, tham khảo và nghiên cứu các nội dung, thông tin liên quan hình thức giao dịch sẽ tham gia trước khi ký kết hợp đồng.

Người tiêu dùng cũng cần lựa chọn các tổ chức tín dụng có cấp phép từ cơ quan nhà nước, có dịch vụ và kết quả chăm sóc khách hàng uy tín, được đánh giá cao.

Đối với các sản phẩm vay tiêu dùng, người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ, không nên đăng ký khoản vay quá khả năng chi trả của bản thân; có kế hoạch rõ ràng trong việc cân đối chi tiêu để thanh toán các khoản vay theo kỳ hạn, nghiêm túc sử dụng số tiền đúng mục đích, trả đúng hạn theo quy định tại hợp đồng giữa các bên nhằm tránh việc trả nợ quá hạn và các khoản lãi phát sinh hoặc mất khả năng thanh toán nợ.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo các tổ chức tín dụng nghiêm túc tuân thủ đầy đủ, chính xác quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tránh các hành vi quấy rối, đe dọa người tiêu dùng trong quá trình thu hồi nợ, các hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng mà còn gây méo mó cạnh tranh, làm suy giảm niềm tin thị trường.

Đồng thời, người tiêu dùng cần chủ động kiểm chứng thông tin, cân nhắc kỹ lưỡng và phản ánh kịp thời các hành vi bất thường để góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch và công bằng.