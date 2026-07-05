Vì sao 2 doanh nghiệp trong hệ sinh thái TTC Group bị xử phạt?

CTCP Đầu tư Thành Thành Công và CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa là các doanh nghiệp nòng cốt trong hệ sinh thái TTC Group của “vua mía đường” Đặng Văn Thành.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC AgriS – Mã: SBT).

Doanh nghiệp bị xử phạt 175 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn huy động từ lô trái phiếu SBTH2327001 có giá trị 200 tỷ đồng, phát hành ngày 26/6/2023 và đáo hạn ngày 29/1/2027.

Thành Thành Công - Biên Hòa là một trong những doanh nghiệp chủ chốt trong hệ sinh thái của Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group) của vợ chồng “vua mía đường” Đặng Văn Thành và Huỳnh Bích Ngọc.

Theo phương án phát hành, bản công bố thông tin trước phát hành, mục đích, kế hoạch sử dụng vốn mã trái phiếu trên là: Sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến việc phát hành, số tiền thu được sẽ được dùng để mua lại một phần trái phiếu SBTB2120001, có giá trị 700 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, được phát hành ngày 21/1/2021 và đáo hạn ngày 26/1/2024; và một phần trái phiếu SBTB2124002, kỳ hạn 3 năm, được phát hành ngày 13/4/2021 và đáo hạn ngày 13/4/2024.

Tại các báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu, Thành Thành Công - Biên Hòa đang ghi nhận số tiền từ phát hành trái phiếu đã được sử dụng để mua lại cả hai mã trái phiếu SHTB21240001 và SHTB2124002.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, Thành Thành Công - Biên Hòa chỉ dùng 200 tỷ đồng từ phát hành mã trái phiếu SBTH2327001 để mua lại trái phiếu SBTB2124002.

Thành Thành Công - Biên Hòa không bố trí vốn từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp để mua lại trái phiếu SBTB2124001 theo nội dung đã công bố thông tin.

Như vậy, các báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu của Thành Thành Công - Biên Hòa là không chính xác, không đúng thực tế.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn buộc Thành Thành Công - Biên Hòa hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Thêm doanh nghiệp trong hệ sinh thái TTC Group bị “tuýt còi”

Không chỉ Thành Thành Công – Biên Hòa, CTCP Đầu tư Thành Thành Công cũng vừa bị Thanh tra UBCKNN “tuýt còi”.

Theo đó, Thành Thành Công bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định.

Các mã trái phiếu được Thành Thành Công thực hiện đăng ký, lưu ký chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn gồm: TTCCH2428001; TTCCH2428002; TTCCH2124003 và TTCCH2226001.

Theo tìm hiểu, đây không phải lần đầu tiên, Thành Thành Công bị phạt. Trước đó, hồi cuối năm 2025, doanh nghiệp này cũng bị Thanh tra UBCKNN phạt tổng cộng 185 triệu đồng với 2 hành vi vi phạm liên quan trái phiếu.

Cụ thể, phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật đối với các tài liệu như: Báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi năm 2024; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2024; Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2024…

Ngoài ra, phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định.