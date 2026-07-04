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Giá vàng SJC hôm nay tăng 3 triệu đồng

Minh Quân
Minh Quân

Sau phiên đi ngang ngày 3/7, giá vàng SJC ghi nhận mức tăng 3 triệu đồng vào sáng 4/7.

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Sáng 4/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, DOJI và PNJ niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 151,4 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng so với sáng 3/7.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào, bán ra ở mức 148,3-151,3 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng so với sáng 3/7.

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Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 148,4-151,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Tại PNJ, vàng nhẫn trơn 999.9 cũng được giao dịch ở mức 148,4-151,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn được giao dịch ở mức 147,5-151 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC tại hệ thống này được niêm yết ở mức 147,5-151,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng hơn 1,6 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 4/7 giao dịch quanh vùng 4.174 USD/ounce, tăng hơn 52 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại Vietcombank khoảng 26.463 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 133,4 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là khoảng 18 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng thế giới sáng 4/7 tăng lên quanh vùng 4.174 USD/ounce, hỗ trợ đà tăng của thị trường vàng trong nước. Ảnh: Reuters.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới tăng lên vùng 4.170 USD/ounce, chạm mức cao nhất kể từ ngày 23/6 và hướng tới tuần tăng đầu tiên sau 4 tuần giảm liên tiếp. Đà tăng được hỗ trợ bởi dữ liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự báo, khiến thị trường giảm kỳ vọng Fed sớm nâng lãi suất.

Áp lực đối với kim loại quý vẫn đến từ mặt bằng lãi suất cao, nhưng lực hỗ trợ đang rõ hơn khi đồng USD suy yếu và nhà đầu tư quay lại với tài sản trú ẩn. Ngoài ra, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục là yếu tố nâng đỡ thị trường.

Ở một diễn biến khác, thị trường tiếp tục theo dõi các dữ liệu kinh tế Mỹ, phát biểu của quan chức Fed và biến động địa chính trị để đánh giá xu hướng tiếp theo của giá vàng thế giới. Đây sẽ là những yếu tố có thể tác động trực tiếp đến giá vàng trong nước trong các phiên tới.

Trong ngắn hạn, giá vàng trong nước có thể tiếp tục biến động mạnh theo giá thế giới, tỷ giá USD/VND và cung - cầu nội địa. Với mức chênh lệch mua - bán còn ở mức cao, người dân và nhà đầu tư nên thận trọng khi giao dịch ngắn hạn, đặc biệt sau các phiên giá tăng nhanh.

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