Tân chủ tịch và tổng giám đốc của BIDV là ai?

BIDV vừa hoàn tất việc kiện toàn hai vị trí lãnh đạo cao nhất với việc ông Lê Ngọc Lâm được bầu làm chủ tịch HĐQT, còn ông Hoàng Việt Hùng được bổ nhiệm giữ chức tổng giám đốc.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HoSE: BID) vừa công bố quyết định kiện toàn hàng loạt vị trí lãnh đạo cấp cao, gồm chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc và hai phó tổng giám đốc. Các quyết định nhân sự sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Theo đó, HĐQT BIDV đã bầu ông Lê Ngọc Lâm, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, giữ chức chủ tịch HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Lê Ngọc Lâm sinh năm 1975, có trình độ thạc sĩ tài chính - ngân hàng và đã có gần 30 năm gắn bó với BIDV kể từ khi gia nhập ngân hàng vào năm 1997.

Tân Chủ tịch HĐQT BIDV Lê Ngọc Lâm.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như phó giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng, phó giám đốc Sở Giao dịch 1, giám đốc ban Quản lý rủi ro tín dụng, giám đốc ban Khách hàng doanh nghiệp và phó tổng giám đốc BIDV. Tháng 3/2021, ông được bổ nhiệm giữ chức tổng giám đốc BIDV trước khi được bầu làm chủ tịch HĐQT.

Ở vị trí điều hành, HĐQT BIDV cũng ban hành quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Việt Hùng, Phó tổng giám đốc BIDV, giữ chức tổng giám đốc BIDV với nhiệm kỳ 5 năm.

Ông Hoàng Việt Hùng - tân tổng giám đốc BIDV.

Ông Hoàng Việt Hùng sinh năm 1972, gia nhập BIDV từ năm 1996 và là lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm trong hệ thống ngân hàng. Trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám đốc, ông từng đảm nhiệm các vị trí phó giám đốc, giám đốc BIDV Nghệ An, giám đốc ban Tổ chức nhân sự và phó tổng giám đốc BIDV.

Cùng với việc kiện toàn hai vị trí lãnh đạo chủ chốt, BIDV cũng bổ nhiệm thêm hai phó tổng giám đốc với thời hạn 5 năm, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Theo đó, ông Lê Huy Hoàng, Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự BIDV, được bổ nhiệm giữ chức phó tổng giám đốc BIDV. Đồng thời, ông Vũ Hoàng Dương, Giám đốc BIDV Chi nhánh Sở Giao dịch 1, cũng được bổ nhiệm giữ chức phó tổng giám đốc BIDV.