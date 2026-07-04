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Tập đoàn Gelex bị phạt 175 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch

Lệ Chi
Lệ Chi

Tập đoàn Gelex bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt 175 triệu đồng do công bố sai lệch về tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu riêng lẻ, đồng thời phải cải chính thông tin theo quy định.

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Tập đoàn Gelex bị phạt 175 triệu đồng
Tập đoàn Gelex bị phạt 175 triệu đồng

Ngày 2/7, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX).

Theo quyết định, Tập đoàn Gelex bị phạt tiền 175 triệu đồng theo quy định tại điểm khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

"Công ty công bố thông tin Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, bán niên năm 2021, năm 2021, bán niên năm 2022, năm 2022, bán niên năm 2023, năm 2023, bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên năm 2025 có một số nội dung chi sử dụng tiền từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của một số mã trái phiếu không đúng với thực tế", thông báo nêu.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước yêu cầu Tập đoàn Gelex buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin sai lệch theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Năm 2026, Gelex đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 44.712 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với kết quả năm 2025. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm 22% còn 3.615 tỷ đồng.

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