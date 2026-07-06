PNJ lên tiếng về mối quan hệ giữa ông Đặng Ngọc Thảo và chị gái ở HĐQT PNJ

Ông Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc P-Lab (công ty con PNJ) vừa bị khởi tố trong vụ buôn lậu kim cương là em trai bà Đặng Thị Lài - thành viên HĐQT PNJ.

Trong cuộc họp với nhà đầu tư sáng 6/7 của PNJ, nhiều người đã đặt ra câu hỏi về mối quan hệ giữa ông Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), người vừa bị bắt trong vụ buôn lậu kim cương và bà Đặng Thị Lài - Thành viên HĐQT PNJ (chị gái ông Thảo).

Trả lời vấn đề này, bà Tiêu Thị Yến Trinh - thành viên HĐQT độc lập PNJ - cho biết “khi thực hiện các quyết định bổ nhiệm, HĐQT luôn tiến hành rà soát, thảo luận và cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp. PNJ luôn vận hành theo nguyên tắc phân tách rõ ràng giữa điều hành, kiểm soát và giám sát”.

Ông Đặng Ngọc Thảo. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, hoạt động chuyên môn của Giám đốc P-Lab được tổ chức độc lập với bộ máy quản lý và điều hành của PNJ nhằm bảo đảm các quyết định chuyên môn được đưa ra một cách khách quan. Việc giao chỉ tiêu và đánh giá kết quả hoạt động hằng năm của PNJ Lab được thực hiện thông qua Tổng giám đốc PNJ, không do Chủ tịch PNJ Lab trực tiếp tự đánh giá.

Các quyết định về cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm nhân sự tại P-Lab được thực hiện trên cơ sở tham khảo ý kiến HĐQT và tuân thủ các quy định quản trị của công ty mẹ. Các chức năng kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ được triển khai theo cơ chế của PNJ và báo cáo lên trung tâm quản trị rủi ro cùng ủy ban kiểm toán của PNJ. Phạm vi kiểm soát bao gồm cả Chủ tịch và Tổng giám đốc của P-Lab

Ủy ban Kiểm toán của PNJ gồm 3 thành viên, trong đó có hai thành viên độc lập.

“Các báo cáo liên quan đến P-Lab được gửi độc lập đến Tổng giám đốc và ủy ban kiểm toán, không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ cá nhân nào. Ở cấp HĐQT, PNJ áp dụng cơ chế hồi tỵ đối với các nội dung có khả năng phát sinh xung đột lợi ích. Đây là những nguyên tắc quản trị nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch và trách nhiệm trong hoạt động của công ty”, bà Trinh nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo PNJ, mặc dù có quan hệ gia đình nhưng các yếu tố liên quan đến quản trị, vận hành, chức năng và nhiệm vụ vẫn hoàn toàn độc lập. Đồng thời, doanh nghiệp đã thiết lập các cơ chế kiểm soát trong quản trị công ty nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích xuyên suốt từ công ty mẹ đến các công ty con.

Trong bối cảnh hiện nay, HĐQT đã thiết lập thêm một cơ chế giám sát đặc thù gồm 2 thành viên HĐQT độc lập, đại diện quản trị rủi ro và đại diện kiểm toán nội bộ. Nhóm này sẽ báo cáo chi tiết đến HĐQT về các hành động tăng cường quản trị rủi ro tại P-Lab.

Hé lộ cách P-Lab vận hành

Một vấn đề khác được nhà đầu tư quan tâm là quy trình vận hành của P-Lab đang diễn ra như thế nào, Phó Chủ tịch PNJ Trần Phương Ngọc Thảo cho biết P-Lab vận hành theo hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn ISO. Hàng năm, doanh nghiệp đều mời đơn vị đánh giá độc lập đến đánh giá và tái chứng nhận.

“Chúng tôi áp dụng cơ chế phân tách trách nhiệm rõ ràng, với đội ngũ chuyên gia và nhân sự chuyên môn phụ trách từng công đoạn nhằm bảo đảm tính kiểm soát và khách quan.

Ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, HĐQT PNJ đã chủ động chỉ đạo rà soát toàn diện các quy trình quản trị và vận hành tại P-Lab nhằm đánh giá mức độ tuân thủ, xác định các điểm cần củng cố và hoàn thiện. Đồng thời, ban kiểm toán nội bộ – đơn vị độc lập trực thuộc HĐQT thành lập tổ công tác đặc biệt để rà soát việc thực thi các quy trình kiểm soát nội bộ tại P-Lab”, bà Thảo chia sẻ.

Theo lãnh đạo PNJ, trên cơ sở kết quả rà soát này, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng cường hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ và các cơ chế giám sát nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tại P-Lab.

Sau đó, PNJ cũng sẽ xem xét mời các chuyên gia độc lập có chuyên môn sâu tham gia đánh giá, tư vấn và đồng hành để tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị theo các thông lệ tốt.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung cho biết doanh nghiệp đang phối hợp với các đơn vị tư vấn chuyên môn, đồng thời tự rà soát lại toàn bộ các quy trình vận hành của P-Lab nhằm bảo đảm tính chặt chẽ trong hoạt động.

“Chúng tôi khẳng định các sản phẩm kim cương do PNJ phân phối vẫn được kiểm định theo đúng quy định và quy trình tiêu chuẩn. Hoạt động kinh doanh cũng như các chính sách hậu mãi vẫn diễn ra bình thường. PNJ luôn kiên định với các nguyên tắc minh bạch, tuân thủ pháp luật và bảo đảm quyền lợi chính đáng của khách hàng, đối tác, cổ đông và nhà đầu tư”, bà Dung nói.