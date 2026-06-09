Cổ đông nước ngoài đang nắm bao nhiêu vốn tại Vietcombank, VietinBank, BIDV?

30% là tỷ lệ nắm giữ vốn tối đa của các cổ đông nước ngoài tại 3 ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vừa thông tin về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại 3 ngân hàng thuộc nhóm Big4 gồm BIDV, VietinBank và Vietcombank tính đến 9/6/2026.

Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG), nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu hơn 1,93 tỷ cổ phiếu, tương ứng 24,94% vốn điều lệ. Mức sở hữu tối đa của khối ngoại tại CTG là hơn 2,33 tỷ cổ phiếu cổ phiếu, tương ứng room ngoại 30%.

Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID), nhà đầu tư nước ngoài hiện nắm hơn 1,27 tỷ cổ phiếu, tương đương 17,58% vốn điều lệ. Số cổ phần tối đa mà khối ngoại được phép sở hữu là 2,18 tỷ cổ phiếu, tương ứng room ngoại 30%.

Trong khi đó, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB), khối ngoại hiện nắm giữ hơn 1,69 cổ phiếu, tương ứng 20,28% vốn điều lệ. Số lượng cổ phiếu tối đa mà nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu là hơn 2,5 tỷ cổ phiếu, tương ứng room ngoại 30%.

Về diễn biến giá cổ phiếu, kết thúc phiên giao dịch ngày 9/6, cổ phiếu của các ngân hàng trong nhóm Big4 đều tăng. Cụ thể, cổ phiếu BID tăng 0,37%, đóng cửa ở mức 41.150 đồng/cổ phiếu; CTG tăng 0,45% lên 33.400 đồng/cổ phiếu; VCB tăng 0,33%, chốt phiên tại 61.500 đồng/cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, Vietcombank tiếp tục giữ vị trí quán quân trên đường đua lợi nhuận trong ngành ngân hàng (trừ Agribank do chưa công bố). Cụ thể, nhà băng báo lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 11.802 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận của Vietcombank đến chủ yếu từ các mảng hoạt động kinh doanh chính. Thu nhập lãi thuần ngân hàng tăng 29%, cho vay tăng trưởng 5%. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ ghi nhận tăng trưởng hơn 17%, thuần từ hoạt động kinh doanh khác cũng tăng 29%.

Năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận tăng 5% so với năm trước đó. Năm 2025, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Vietcombank đạt 44.020 tỷ đồng.

Xếp ở vị trí á quân về lợi nhuận là VietinBank với lợi nhuận trước thuế đạt 11.139 tỷ đồng, tăng 63% so với quý I/2025.

Kỳ này, thu nhập lãi thuần của VietinBank tăng 25%, hoạt động dịch vụ tăng 15%, kinh doanh ngoại hối tăng 19%, lãi thuần từ hoạt động khác tăng 13%.

Trong khi đó, BIDV xếp ở vị trí thứ 5 (sau MB, Techcombank) trên đường đua lợi nhuận với hơn 8.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 16% so với cùng kỳ.

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