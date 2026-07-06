Chủ tịch lên tiếng trấn an, cổ phiếu PNJ tiếp tục 'lau sàn', gần 13,7 triệu ùn ứ chờ bán

Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung đã lên tiếng về vụ việc buôn lậu kim cương của Giám đốc Đặng Ngọc Thảo nhưng cổ phiếu PNJ vẫn tiếp tục nằm sàn trong phiên đầu tuần.

Sáng đầu tuần ngày 6/7, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tiếp tục bị bán tháo ngay những giây đầu tiên mở phiên ATC.

Lập tức, cổ phiếu vàng bạc đá quý này đã "lau sàn" về mức 54.600 đồng/cổ phiếu. Chỉ khoảng 348.000 cổ phiếu được "sang tay", cho thấy tâm lý thận trọng của bên mua. Trong khi đó, có tới gần 13,7 triệu đơn vị PNJ đang nằm chờ tại mức giá sàn để được bán.

Cổ phiếu PNJ tiếp tục "lau sàn" phiên đầu tuần ngày 6/7.

Đây là phiên giảm sàn thứ hai liên tiếp của cổ phiếu PNJ kể từ sau khi thông tin ông Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB) - công ty con của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) - bị khởi tố trong vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương được công bố.

Đáng nói, ông Thảo chính là em ruột của Thành viên HĐQT PNJ Đặng Thị Lài. Bà Lài đã gia nhập PNJ từ năm 1990, được xem là một trong những công thần đầu tiên của công ty vàng bạc đá quý.

Trước đó, trong phiên 3/7, cổ phiếu này cũng giảm hết biên độ với lượng dư bán ùn ứ gần 13 triệu đơn vị.

Phía PNJ-LAB và PNJ đã có thông tin phản hồi về sự vụ, nhấn mạnh đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân. Hai bên cho biết đang phối hợp điều tra và cam kết đảm bảo quyền lợi khách hàng.

Ngay cả Chủ tịch Hội đồng quản trị là bà Cao Thị Ngọc Dung cũng đã có tâm thư lên tiếng xin lỗi nhà đầu tư, cổ đông. Bà Dung khẳng định ngay khi ghi nhận thông tin, công ty đã chủ động kích hoạt các kịch bản ứng phó khủng hoảng, phát hành thông cáo báo chí chính thức, tiếp cận minh bạch và tuân thủ quá trình điều tra của cơ quan chức năng.

Về tình hình hoạt động, vị lãnh đạo PNJ cho biết mọi hoạt động của PNJ vẫn duy trì ổn định, Ban Điều hành tiếp tục triển khai các kế hoạch kinh doanh nhằm bám sát mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đã cam kết tại ĐHĐCĐ.

Liên quan đến mảng kinh doanh kim cương, Chủ tịch PNJ nhấn mạnh chiến lược nhiều năm qua của doanh nghiệp là hạn chế kinh doanh các sản phẩm kim cương kích thước lớn mang tính chất tích lũy, thay vào đó tập trung định hướng phát triển đa dạng các dòng hàng trang sức mang phong cách Lifestyle.

Đồng thời, bà cho biết nguồn kim cương của PNJ hiện nay đến từ nhập khẩu chính ngạch và kim cương PNJ mua lại theo cam kết với khách hàng.

Không phải kim cương nào cũng được PNJ thu đổi

Theo chính sách hiện hành thu mua kim cương từ PNJ, không phải tất cả các kim cương đều được mua lại. Cụ thể, PNJ hiện có chính sách không thu đổi lại với chủng loại kim cương rời trắng, tròn VS1, VVS1 trở lên trên 10 ly. Đây là dòng kim cương có giá trị lớn nhất với giá hàng chục tỷ đồng.

Còn với loại kim cương trắng, tròn trên 8,6 ly đến 10 ly, nếu sử dụng trong vòng 1 năm bán lại được 93% giá trị, trên 1 năm thu mua 90% giá trị.

Với các loại kim cương trắng, tròn từ 3 ly đến 8,6 ly khác được thu đổi lại với 80-95% giá trị.

Còn kim cương màu, chỉ được PNJ thu mua lại với 80% giá trị.

Với trang sức gắn kim cương, tùy chủng loại và kích thước sẽ được PNJ thu mua lại 75-80% giá trị ban đầu.