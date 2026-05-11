Hệ thống giao dịch SSI lại gặp sự cố

Hệ thống giao dịch của Chứng khoán SSI sáng 11/5/2026 tiếp tục gặp sự cố kết nối, làm gián đoạn hoạt động đăng nhập và giao dịch của nhiều nhà đầu tư trên nền tảng iBoard.

Sáng 11/5/2026, hệ thống giao dịch của Công ty CP Chứng khoán SSI (iBoard) gặp sự cố kết nối, khiến nhiều khách hàng không thể đăng nhập tài khoản để giao dịch trên cả ứng dụng (App) và website.

Nhiều nhà đầu tư phản ánh trên mạng xã hội tình trạng không thể đăng nhập được vào hệ thống gia dịch của SSI

Nhiều nhà đầu tư phản ánh trên mạng xã hội tình trạng không thể truy cập vào tài khoản giao dịch của SSI trong khung giờ giao dịch buổi sáng. Theo phản hồi từ SSI, sự cố ảnh hưởng đến nền tảng iBoard App và iBoard Web, nguyên nhân xuất phát từ lỗi kết nối đường truyền.

Sự cố diễn ra trong khoảng thời gian từ 9h05 đến 10h00, gây gián đoạn hoạt động giao dịch của một bộ phận nhà đầu tư. Sau đó, SSI cho biết hệ thống đã được khắc phục và hoạt động ổn định trở lại.

Trước đó, vào phiên chiều ngày 6/5/2026, hệ thống giao dịch của SSI cũng từng gặp sự cố khiến nhiều nhà đầu tư không thể đăng nhập tài khoản trên cả website lẫn ứng dụng di động để thực hiện giao dịch.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh nhóm cổ phiếu chứng khoán thu hút dòng tiền và thị trường ghi nhận thanh khoản ở mức cao. Việc hệ thống gặp trục trặc khiến nhiều nhà đầu tư không thể đặt lệnh mua bán, ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch trong phiên.

Kết phiên giao dịch sáng ngày 11/5/2026, VN-Index tăng nhẹ lên mức 1.915,37 điểm, tăng 6,36 điểm (tương đương 0,33%). Trong phiên, chỉ số có thời điểm chạm mốc 1.921,81 điểm. Ngược lại, HNX-Index giảm xuống 246,49 điểm, giảm 1,27 điểm (tương đương 0,51%)

​