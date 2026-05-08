Cổ đông Hóa chất Đức Giang bầu lãnh đạo thay cha con ông Đào Hữu Huyền

Cổ đông Hoá chất Đức Giang đến sớm để bầu bổ sung 3 lãnh đạo sau khi Chủ tịch Đào Hữu Huyền và hai thành viên Hội đồng quản trị bị khởi tố.

Nhiều cổ đông có mặt từ sớm để tham dự đại hội của Hoá chất Đức Giang. Ảnh: Hoàng Dung.

Sáng nay (8/5), Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường tại Hà Nội.

Hai nội dung chính được thảo luận tại đại hội là miễn nhiệm và bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 và lựa chọn công ty kiểm toán.

Tậo đoàn sẽ lấy ý kiến về việc miễn nhiệm đối với Chủ tịch Đào Hữu Huyền, Phó Chủ tịch Đào Hữu Duy Anh (con trai ông Huyền) và thành viên HĐQT Phạm Văn Hùng. Cả 3 cá nhân này đã bị khởi tố theo Quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an.

3 nhân sự mới là ai?

Trước đó, ngày 6/5 (2 ngày trước khi đại hội diễn ra), Hoá chất Đức Giang công bố biên bản họp nhóm đề cử ứng viên HĐQT.

Cụ thể, nhóm cổ đông nắm hơn 172 triệu cổ phần, tương đương 45,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Hóa chất Đức Giang đã lập biên bản đề cử 3 ứng viên bổ sung vào HĐQT, gồm: ông Đào Hữu Kha, ông Nguyễn Quốc Trung và ông Phạm Duy Tùng.

Hóa chất Đức Giang sẽ miễn nhiệm và bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT. Ảnh: Hoàng Dung.

Nhân vật được chú ý nhất là ông Đào Hữu Kha, sinh năm 1970, quê quán Hưng Yên. Trình độ chuyên môn được giới thiệu là quản trị kinh doanh.

Giai đoạn 1995-2008, ông là cán bộ phòng xuất nhập khẩu Công ty TNHH Văn Minh. Từ năm 2028 đến nay, ông là cán bộ phòng dự án của Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

Hiện tại, ông Kha nắm nắm gần 22,7 triệu cổ phiếu DGC, tương đương gần 6% vốn tại Hoá Chất Đức Giang.

Đáng chú ý, ông Kha là em trai của ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT Hoá Chất Đức Giang. Ông Kha cũng là người đại diện nhóm cổ đông lớn đứng ra ký kết các thủ tục đề cử nhân sự.

Quá trình công tác của ông Đào Hữu Kha.

Ứng viên thứ 2 là ông Nguyễn Quốc Trung, sinh năm 1971, quê quán Bắc Ninh, có chuyên môn kỹ sư điện tử. Hiện tại, ông Trung đang đảm nhiệm vị trí trưởng phòng dự án của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đồng thời là Giám đốc CTCP Công nghiệp Hóa chất Lào Cai.

Từ tháng 5/1992 - 12/2007, ông Trung là công nhân CTCP Hóa chất Đức Giang. Từ tháng 1/2008 - 12/2011, ông giữ vị trí Phó phòng cơ điện CTCP Hóa chất Đức Giang. Ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc CTCP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai từ tháng 1/2012-12/2015.

Trong thời gian từ tháng 1/2016-10/2022, ông là Trưởng phòng dự án CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang.

Ông Trung hiện nắm 60.120 cổ phần, chiếm 0,016% vốn điều lệ tại Hoá chất Đức Giang.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Quốc Trung.

Người trẻ nhất trong danh sách ứng viên là ông Phạm Duy Tùng, sinh năm 1988, quê quán Hà Nội. Ông có trình độ chuyên môn là kiến trúc sư.

Ông Tùng đang giữ chức vụ hiện tại là Giám đốc Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang - một công ty con của Hoá chất Đức Giang. Ngoài ra ông còn là Giám đốc CTCP Khách sạn Rue du Charbon.

Ông Tùng hiện sở hữu 90.958 cổ phần, tương đương 0,024% vốn điều lệ Hoá chất Đức Giang.

Quá trình công tác của ông Phạm Duy Tùng.

Lợi nhuận về đáy sau 19 quý

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Hoá chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần giảm 24% so với cùng kỳ, về 2.125 tỷ đồng. Biên lợi nhuận giảm từ 35% cùng kỳ về còn 23%, thấp nhất kể từ quý IV/2020.

Sau khi trừ đi các chi phí, công ty báo lãi sau thuế còn 430 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ, đây là mức lợi nhuận thấp nhất kể từ quý III/2021.

Kết quả kinh doanh kém sắc của Hoá chất Đức Giang do doanh thu thu hẹp 24%, trong khi chi phí nguyên vật liệu đầu vào như lưu huỳnh (giá tăng gấp 3 lần so với quý I/2025), điện, than cốc, amoniac... tăng mạnh.

Bên cạnh đó, quý I/2026 do Khai trường 25 tạm dừng hoạt động phục vụ công tác điều tra nên công ty cũng sử dụng toàn bộ quặng nhập khẩu và mua ngoài dẫn tới giá vốn mặt hàng phốt pho vàng cao hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) thông báo thay đổi thành phần các bộ chỉ số. Đối với chỉ số VN30, cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang bị loại do cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát.

Trước đó, vào ngày 6/5, HOSE ra quyết định chuyển DGC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 13/5 do chậm nộp BCTC kiểm toán 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.