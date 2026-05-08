Cổ đông Hóa chất Đức Giang bầu lãnh đạo thay cha con ông Đào Hữu Huyền

Hoàng Dung
Cổ đông Hoá chất Đức Giang đến sớm để bầu bổ sung 3 lãnh đạo sau khi Chủ tịch Đào Hữu Huyền và hai thành viên Hội đồng quản trị bị khởi tố.

Nhiều cổ đông có mặt từ sớm để tham dự đại hội của Hoá chất Đức Giang. Ảnh: Hoàng Dung.

Sáng nay (8/5), Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường tại Hà Nội.

Hai nội dung chính được thảo luận tại đại hội là miễn nhiệm và bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 và lựa chọn công ty kiểm toán.

Tậo đoàn sẽ lấy ý kiến về việc miễn nhiệm đối với Chủ tịch Đào Hữu Huyền, Phó Chủ tịch Đào Hữu Duy Anh (con trai ông Huyền) và thành viên HĐQT Phạm Văn Hùng. Cả 3 cá nhân này đã bị khởi tố theo Quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an.

3 nhân sự mới là ai?

Trước đó, ngày 6/5 (2 ngày trước khi đại hội diễn ra), Hoá chất Đức Giang công bố biên bản họp nhóm đề cử ứng viên HĐQT.

Cụ thể, nhóm cổ đông nắm hơn 172 triệu cổ phần, tương đương 45,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Hóa chất Đức Giang đã lập biên bản đề cử 3 ứng viên bổ sung vào HĐQT, gồm: ông Đào Hữu Kha, ông Nguyễn Quốc Trung và ông Phạm Duy Tùng.

Hóa chất Đức Giang sẽ miễn nhiệm và bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT. Ảnh: Hoàng Dung.

Nhân vật được chú ý nhất là ông Đào Hữu Kha, sinh năm 1970, quê quán Hưng Yên. Trình độ chuyên môn được giới thiệu là quản trị kinh doanh.

Giai đoạn 1995-2008, ông là cán bộ phòng xuất nhập khẩu Công ty TNHH Văn Minh. Từ năm 2028 đến nay, ông là cán bộ phòng dự án của Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

Hiện tại, ông Kha nắm nắm gần 22,7 triệu cổ phiếu DGC, tương đương gần 6% vốn tại Hoá Chất Đức Giang.

Đáng chú ý, ông Kha là em trai của ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT Hoá Chất Đức Giang. Ông Kha cũng là người đại diện nhóm cổ đông lớn đứng ra ký kết các thủ tục đề cử nhân sự.

Quá trình công tác của ông Đào Hữu Kha.

Ứng viên thứ 2 là ông Nguyễn Quốc Trung, sinh năm 1971, quê quán Bắc Ninh, có chuyên môn kỹ sư điện tử. Hiện tại, ông Trung đang đảm nhiệm vị trí trưởng phòng dự án của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đồng thời là Giám đốc CTCP Công nghiệp Hóa chất Lào Cai.

Từ tháng 5/1992 - 12/2007, ông Trung là công nhân CTCP Hóa chất Đức Giang. Từ tháng 1/2008 - 12/2011, ông giữ vị trí Phó phòng cơ điện CTCP Hóa chất Đức Giang. Ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc CTCP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai từ tháng 1/2012-12/2015.

Trong thời gian từ tháng 1/2016-10/2022, ông là Trưởng phòng dự án CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang.

Ông Trung hiện nắm 60.120 cổ phần, chiếm 0,016% vốn điều lệ tại Hoá chất Đức Giang.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Quốc Trung.

Người trẻ nhất trong danh sách ứng viên là ông Phạm Duy Tùng, sinh năm 1988, quê quán Hà Nội. Ông có trình độ chuyên môn là kiến trúc sư.

Ông Tùng đang giữ chức vụ hiện tại là Giám đốc Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang - một công ty con của Hoá chất Đức Giang. Ngoài ra ông còn là Giám đốc CTCP Khách sạn Rue du Charbon.

Ông Tùng hiện sở hữu 90.958 cổ phần, tương đương 0,024% vốn điều lệ Hoá chất Đức Giang.

Quá trình công tác của ông Phạm Duy Tùng.

Lợi nhuận về đáy sau 19 quý

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Hoá chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần giảm 24% so với cùng kỳ, về 2.125 tỷ đồng. Biên lợi nhuận giảm từ 35% cùng kỳ về còn 23%, thấp nhất kể từ quý IV/2020.

Sau khi trừ đi các chi phí, công ty báo lãi sau thuế còn 430 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ, đây là mức lợi nhuận thấp nhất kể từ quý III/2021.

Kết quả kinh doanh kém sắc của Hoá chất Đức Giang do doanh thu thu hẹp 24%, trong khi chi phí nguyên vật liệu đầu vào như lưu huỳnh (giá tăng gấp 3 lần so với quý I/2025), điện, than cốc, amoniac... tăng mạnh.

Bên cạnh đó, quý I/2026 do Khai trường 25 tạm dừng hoạt động phục vụ công tác điều tra nên công ty cũng sử dụng toàn bộ quặng nhập khẩu và mua ngoài dẫn tới giá vốn mặt hàng phốt pho vàng cao hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) thông báo thay đổi thành phần các bộ chỉ số. Đối với chỉ số VN30, cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang bị loại do cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát.

Trước đó, vào ngày 6/5, HOSE ra quyết định chuyển DGC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 13/5 do chậm nộp BCTC kiểm toán 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Moody’s nâng triển vọng xếp hạng của Agribank lên tích cực

Ngày 5/5, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Ratings công bố điều chỉnh triển vọng xếp hạng của Agribank từ “Ổn định” lên “Tích cực”, đồng thời giữ nguyên xếp hạng tiền gửi dài hạn của Agribank ở mức Ba2 và Đánh giá tín nhiệm cơ sở (BCA) ở mức b1.

Masterise Homes ra mắt ấn phẩm chuyên đề về bất động sản và phong cách sống hàng hiệu

Tiếp nối hành trình từ định chuẩn sản phẩm đến định chuẩn chất lượng sống, Masterise Homes giới thiệu Branded Living Magazine, ấn phẩm truyền cảm hứng về chuẩn sống hàng hiệu đầu tiên của ngành bất động sản Việt Nam, nơi chuẩn sống hàng hiệu được chắt lọc và kể lại qua kiến trúc, dịch vụ, cộng đồng và trải nghiệm sống mang bản sắc riêng của cư dân.

Debt Collection: Giải pháp nâng hiệu quả thu hồi nợ, tối ưu dòng tiền

Trong bối cảnh áp lực kiểm soát chất lượng tín dụng gia tăng, bài toán thu hồi nợ ảnh hưởng trực tiếp đến thanh khoản, hiệu quả sử dụng vốn và sức khỏe tài chính của tổ chức tín dụng. Đây cũng là lý do nhiều ngân hàng đang chuyển sang sử dụng các giải pháp quản trị nợ như Debt Collection.

Từ giải pháp tài chính đến hành trình hơn 15 năm FE CREDIT đồng hành cùng cộng đồng

Trong hơn 15 năm qua, FE CREDIT kiên trì triển khai các hoạt động cộng đồng theo định hướng dài hạn, gắn với nhu cầu thực tế. Không chỉ cung cấp giải pháp tài chính, doanh nghiệp còn hướng đến trở thành một phần trong đời sống của khách hàng, từ hỗ trợ sinh kế đến tiếp sức học tập, góp phần đồng hành cùng người lao động trên hành trình phát triển bền vững.

SHB tặng gói cứu hộ giao thông toàn quốc VETC cho khách hàng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa giới thiệu chương trình khuyến mại “Kết nối SHB – An tâm vạn dặm”, mang đến giá trị thiết thực cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng số gắn với hệ sinh thái giao thông thông minh.

TPBank được IFC vinh danh, vươn tầm chuẩn mực toàn cầu về tài chính bình đẳng giới

Giữa mạng lưới hàng trăm định chế tài chính toàn cầu, TPBank trở thành ngân hàng duy nhất được IFC trao giải “Ngân hàng xuất sắc trong tài chính hỗ trợ bình đẳng giới 2026”, qua đó khẳng định vị thế của một ngân hàng Việt Nam trong dòng chảy tài chính thương mại quốc tế – nơi các tiêu chuẩn về phát triển bền vững và tài chính toàn diện ngày càng trở thành thước đo cạnh tranh cốt lõi.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh

Giá vàng miếng SJC sáng 6/5 niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 167,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 5/5.

Đồ Sơn đón 300.000 lượt khách dịp lễ, các tổ hợp du lịch tích hợp gia tăng sức hút

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 chứng kiến sự sôi động của du lịch Hải Phòng với khoảng 532.000 lượt khách, riêng Đồ Sơn đạt 300.000 lượt. Trong đó, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng thu hút tới 274.000 lượt khách, trở thành tâm điểm hút khách và cho thấy sức bật mạnh mẽ của mô hình du lịch tích hợp quy mô lớn.