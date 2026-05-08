Giá vàng SJC hôm nay 167,5 triệu đồng/lượng

Tiến Dũng
Giá vàng miếng SJC sáng 8/5 niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 167,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay đi ngang.
Sáng 8/5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 164,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 167,5 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm 7/5.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 164 - 167 triệu đồng/lượng (đi ngang so với sáng 7/5).

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với ngày 7/5.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 8/5 giao dịch ở mức 4.728 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.368 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 150,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 700 nghìn đồng/lượng so với hôm qua (7/5).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 17,9 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, kim loại quý đang chịu tác động trực tiếp từ làn sóng xung đột mới giữa Mỹ và Iran, vốn đang dập tắt hy vọng về một thỏa thuận hòa bình sớm và làm bùng phát trở lại nỗi lo ngại về lạm phát toàn cầu.

Diễn biến thực địa tại vùng Vịnh tiếp tục leo thang khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận các lực lượng nước này đã đánh chặn thành công loạt vụ tập kích từ phía Iran. Đồng thời, Washington cũng tung ra các đòn tấn công phòng vệ trong bối cảnh các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

Dù khẳng định không tìm cách đẩy xung đột đi xa hơn, song những va chạm quân sự trực tiếp này đã tạo ra rào cản lớn cho tiến trình đàm phán. Hiện tại, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang nín thở chờ đợi phản hồi từ Tehran đối với đề xuất tái thông quan eo biển Hormuz và chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 10 tuần qua. Các nguồn tin ngoại giao cho biết, phản hồi của Iran dự kiến sẽ được gửi thông qua trung gian Pakistan trong vòng 48 giờ tới.

Mặc dù ghi nhận những nhịp hồi phục gần đây, giá vàng hiện vẫn sụt giảm hơn 10% kể từ khi xung đột bùng nổ. Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa trên thực tế đã kích hoạt một đợt tăng giá năng lượng lịch sử, thổi bùng bóng ma lạm phát và củng cố kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ buộc phải tăng lãi suất để kiểm soát tình hình. Chính áp lực từ chính sách tiền tệ thắt chặt này đã kìm hãm sức bứt phá của vàng, ngay cả khi rủi ro địa chính trị đang ở mức báo động.

Giá Bitcoin giảm 1,8%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (8/5) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 79.746 USD/BTC, ghi nhận mức điều chỉnh 1,8% trong 24 giờ qua. Nhịp giảm này xuất hiện sau chuỗi ngày tăng nóng. Dòng tiền đang có sự phân hóa rõ rệt: trong khi các nhà đầu tư cá nhân thận trọng chốt lời để quan sát phản hồi từ Tehran, thì các định chế tài chính lại bắt đầu đánh giá lại rủi ro lạm phát sau báo cáo mới nhất của Fed Chicago.

So với mức giá của 7 ngày trước (76.567 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới vẫn duy trì mức tăng trưởng thực tế 4,2%. Bất chấp nhịp điều chỉnh ngắn hạn, Bitcoin vẫn được giới chuyên gia đánh giá là "người dẫn dắt" xu hướng tài chính hậu chiến sự.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức bứt phá 11,3% so với mức ghi nhận một tháng trước (71.675 USD/BTC). Dù biên độ tăng có phần hẹp lại so với các kỳ báo cáo trước, con số này vẫn khẳng định khả năng thiết lập mặt bằng giá mới của Bitcoin trong bối cảnh vĩ mô biến động cực đoan.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 198 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.597 tỷ USD chiếm 50,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 8 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.

Moody’s nâng triển vọng xếp hạng của Agribank lên tích cực

Ngày 5/5, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Ratings công bố điều chỉnh triển vọng xếp hạng của Agribank từ “Ổn định” lên “Tích cực”, đồng thời giữ nguyên xếp hạng tiền gửi dài hạn của Agribank ở mức Ba2 và Đánh giá tín nhiệm cơ sở (BCA) ở mức b1.

