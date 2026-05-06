Vị trí 12 khu đất hơn 5.000 ha đề xuất đối ứng tại Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Lệ Chi

Liên danh Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát đề xuất đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo hình thức PPP (hợp đồng BT), kèm phương án thanh toán bằng quỹ đất hơn 5.000 ha để bù chênh lệch vốn đầu tư khoảng 293.000 tỷ đồng.

Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát vừa có văn bản đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư dự án xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Đáng chú ý, liên danh nhà đầu tư đề xuất hoán đổi 12 khu đất có tổng diện tích hơn 5.073 ha. Trong đó, quỹ đất đối ứng tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án hơn 2.800 ha.

Khu đất phát triển đô thị số 1 nằm tại xã Mê Linh và xã Thiên Lộc, quy mô khu đất rộng 520 ha.
Khu đất phát triển đô thị số 2 tại xã Vĩnh Thanh và xã Đông Anh rộng 142 ha.
Khu đất phát triển đô thị số 3 tại phường Bồ Đề rộng 18ha.
Khu đất phát triển đô thị số 4 tại xã Bát Tràng rộng 165 ha.
Khu đất phát triển đô thị số 5 cũng tại xã Bát Tràng rộng 439 ha
Khu đất phát triển đô thị số 6 tại phường Thượng Cát rộng 68 ha.
Khu đất phát triển đô thị số 7 tại phường Hồng Hà quy mô 512 ha.
Khu đất phát triển đô thị số 8 tại phường Lĩnh Nam rộng 197 ha.
Khu đất phát triển đô thị số 9 cũng tại phường Lĩnh Nam quy mô 183 ha.
Khu đất phát triển đô thị số 10 tại xã Thanh Trì và xã Nam Phù rộng 330 ha.
Khu đất phát triển đô thị số 11 tại xã Nam Phù và xã Hồng Vân rộng 233 ha.
Giá trị quỹ đất thanh toán sơ bộ dự kiến 420.950 tỷ đồng nhưng tổng mức đầu tư dự án khoảng 714.256 tỷ đồng (tương đương mức chênh lệch hơn 293.300 tỷ đồng). Do đó, liên danh nhà đầu tư đề xuất bổ sung quỹ đất đối ứng nằm ngoài phạm vi phân khu sông Hồng khoảng 2.265 ha thuộc các xã Ô Diên, Liên Minh và Đan Phượng.

