Vị trí 12 khu đất hơn 5.000 ha đề xuất đối ứng tại Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Trước chỉ đạo của Chính phủ và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong bối cảnh lãi suất có xu hướng gia tăng trở lại, các ngân hàng được yêu cầu ổn định mặt bằng lãi suất huy động và cho vay, đồng thời vẫn phải đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn hệ thống. Điều này đang dẫn tới việc nhiều nhà băng chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo hướng thận trọng hơn, ưu tiên cân bằng giữa tăng trưởng và chất lượng tài sản.