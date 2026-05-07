close Đăng nhập

Nóng: Thêm 1 công ty vượt qua vòng 1 cấp phép sàn tài sản mã hóa

Hoàng Anh
Hoàng Anh

CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX, tiền thân là LPEX) và CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) chính thức vượt qua vòng 1 cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX) cho biết đã vượt qua vòng đánh giá đầu tiên trong quy trình xin cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa của Bộ Tài chính. Theo công ty, đây là bước tiến đầu tiên trong lộ trình tham gia thị trường tài sản số theo định hướng minh bạch, an toàn và tuân thủ pháp lý.

SCEX tiền thân là CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX), thành lập vào ngày 30/9/2025, do ông Nguyễn Duy Phong làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 6,8 tỷ đồng, trong đó ông Dương Văn Quyết nắm 40% vốn. 2 cá nhân là Nguyễn Thị Bích Ngọc và Vũ Phát Đạt, mỗi người nắm 30% vốn.

Đến ngày 11/2/2026, công ty điều chỉnh vốn điều lệ lên 360 tỷ đồng, tức gấp 53 lần chỉ sau hơn 4 tháng thành lập.

co-dong.png

Ngày 28/4/2026, công ty đổi tên thành CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX). Theo SCEX, việc thay đổi thương hiệu nằm trong chiến lược tái định vị toàn diện, hướng tới xây dựng nền tảng giao dịch tài sản số chuyên nghiệp và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Song song đó, SCEX cũng tăng vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính và chuẩn bị cho lộ trình tham gia thị trường tài sản số chính thức tại Việt Nam.

Trong chiến lược phát triển mới, SCEX cho biết đang đầu tư vào hạ tầng công nghệ, hệ thống bảo mật, quản trị rủi ro và các giải pháp kiểm soát tuân thủ, bên cạnh tập trung phát triển đội ngũ nhân sự trong các lĩnh vực blockchain, an ninh thông tin và kiểm soát vận hành nhằm hoàn thiện hệ sinh thái giao dịch.

Ở góc độ sản phẩm, công ty cho biết triết lý phát triển của nền tảng giao dịch là đưa các công nghệ tài chính hiện đại trở nên dễ tiếp cận hơn với người dùng Việt Nam.

TCEX vượt qua vòng 1

Trước đó, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) cũng cho biết đã vượt qua vòng loại này. Theo nội dung công văn, hồ sơ của TCEX đã đáp ứng đầy đủ, hợp lệ các tài liệu ban đầu theo quy định tại Nghị quyết 05/2025/NQ-CP và được Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vòng 2, bổ sung các điều kiện quan trọng liên quan đến năng lực tài chính, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ và tiêu chuẩn an toàn hệ thống thông tin để đủ điều kiện được cấp phép chính thức.

TCEX được thành lập vào ngày 5/5/2025 với vốn điều lệ ban đầu 3 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) nắm 89% vốn, TCBS sở hữu 9,9% vốn và CTCP Quản lý quỹ Kỹ Thương (Techcom Capital) nắm 1,1% vốn.

Đến tháng 8/2025, TCEX đã tăng mạnh vốn điều lệ lên 101 tỷ đồng.

Hiện tại, người đại diện theo pháp luật của công ty là bà Đoàn Mai Hạnh, chức vụ Tổng Giám đốc.

121.png

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 ông Nguyễn Xuân Minh cho biết TCBS hiện nằm trong nhóm doanh nghiệp được lựa chọn để tiếp tục rà soát phục vụ quá trình cấp phép. Theo ông, do đây là lĩnh vực mới, cơ quan quản lý cần thêm thời gian hoàn thiện cơ chế, song doanh nghiệp kỳ vọng có thể nhận được giấy phép trong năm nay.

Chia sẻ thêm về định hướng phát triển, ông Minh cho rằng sàn giao dịch chỉ là một phần trong hệ sinh thái tài sản mã hóa mà TCBS hướng tới. Trọng tâm của doanh nghiệp là xây dựng chuỗi giá trị toàn diện, trong đó giao dịch chỉ là một mắt xích.

Cụ thể, TCBS định hướng phát triển mảng tư vấn phát hành tài sản mã hóa (tokenization), chuyển đổi các tài sản thực (Real World Assets – RWA) thành token để có thể giao dịch trên nền tảng số. Bên cạnh đó, mảng lưu ký tài sản số (custody) cũng được xác định là trụ cột quan trọng, đặc biệt trong việc đảm bảo an toàn tài sản và tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, với lợi thế là công ty con của ngân hàng, TCBS có nền tảng để phát triển hệ thống lưu ký với tiêu chuẩn cao, tương tự cách thức quản lý tài sản trong lĩnh vực ngân hàng truyền thống. Tuy nhiên, ngoài yếu tố công nghệ, doanh nghiệp cũng cần xây dựng quy trình kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản mã hóa của khách hàng trước khi mở rộng sang vận hành thị trường giao dịch.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom #SCEX #LPEX #CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom #TCEX #tài sản mã hóa

Đừng bỏ lỡ

Kinh tế số

Moody’s nâng triển vọng xếp hạng của Agribank lên tích cực

Moody’s nâng triển vọng xếp hạng của Agribank lên tích cực

Ngày 5/5, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Ratings công bố điều chỉnh triển vọng xếp hạng của Agribank từ “Ổn định” lên “Tích cực”, đồng thời giữ nguyên xếp hạng tiền gửi dài hạn của Agribank ở mức Ba2 và Đánh giá tín nhiệm cơ sở (BCA) ở mức b1.

Masterise Homes ra mắt ấn phẩm chuyên đề về bất động sản và phong cách sống hàng hiệu

Masterise Homes ra mắt ấn phẩm chuyên đề về bất động sản và phong cách sống hàng hiệu

Tiếp nối hành trình từ định chuẩn sản phẩm đến định chuẩn chất lượng sống, Masterise Homes giới thiệu Branded Living Magazine, ấn phẩm truyền cảm hứng về chuẩn sống hàng hiệu đầu tiên của ngành bất động sản Việt Nam, nơi chuẩn sống hàng hiệu được chắt lọc và kể lại qua kiến trúc, dịch vụ, cộng đồng và trải nghiệm sống mang bản sắc riêng của cư dân.

Debt Collection: Giải pháp nâng hiệu quả thu hồi nợ, tối ưu dòng tiền

Debt Collection: Giải pháp nâng hiệu quả thu hồi nợ, tối ưu dòng tiền

Trong bối cảnh áp lực kiểm soát chất lượng tín dụng gia tăng, bài toán thu hồi nợ ảnh hưởng trực tiếp đến thanh khoản, hiệu quả sử dụng vốn và sức khỏe tài chính của tổ chức tín dụng. Đây cũng là lý do nhiều ngân hàng đang chuyển sang sử dụng các giải pháp quản trị nợ như Debt Collection.

Từ giải pháp tài chính đến hành trình hơn 15 năm FE CREDIT đồng hành cùng cộng đồng

Từ giải pháp tài chính đến hành trình hơn 15 năm FE CREDIT đồng hành cùng cộng đồng

Trong hơn 15 năm qua, FE CREDIT kiên trì triển khai các hoạt động cộng đồng theo định hướng dài hạn, gắn với nhu cầu thực tế. Không chỉ cung cấp giải pháp tài chính, doanh nghiệp còn hướng đến trở thành một phần trong đời sống của khách hàng, từ hỗ trợ sinh kế đến tiếp sức học tập, góp phần đồng hành cùng người lao động trên hành trình phát triển bền vững.

SHB tặng gói cứu hộ giao thông toàn quốc VETC cho khách hàng

SHB tặng gói cứu hộ giao thông toàn quốc VETC cho khách hàng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa giới thiệu chương trình khuyến mại “Kết nối SHB – An tâm vạn dặm”, mang đến giá trị thiết thực cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng số gắn với hệ sinh thái giao thông thông minh.

TPBank được IFC vinh danh, vươn tầm chuẩn mực toàn cầu về tài chính bình đẳng giới

TPBank được IFC vinh danh, vươn tầm chuẩn mực toàn cầu về tài chính bình đẳng giới

Giữa mạng lưới hàng trăm định chế tài chính toàn cầu, TPBank trở thành ngân hàng duy nhất được IFC trao giải “Ngân hàng xuất sắc trong tài chính hỗ trợ bình đẳng giới 2026”, qua đó khẳng định vị thế của một ngân hàng Việt Nam trong dòng chảy tài chính thương mại quốc tế – nơi các tiêu chuẩn về phát triển bền vững và tài chính toàn diện ngày càng trở thành thước đo cạnh tranh cốt lõi.

Giá vàng hôm nay đồng loạt tăng mạnh.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh

Giá vàng miếng SJC sáng 6/5 niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 167,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 5/5.

Đồ Sơn đón 300.000 lượt khách dịp lễ, các tổ hợp du lịch tích hợp gia tăng sức hút

Đồ Sơn đón 300.000 lượt khách dịp lễ, các tổ hợp du lịch tích hợp gia tăng sức hút

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 chứng kiến sự sôi động của du lịch Hải Phòng với khoảng 532.000 lượt khách, riêng Đồ Sơn đạt 300.000 lượt. Trong đó, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng thu hút tới 274.000 lượt khách, trở thành tâm điểm hút khách và cho thấy sức bật mạnh mẽ của mô hình du lịch tích hợp quy mô lớn.

Doanh thu quý 1 của Vinamilk tăng 24,6% so với cùng kỳ

Doanh thu quý 1 của Vinamilk tăng 24,6% so với cùng kỳ

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại sau khi tái định vị thương hiệu, cấu trúc lại hệ thống phân phối và các sản phẩm mới tiên phong xu hướng tiêu dùng. Trong khi đó, doanh thu từ thị trường nước ngoài, xuất khẩu vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động khu vực Trung Đông.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh

Giá vàng miếng SJC sáng 5/5 niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 165 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 4/5.

PGS.TS.KTS. Hoàng Mạnh Nguyên - Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị xanh.

Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ đưa miền đất di sản thành vành đai đô thị mới của Hà Nội

Vinhomes Global Gate Hạ Long đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một công trình bất động sản đơn thuần để trở thành một hình mẫu định hình chuẩn sống mới – xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn. Đó là nhận định của PGS.TS.KTS. Hoàng Mạnh Nguyên, Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị xanh khi nói về siêu đô thị biển gắn với vịnh Hạ Long với quy mô hơn 6.200ha.