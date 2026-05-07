Nóng: Thêm 1 công ty vượt qua vòng 1 cấp phép sàn tài sản mã hóa

CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX, tiền thân là LPEX) và CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) chính thức vượt qua vòng 1 cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa.

CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX) cho biết đã vượt qua vòng đánh giá đầu tiên trong quy trình xin cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa của Bộ Tài chính. Theo công ty, đây là bước tiến đầu tiên trong lộ trình tham gia thị trường tài sản số theo định hướng minh bạch, an toàn và tuân thủ pháp lý.

SCEX tiền thân là CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX), thành lập vào ngày 30/9/2025, do ông Nguyễn Duy Phong làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 6,8 tỷ đồng, trong đó ông Dương Văn Quyết nắm 40% vốn. 2 cá nhân là Nguyễn Thị Bích Ngọc và Vũ Phát Đạt, mỗi người nắm 30% vốn.

Đến ngày 11/2/2026, công ty điều chỉnh vốn điều lệ lên 360 tỷ đồng, tức gấp 53 lần chỉ sau hơn 4 tháng thành lập.

Ngày 28/4/2026, công ty đổi tên thành CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX). Theo SCEX, việc thay đổi thương hiệu nằm trong chiến lược tái định vị toàn diện, hướng tới xây dựng nền tảng giao dịch tài sản số chuyên nghiệp và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Song song đó, SCEX cũng tăng vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính và chuẩn bị cho lộ trình tham gia thị trường tài sản số chính thức tại Việt Nam.

Trong chiến lược phát triển mới, SCEX cho biết đang đầu tư vào hạ tầng công nghệ, hệ thống bảo mật, quản trị rủi ro và các giải pháp kiểm soát tuân thủ, bên cạnh tập trung phát triển đội ngũ nhân sự trong các lĩnh vực blockchain, an ninh thông tin và kiểm soát vận hành nhằm hoàn thiện hệ sinh thái giao dịch.

Ở góc độ sản phẩm, công ty cho biết triết lý phát triển của nền tảng giao dịch là đưa các công nghệ tài chính hiện đại trở nên dễ tiếp cận hơn với người dùng Việt Nam.

TCEX vượt qua vòng 1

Trước đó, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) cũng cho biết đã vượt qua vòng loại này. Theo nội dung công văn, hồ sơ của TCEX đã đáp ứng đầy đủ, hợp lệ các tài liệu ban đầu theo quy định tại Nghị quyết 05/2025/NQ-CP và được Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vòng 2, bổ sung các điều kiện quan trọng liên quan đến năng lực tài chính, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ và tiêu chuẩn an toàn hệ thống thông tin để đủ điều kiện được cấp phép chính thức.

TCEX được thành lập vào ngày 5/5/2025 với vốn điều lệ ban đầu 3 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) nắm 89% vốn, TCBS sở hữu 9,9% vốn và CTCP Quản lý quỹ Kỹ Thương (Techcom Capital) nắm 1,1% vốn.

Đến tháng 8/2025, TCEX đã tăng mạnh vốn điều lệ lên 101 tỷ đồng.

Hiện tại, người đại diện theo pháp luật của công ty là bà Đoàn Mai Hạnh, chức vụ Tổng Giám đốc.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 ông Nguyễn Xuân Minh cho biết TCBS hiện nằm trong nhóm doanh nghiệp được lựa chọn để tiếp tục rà soát phục vụ quá trình cấp phép. Theo ông, do đây là lĩnh vực mới, cơ quan quản lý cần thêm thời gian hoàn thiện cơ chế, song doanh nghiệp kỳ vọng có thể nhận được giấy phép trong năm nay.

Chia sẻ thêm về định hướng phát triển, ông Minh cho rằng sàn giao dịch chỉ là một phần trong hệ sinh thái tài sản mã hóa mà TCBS hướng tới. Trọng tâm của doanh nghiệp là xây dựng chuỗi giá trị toàn diện, trong đó giao dịch chỉ là một mắt xích.

Cụ thể, TCBS định hướng phát triển mảng tư vấn phát hành tài sản mã hóa (tokenization), chuyển đổi các tài sản thực (Real World Assets – RWA) thành token để có thể giao dịch trên nền tảng số. Bên cạnh đó, mảng lưu ký tài sản số (custody) cũng được xác định là trụ cột quan trọng, đặc biệt trong việc đảm bảo an toàn tài sản và tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, với lợi thế là công ty con của ngân hàng, TCBS có nền tảng để phát triển hệ thống lưu ký với tiêu chuẩn cao, tương tự cách thức quản lý tài sản trong lĩnh vực ngân hàng truyền thống. Tuy nhiên, ngoài yếu tố công nghệ, doanh nghiệp cũng cần xây dựng quy trình kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản mã hóa của khách hàng trước khi mở rộng sang vận hành thị trường giao dịch.