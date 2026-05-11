Dự án Trục đại lộ sông Hồng 737.000 tỷ đồng: Hà Nội trình HĐND xem xét đầu tư

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vừa được UBND TP Hà Nội trình HĐND thành phố xem xét chủ trương đầu tư với tổng vốn dự kiến gần 737.000 tỷ đồng, do liên danh Đại Quang Minh, THACO và Hòa Phát đề xuất thực hiện theo phương thức PPP.

3 xã phường bị "loại" khỏi phạm vi dự án

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND Thành phố xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dự án được đề xuất triển khai theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao, thanh toán bằng quỹ đất.

Theo tờ trình, dự án do liên danh 3 nhà đầu tư đề xuất, gồm Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đô thị trung tâm Thủ đô.

Dự án được thực hiện trên địa bàn 16 xã, phường gồm Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Phương án mới này cho thấy phạm vi dự án được điều chỉnh so với đề xuất trước. Thay vì trải rộng trên địa bàn 19 xã, phường, dự án nay được đề xuất triển khai tại 16 xã. Ba phường không còn nằm trong phạm vi dự án là Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng và Hoàng Mai.

Quy mô sử dụng đất của dự án khoảng 11.418 ha. Các cấu phần chính gồm trục đại lộ cảnh quan, công viên cảnh quan - vui chơi giải trí, các khu đất phát triển đô thị, đất mặt nước, đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án gần 737.000 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038.

Trong đó, giai đoạn từ 2026 - 2030, Hà Nội dự kiến ưu tiên tập trung hoàn thành các công trình, hạ tầng chính của dự án, gồm trục đại lộ cảnh quan hai bên sông, kè và chỉnh trị lòng sông - bờ sông hai bên sông, Công viên công cộng phường Phú Thượng, công viên tại bãi sông phường Hồng Hà, khu vực “phòng khách đô thị”, khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam, khu đô thị định cư tại phường Long Biên và các dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Giai đoạn 2030 - 2038, thành phố dự kiến hoàn thành các dự án thành phần còn lại.

Điểm mới của dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là chưa triển khai tuyến metro



Theo phương án trình, dự án được chia thành 5 nhóm loại hình dự án. Nhóm thứ nhất là các dự án đầu tư tuyến giao thông, gồm Trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng dài khoảng 45,3 km và Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng dài khoảng 35 km.

Nhóm thứ hai là các dự án đầu tư công viên, gồm nhiều cụm công viên tại các bãi sông Tráng Việt, Tàm Xá, Ngọc Thụy, Long Biên - Cự Khối, Xuân Quan - Phụng Công, Ô Diên, Liên Mạc - Thượng Cát - Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam và các khu vực thuộc Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân. Trong đó, Công viên công cộng phường Phú Thượng có quy mô khoảng 20 ha.

Nhóm thứ ba là các dự án đầu tư kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông, gồm kè và chỉnh trị bờ Tả sông Hồng với chiều dài kè khoảng 33,9 km, cùng kè và chỉnh trị bờ Hữu sông Hồng với chiều dài kè khoảng 30,8 km.

Nhóm thứ tư là các dự án đầu tư khu đô thị định cư, tái thiết, gồm Khu đô thị định cư tại phường Long Biên quy mô khoảng 201 ha, Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam quy mô khoảng 98 ha và Khu tái thiết đô thị làng nghề tại xã Bát Tràng quy mô khoảng 120 ha.

Nhóm thứ năm là các dự án giải phóng mặt bằng độc lập. Phạm vi và tiến độ triển khai các dự án này sẽ được phân kỳ để phù hợp với tiến độ thực hiện các dự án thành phần.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trong phương án mới là việc tạm chưa triển khai tuyến metro. Trước đó, theo định hướng được HĐND TP Hà Nội cơ bản thống nhất cuối năm 2025, dự án dự kiến có tuyến metro ngầm dài khoảng 45 km, được xác định là dự án thành phần.

Tuy nhiên, tại tờ trình lần này, UBND TP Hà Nội đề xuất tạm thời chưa đầu tư hạng mục này nhằm có thêm thời gian nghiên cứu, bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố và đặc thù khu vực dọc hai bờ sông Hồng, đồng thời nâng cao tính khả thi khi triển khai.

Về quỹ đất đối ứng, UBND TP Hà Nội dự kiến bố trí tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với diện tích khoảng 2.655 ha. Phần quỹ đất còn lại sẽ được rà soát, xác định tại một phần quỹ đất thu hồi của các dự án chậm triển khai và quỹ đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT trên địa bàn Thành phố.

UBND Thành phố cho biết các nội dung trên mới là dự kiến và sẽ được chuẩn xác, cụ thể khi dự án đầu tư được trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Quy mô quỹ đất thanh toán chính thức sẽ được xác định khi ký hợp đồng BT.

Trước đó, ngày 14/12/2025, HĐND TP Hà Nội đã ban hành nghị quyết cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng để định hướng cho quá trình nghiên cứu, hoàn thiện. Khi đó, dự án được định hướng có quy mô sử dụng đất khoảng 11.000 ha, gồm trục đại lộ giao thông khoảng 80km, công viên cảnh quan - vui chơi giải trí khoảng 3.300 ha, giải phóng mặt bằng tái thiết đô thị khoảng 2.100 ha và tuyến metro.

UBND thành phố cho biết dự án phù hợp với định hướng phát triển Thủ đô, nhằm tái cấu trúc đô thị khu vực sông Hồng. Dự án được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có tính chất tiêu biểu và tầm ảnh hưởng lớn đối với việc xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới.

Theo tờ trình, phương án quy hoạch của dự án liên quan đến đê điều, phòng chống lũ đã được lãnh đạo UBND Thành phố và Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp xem xét cùng các sở, ngành và nhà đầu tư. Các bên cơ bản thống nhất với đề xuất điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, trong đó có phương án tăng tỷ lệ, quy mô diện tích đất xây dựng tại khu vực bãi sông để đáp ứng mục tiêu phát triển Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

UBND Thành phố cũng cho biết phương án tiếp cận của dự án phải đáp ứng yêu cầu không gian thoát lũ, an toàn lũ trên cơ sở tính toán mô hình thủy lực, đồng thời nghiên cứu các giải pháp chỉnh trị mực nước sông Hồng phù hợp với mùa mưa lũ và mùa khô cạn.

Đáng chú ý, trong quá trình nghiên cứu, Thành phố thống nhất định hướng từng bước di dời, sắp xếp và quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê, đáp ứng yêu cầu tái thiết toàn diện, đồng bộ không gian hai bên sông Hồng. Đối với các làng nghề, định hướng là gìn giữ và hồi sinh trong cấu trúc không gian phát triển mới, gắn với không gian văn hóa, du lịch trải nghiệm và các công viên chuyên đề.

Về quá trình triển khai, ban đầu dự án có liên danh 6 nhà đầu tư được lựa chọn, gồm Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, THAO, T&T Group và Hòa Phát.

Tuy nhiên, đến nay, MIK Group, Văn Phú và T&T Group đã lần lượt rút khỏi liên danh nhà đầu tư, hiện chỉ còn địa ốc Đại Quang Minh, THACO và Tập đoàn Hòa Phát.