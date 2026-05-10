Giá vàng thế giới hôm nay giao dịch ở mốc gần 150 triệu đồng/lượng

VietTimes - Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.368 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng hơn 149,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua (9/5).

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Giá vàng thế giới sáng 10/5 giao dịch ở mức 4.715 USD/ounce, tương đương khoảng 149,9 triệu đồng/lượng (chưa thuế phí), không đổi so với ngày 9/5, trong khi vàng SJC chênh lệch 17,6 triệu đồng/lượng. Kim loại quý đã tăng hơn 2% trong tuần qua do tín hiệu về thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran xoa dịu lo ngại lạm phát đình trệ, sau đụng độ giữa lực lượng Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz. Nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 115.000 việc làm trong tháng qua, vượt xa dự báo 62.000 của các chuyên gia, trong khi giá vàng giảm hơn 10% kể từ cuối tháng 2 do áp lực từ giá dầu. Giá Bitcoin sáng 10/05 dao động quanh ngưỡng 80.732 USD/BTC, tăng nhẹ 0,4% trong 24 giờ và tăng 3,3% so với 7 ngày trước (78.154 USD/BTC), cho thấy sự phục hồi sau các va chạm quân sự. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố duy trì lệnh ngừng bắn, củng cố niềm tin của giới đầu tư, Bitcoin tăng 11,9% trong 1 tháng, với vốn hóa thị trường là 1.616 tỷ USD, chiếm 50,2%. Cung cấp bởi

Giá vàng thế giới đi ngang

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 10/5 giao dịch ở mức 4.715 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.368 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 149,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua (9/5).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 17,6 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, kim loại quý này đã xác lập mức tăng trưởng hơn 2% trong tuần qua. Đà bứt phá này diễn ra trong bối cảnh những tín hiệu lạc quan về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Mỹ và Iran đã xoa dịu nỗi lo lạm phát đình trệ, vốn là rào cản chính khiến lãi suất bị neo ở mức cao.

Thị trường vừa trải qua một đợt sát hạch niềm tin đầy kịch tính khi lực lượng Mỹ và Iran có các cuộc đụng độ trực diện tại eo biển Hormuz – phép thử nghiêm trọng nhất đối với lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng qua. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư đã nhanh chóng được trấn an khi phía Iran tuyên bố tình hình đã ổn định, đồng thời Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên tiếng xác nhận lệnh ngừng bắn vẫn "đang có hiệu lực".

Bên cạnh những biến động địa chính trị, giới đầu tư cũng đang phân tích báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ. Theo đó, nền kinh tế nước này đã tạo thêm 115.000 việc làm trong tháng qua, vượt xa mức dự báo 62.000 của các chuyên gia. Kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2, giá vàng đã ghi nhận mức sụt giảm tổng cộng hơn 10% do áp lực từ giá dầu tăng phi mã thúc đẩy lạm phát, làm lu mờ triển vọng cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương.

Giá Bitcoin tăng 0,4%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch sáng nay (10/05), giá Bitcoin duy trì đà hồi phục ổn định, dao động quanh ngưỡng 80.732 USD/BTC, tăng nhẹ 0,4% trong 24 giờ qua.

So với mức giá của 7 ngày trước (78.154 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức tăng trưởng thực tế 3,3%. Sự bứt phá này cho thấy Bitcoin đang dần thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực từ các vụ va chạm quân sự nhỏ lẻ tại eo biển Hormuz vào cuối tuần. Niềm tin của giới đầu tư được củng cố mạnh mẽ bởi tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc duy trì lệnh ngừng bắn, mở ra triển vọng về một kỷ nguyên "hòa bình thông qua giao thương".

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức bứt phá 11,9% so với mức ghi nhận một tháng trước (72.133 USD/BTC). Con số này khẳng định khả năng xác lập mặt bằng giá mới bền vững của Bitcoin bất chấp các cú sốc vĩ mô.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 109 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.616 tỷ USD chiếm 50,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 5 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.